レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ティラピア市場は、グローバル水産サプライチェーン強化と低コスト養殖技術の進展によりCAGR2.84％を維持し、2035年には約365億米ドルに達すると予測
ティラピア市場は、2024年の89億米ドルから2033年までに344億米ドルへ成長し、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.84％を記録すると見込まれている。ティラピアはシクリッド科に属する淡水魚で、池、湖、河川に広く生息している。そのマイルドな風味と手頃な価格から、ティラピアは世界で最も消費される魚介類の一つとなっている。他の魚介類に比べて手頃な価格であることが、様々な所得層での人気を後押しし、多くの家庭で定番の食材となっている。
市場のダイナミクス：成長の主な原動力
手頃な価格と費用対効果は、市場の拡大を推進します
ティラピア市場の成長を牽引する主な要因の1つは、他の人気のあるシーフード品種と比較して、その手頃な価格と高い費用対効果です。 ティラピアの経済的利点は、その効率的な飼料変換率と比較的低い生産コストから生じており、生産者とコスト意識の高い消費者の両方にとって魅力的な選択肢となっています。 その結果、ティラピアはさまざまな市場に広く分布しており、さまざまな所得レベルの消費者が簡単にアクセスできるようになっています。
さらに、その低価格にもかかわらず、ティラピアは栄養価に妥協しません。 魚は、高品質のタンパク質、必須のオメガ3脂肪酸、およびさまざまなビタミンやミネラルの優れた供給源であり続けています。 手頃な価格と栄養価のこの組み合わせにより、ティラピアは、予算と食事のニーズの両方に留意している健康志向の消費者にとって魅力的な食品の選択肢となっています。 その結果、これらの要因により、ティラピアは世界の魚介類市場のリーディングプレーヤーとして位置付けられており、予測期間を通じて成長が続くと予想されます。
市場の制約：環境問題と持続可能性の課題
集中的な養殖慣行は、成長の可能性を制限する可能性があります
その人気が高まっているにもかかわらず、ティラピア産業は、特に集中的な養殖慣行に関連する環境問題の形で、重大な課題に直面しています。 ティラピアの需要が増加し続けるにつれて、ティラピア農業の規模と激化も増加しています。 しかし、適切な管理がなければ、集中的な農業慣行は、過剰な栄養素や廃棄物による水質汚染、生息地の劣化、養殖魚の病気の伝染のリスクなど、様々な環境問題につながる可能性があります。
さらに、いくつかの集中的なティラピア農場は、周囲の環境にリスクをもたらす可能性がある抗生物質や化学物質の使用に依存しています。 これらの物質は、自然の生態系に放出された場合、非標的種に有害な影響を及ぼし、抗生物質耐性の問題の拡大に寄与する可能性があります。 そのため、これらの環境および健康上の懸念は、予測期間中のtilapia市場の成長を妨げる可能性があります。
市場機会：持続可能な消費と製品革新
持続可能な魚介類の需要の高まりは、重要な成長機会を提供しています
ティラピア市場の重要な機会は、持続可能で責任ある魚介類の消費に向けた上昇傾向にあります。 消費者がより環境に配慮するようになるにつれて、透明性と倫理的な調達慣行で生産される製品に対する需要が高まっています。 このシフトは、持続可能な養殖ティラピアのための成長の好みをもたらし、生産者やサプライヤーに環境に優しい農業方法を採用し、促進する機会を提供しています。
統合された多栄養の水産養殖(IMTA)システム、再循環の水産養殖システム(RAS)、および他の環境に優しい耕作の技術の採用はティラピアの生産の環境影響を最小にするために実行可能な解決を示す。 Aquaculture Stewardship Council（ASC）やBest Aquaculture Practices（Bap）などの認証プログラムにより、生産者はこの拡大する市場セグメントに参入し、環境に配慮した消費者に応えることができます。
