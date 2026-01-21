ヘンケルジャパン、LOCTITE(R) EQ SD20 デジタルシリンジ塗布機を新発売
2026年1月21日発表
ドイツの化学・消費財メーカー ヘンケルの日本法人ヘンケルジャパン株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：浅岡 聖二）のジェネラルマニュファクチャリング＆メンテナンス事業部は、あらゆる接着剤・硬化促進剤に対応する汎用タイプの「LOCTITE(R) EQ SD20 デジタルシリンジ塗布機」を2026年1月21日より新発売いたします。シリンジに充填されたロックタイト接着剤や液剤を吐出する半自動ディスペンサーで、正確、簡単、迅速に、経済的な接着剤塗布を実現いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339654/images/bodyimage1】
■ 特長
0.01 秒単位で設定可能なデジタルタイミングコントロールにより、一般的なプレッシャータイムシステムよりも精度を向上しています。デジタル表示付きの調整可能な精密圧力レギュレーターがエアーのパルスを制御し、接着剤シリンジバレルに取り付けられたエアラインアダプターと組み合わせて使用することで、接着剤の吐出量を制御することができます。
正確・簡単・迅速・経済的な接着剤塗布を実現
● ビード、滴下または連続円周塗布など、仕上がりよく簡単に自動塗布
● 必要量だけが定量で吐出されるので、経済的かつ塗布量のばらつきも防止
● 液ダレを防止するバキュームサックバック機能付き
スムーズなオペレーションで生産性向上
● シンプルな構造で機械的なトラブルが少ない
● 接着剤の詰まりが発生しても、シリンジを交換するだけで解決
● 空気圧を利用した塗布により、体への負担が少ない
あらゆる接着剤・硬化促進剤に対応
● 嫌気性/ 光硬化型/ シリコーン/ 瞬間接着剤などの各種接着剤、硬化促進剤に対応
● 液状からペースト状まで粘度を問わない
● シリンジタイプの製品にも対応
■ 使用用途例
● 嫌気性接着剤（ねじゆるみ止め、はめ合い）の塗布
● 高粘度シール剤の塗布
● 瞬間接着剤の塗布
● 光硬化接着剤の塗布
■ 対応接着剤
ねじゆるみ止め用接着剤、はめ合い用接着剤、金属配管用シール剤、構造用接着剤、瞬間接着剤、光硬化型接着剤、フランジシール剤 他
■ 製品情報
製品名：LOCTITE EQ SD20 デジタルシリンジ塗布機
IDH番号：2974792
接着剤加圧範囲：0.01 ～ 0.6 MPa
タイマー調整範囲：0.01 - 99.99 秒
価格：オープン価格
関連アクセサリー（補修品）
製品名：LOCTITE EQ SD20フィンガースイッチ
IDH番号：2982008
特長：LOCTITE EQ SD20デジタルシリンジに取り付け可能な指作動スイッチ
価格：オープン価格
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339654/images/bodyimage2】
製品や関連アクセサリー情報は、下記の製品フライヤーをご確認ください。
https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/L199_LOCTITE_Digital_Syringe_Dispenser_Catalog_Japanese
ヘンケルについて
ヘンケルはブランド、イノベーション、テクノロジーにより、産業およびコンシューマー向け事業において世界中の市場をリードしています。アドヒーシブテクノロジーズ（接着技術）事業部門は接着剤、シーリング剤、機能性コーティング剤市場のグローバルリーダーとなっています。コンシューマーブランド事業部門は特にランドリー&ホームケアやヘアの分野において、世界中の市場やカテゴリーをリードする地位を維持しています。ヘンケルには3つの強力なブランド、LOCTITE（ロックタイト）、Persil（パーシル）、Schwarzkopf（シュワルツコフ）があります。2024度の売上高は216億ユーロを超え、営業利益はおよそ31億ユーロでした。ヘンケルの優先株は、ドイツ株式指数DAXのリストに入っております。ヘンケルには長いサステナビリティの歴史があり、具体的な目標を掲げた明確なサステナビリティ戦略を推し進めます。1876年に創業したヘンケルは現在、世界に約47,000名の社員を擁し、多様なチームが強固な企業文化、共通の価値観とヘンケルの社員をひとつにまとめる共通基盤である企業目的「Pioneers at heart for the good of generations」の元に結束しています。さらなる情報はこちらwww.henkel.com をご覧ください。
ヘンケルジャパンウェブサイト： https://www.henkel.co.jp
ヘンケルジャパン接着技術事業部門ウェブサイト：https://next.henkel-adhesives.com/jp
ヘンケルジャパン接着事業技術部門
ジェネラルマニュファクチャリング＆メンテナンス事業部Facebook： https://www.facebook.com/Loctite.jp/
ヘンケルジャパン接着技術事業部門YouTube：https://www.youtube.com/HenkelJapanAdhesiveTechnologies
