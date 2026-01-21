最新産業用ドローンの“遠隔×自動化”運用を現地で体感！「DJI Dock 3 × DJI FlightHub 2」無料実演会｜2月13日（金）京都・南丹〔先着15名〕
DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之、以下「セキド」）は、株式会社Fujitaka（本社：京都府京都市、代表取締役：高井茂行）と共催で、点検・測量・建設・林業・鳥獣害調査・災害対応・捜索救助などでの導入検討者を対象とした無料実演会「DJI Dock 3 & DJI FlightHub 2 運用実演会」を、2026年2月13日（金）に京都府南丹市で開催します。
午前・午後の2部制で、業界・用途に合わせて内容を分けて解説する実演会では、「遠隔からの状況把握・巡回・点検」を“仕組み化”する運用を、実機デモと画面解説でわかりやすく紹介し、導入検討に必要な一連の流れをまとめて確認できます。
「建設進捗のモニタリングや施設点検を省人化したい」「太陽光発電施設や敷地内の夜間巡回を効率化したい」「災害対応・獣害対策で初動の情報収集を強化したい」など、現場課題に直結するテーマで、導入前に押さえるべき論点を整理できる機会です。
遠隔×自動化の“運用イメージ”を、実機＋画面で一気に理解できる
DJI Dock 3 は、専用機（Matrice 4D／4TD）と組み合わせたドローンポートとして、遠隔運用・自動化による巡回／点検／監視を現場に合わせて設計できるソリューションです。クラウド型のDJI FlightHub 2と連携することで、遠隔からの運用管理や情報共有を一本化し、複数拠点・複数関係者での判断をスムーズにします。
オンライン情報だけでは判断しづらい「設置・運用フロー」「ルート作成の考え方」「共有・分析の手順」を、現地で“見て・触って・質問できる”形に落とし込むことで、導入・更新判断の不安を解消します。
午前は建設・点検、午後は自治体・防災｜用途別に“使いどころ”を分けて解説
本実演会は、参加者の業界・目的に合わせて内容を分けた2部制です。
午前の部：建設・点検業者向け（施設点検・進捗管理など）
午後の部：自治体・防災関連業者向け（災害対応・獣害対策など）
「自社の業務なら、どこに効くのか／何が前提条件か」を持ち帰れるよう、運用設計の判断軸（想定フロー、必要な体制、データ活用のイメージ）もあわせて整理します。
［参加メリット］
・ 遠隔運用・自動化（DJI Dock 3）の全体像が、実機デモで理解できる
・ ルート作成～ライブ共有までの運用手順がわかる
・ 3Dモデル／オルソ作成、アナライザー等（DJI FlightHub 2）の活用イメージを掴める
・ 現地で質疑応答、導入前の疑問をその場で解消できる
DJI Dock 3 & DJI FlightHub 2 運用実演会 概要
開催日： 2026年2月13日（金）
時間 ： 午前の部 10時00分～12時00分（建設・点検業者向け）
午後の部 13時30分～15時30分（自治体・防災関連業者向け）
会場 ： 株式会社Fujitaka
ドローンスクール講習場
（旧川辺小学校）
〒622-0031
京都府南丹市園部町船岡長畑52-3
参加費： 無料
定員 ： 15名（先着順）
対象者： 建設・点検業者（施設点検・進捗管理など）
自治体・防災関連業者（災害対応・獣害対策など）
内容 ： ・DJI Dock 3 × DJI FlightHub 2 最新機能説明
・DJI Dock 3（DJI Matrice 4TD）自動航行デモ
― ルート作成～フライトプラン作成
― ライブストリーミング共有 など
・DJI FlightHub 2 実演
― 3Dモデル・オルソ作成
― アナライザー など
［メディア関係者の皆さまへ］
遠隔運用・自動化による点検／監視／災害対応の“現実的な運用設計”を、実機デモと画面解説でご覧いただけます。現地での取材、インタビュー、写真・映像の撮影も可能です。取材をご希望の方は、お申し込みフォームにて「取材希望」の旨をご連絡ください。
実演／紹介対象製品
・DJI DOCK 3（Matrice 4D／4TD対応ドローンポート）
産業向け高性能ドローン Matrice 4D／4TDを搭載したDJI Dock 3 は、24時間365日のリモート操作に対応し、効率的な自動運用を実現します。さらに、新たに車両搭載によるモバイル設置に対応したことで、より柔軟な運用が可能に。さまざまな環境に適応できる設計で、監視・点検・測量など幅広い業務を支援します。
https://sekido-rc.com/?pid=185106761
・DJI MATRICE 4D（DJI Dock 3対応 測量用ドローン）
Matrice 4Dは飛行時間が延長されたほか、DJI RC Plus 2 Enterpriseとペアリングすることで単独運用が可能に。高精度なマッピングや詳細な表面検査に適しており、より効率的なデータ取得を実現します。プロフェッショナル向けの設計により、さまざまな業務での活用が期待されます。
https://sekido-rc.com/?pid=185107104
・DJI MATRICE 4TD（DJI Dock 3対応 点検・調査用ドローン）
Matrice 4TDは、新型の赤外線サーマルカメラとNIR補助ライトを搭載。インフラ検査や緊急対応、公共安全など、さまざまな分野での活用に適しています。高精度なデータ取得が可能で、点検・調査業務をより効率化します。
https://sekido-rc.com/?pid=185107118
・DJI FLIGHTHUB 2（オールインワン型プラットフォーム）
ドローンオペレーションをクラウドベースで管理するオールインワン型プラットフォーム FlightHub 2 は、リアルタイムで包括的に状況を把握し、運用担当者の業務をサポートします。
ドローンミッション計画、フリート管理や作成データの共有・運用に必要なすべての情報にアクセスし、業務で得られたデータも安全なクラウド環境に保存でき、利便性と安全性を提供します。
▶参加無料｜事前登録（先着15名）約1分で登録完了（※入力内容によります）
セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上が参加しています。本イベントもその実績を踏まえ、現場ニーズに基づいた実用的な体験をご提供します。
ドローンポートによる遠隔自動運用に興味をお持ちの方はもちろん、鳥獣害・災害対応の運用を強化したい方、点検・測量の省人化に向けて導入・更新の判断材料を整理したい方まで、現場で“見て・比べて・相談できる”機会としてぜひご活用ください。
ドローンを使った業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中
セキドではより多くの事業者の方にドローンを使った業務効率の改善を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。
・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧
https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)
【セキドについて】
日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。
これまでに 1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ 21,000名以上のお客様にご参加いただいております。
［セキド 産業用ドローン相談窓口］
https://sekidocorp.com/industry/
東京都港区西新橋2丁目35番5号
TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837
受付時間：平日 10:00～17:30
［セキドオンラインストア］
https://sekido-rc.com/
［DJI認定ストア 東京虎ノ門］
https://sekidocorp.com/toranomon/
［DJI認定ストア 福岡博多］
https://sekidocorp.com/hakata/
