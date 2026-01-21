フェンディ、ソフトな新作ホーボーバッグ「フェンディ ウェイ」を発売

フェンディ・ジャパン合同会社

イタリア・ローマ（Rome）を代表するラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）は、クラフツマンシップや軽やかさ、使いやすさを追求し、日常のエレガンスを表現した新作「フェンディ ウェイ（FENDI Way）」バッグを発売いたします。

2026年春夏 ウィメンズコレクションのランウェイで初披露されたこのホーボーバッグ、“フェンディ流”のよりソフトで気負わないラグジュアリーを体現しています。

現代女性の多面的なライフスタイルに寄り添うようにデザインされた台形のシンプルなフォルムは、たっぷりの収納力と洗練されたフェンディのコードが融合しています。調節可能なハンドルにより、「フェンディ ウェイ」は肩にかけて自然に持つことができ、ピラティスのクラスからオフィスでの会議まで、あらゆるシーンに対応する完璧なホーボーバッグです。ハンドルのサイドにあるさりげないフックには、遊び心あふれるチャームやアクセサリーをつけて、「フェンディ ウェイ」を自分らしく飾ることで個性的なスタイルを作り上げます。

ラージとミディアム、2つのサイズで展開され、驚くべき素材と色の組み合わせで提供されます。時代を超越した色合いが揃うバイカラーのバリエーションは、ライラック×ブラウンからエレクトリックブルー×ダブまで鮮やかなスエードのインナーと組み合わされています。一方、今季のステートメントカラーとして鮮やかなピンクとターコイズブルーのモノカラーバージョンは、スエードにレザーの裏地が付いています。

「フェンディ ウェイ」バッグ ラージサイズ \605,000（税込み価格、H32×W43×D17cm）「フェンディ ウェイ」バッグ ラージサイズ \605,000（税込み価格、H32×W43×D17cm）「フェンディ ウェイ」バッグ ミディアムサイズ \533,500（税込み価格、H27×W36×D13cm）「フェンディ ウェイ」バッグ ミディアムサイズ \533,500（税込み価格、H27×W36×D13cm）「フェンディ ウェイ」バッグ ミディアムサイズ \533,500（税込み価格、H27×W36×D13cm）「フェンディ ウェイ」バッグ ミディアムサイズ \533,500（税込み価格、H27×W36×D13cm）

「フェンディ ウェイ」バッグは、2026年1月22日よりフェンディ公式オンラインストアfendi.com にて先行予約を開始、また同ストアとフェンディ直営店 にて2026年2月5日より販売いたします。

先行予約URL

https://www.fendi.com/jp-ja/jp_woman_bags_fendiway