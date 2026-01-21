一二三書房☓小説家になろう 『第6回 一二三書房WEB小説大賞』コンテスト最終結果発表！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社一二三書房（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:山崎 篤 以下:一二三書房）は、小説投稿サイト「小説家になろう」と共同で実施しておりました『第6回 一二三書房 WEB小説大賞』コンテストの最終選考結果を発表いたしましたことをお知らせいたします。

また、各受賞作品につきましては順次刊行、連載開始を予定しております。

一二三書房 WEB小説大賞 概要

一二三書房の各レーベルと小説投稿サイト『小説家になろう』と共同で開催する第6回目となる『一二三書房Web小説大賞』を2025年6月2日より開催し、ファンタジー作品のみならずジャンルを問わず様々な小説作品を対象とし幅広く募集させていただいたところ10,023作品のご応募をいただきました。

ご応募いただいた作品から最終選考させていただいた結果、このたび、下記作品を受賞作品として決定いたしました。

【大賞】

作品名 ：万年課長の異世界マーケティング

―まったり開いた異世界広告代理店は、貴族も冒険者も商会も手玉に取る

作者名 ：ぱげ

作品URL：https://ncode.syosetu.com/n4705if/

【金賞】

作品名 ：ごきげんよう、１０年間とじ込められていたエルフ姫です。

作者名 ：優木凛々

作品URL：https://ncode.syosetu.com/n4314kd/



【銀賞】

作品名 ：身代わり結婚させられた商人の娘は花の帝都に戻りたい

作者名 ：宮前葵

作品URL：https://ncode.syosetu.com/n3956io/

作品名 ：王都の森の騎士団で事務員になりました～昼食と溺愛付きのお仕事です～

作者名 ：岩上翠

作品URL：https://ncode.syosetu.com/n3157jy/(https://ncode.syosetu.com/n3157jy/)

【コミカライズ賞】

～コミックポルカ～

作品名 ：漂流ジャンクショップ

作者名 ：にゃんきち

作品URL：https://ncode.syosetu.com/n2394kf/

作品名 ：月（ルナ）は笑う――幻想怪奇蒐集譚

作者名 ：浦出卓郎

作品URL：https://ncode.syosetu.com/n2888ib/

作品名 ：転生ニートは迷宮王

作者名 ：三黒

作品URL：https://ncode.syosetu.com/n5444du/

作品名 ：バカは死んでも治らない ～異世界の大魔導士、日本に転生す ～

作者名 ：柊 凪

作品URL：https://ncode.syosetu.com/n9176iw/

作品名 ：スイカの星の進化論

作者名 ：ＭＵＭＵ

作品URL：https://ncode.syosetu.com/n7952fr/

作品名 ：異世界帰り・オブ・ザ・デッド

作者名 ：Tao

作品URL：https://ncode.syosetu.com/n6582gt/

（順不同/敬称略）

詳しくはコンテスト公式ページ(https://award.hifumi.co.jp/)よりご確認ください。

一二三書房では、未来の小説家発掘、育成、新たなIP作品創出施策の一環として、本コンテストの継続的な開催を企画しており、今後もエンターテインメント小説サービスの拡充に努めてまいります。

ノベルレーベル紹介

エンターテインメント小説レーベル「サーガフォレスト」「ブレイブ文庫」および「一二三文庫」の刊行タイトル一覧は下記よりご確認ください。

・サーガフォレスト刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/saga_forest/

・ブレイブ文庫刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/bravenovel/

・一二三文庫刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/hifumibunko/

コミックレーベル紹介

厳選された小説などを元に、厳選されたウェブ小説のコミカライズや、オリジナルコミックの提供を行うWEBコミックスレーベル「コミックポルカ」「コミックノヴァ」「コミックノヴァ＋」「ANIMAXコミックス」の刊行タイトル一覧については下記よりご確認ください。

・ポルカコミックス刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/polca/

・ノヴァコミックス刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/nova/

・ANIMAXコミックス刊行タイトル一覧

https://hifumi.co.jp/info/animaxcomics/

「コミックラワーレ」は“予測不能なトキメキが、あなたを待っています。“を本レーベルのコンセプトとしておりますイタリア語で"純白"の意味を持つK-BLを中心に国内外の人気のBLを集める「ビアンココミックス」については下記よりご確認ください。

・ラワーレコミックス刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/lavare/

・ビアンココミックス刊行タイトル一覧

https://hifumi.co.jp/b-anco/

※当資料に記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※当資料に記載されている発売日については変更となる場合がございます。

※仕様・利用料は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。