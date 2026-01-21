【フェアリーケーキフェア】阪急うめだ本店限定“チョコレート×キャラメル”新作スイーツ２種を発売！「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」2/4(水)～2/14(土)

有限会社コンテンポラリープランニングセンター

カップケーキとビスケットの店『Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉(https://fairycake.jp/)』は、2026年2月4日(水)～2月14日(土)の期間、阪急うめだ本店で開催される「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」にて、“チョコレートとキャラメルのマリアージュ”がテーマの新作スイーツ2種を発売いたします。

◆ バレンタインのテーマは〈チョコレート×キャラメル〉

やさしい甘さで世界中のこどもから大人までを魅了してきたスイーツ“キャラメル”にフォーカス。

キャラメルとチョコレートが織りなすマリアージュに注目です。

阪急うめだ本店限定バレンタインver.新作キャラメルチョコサンドクッキー

【阪急うめだ本店限定】

▶︎大人気の「“神様のいたずら”ネコクッキー缶」、バレンタイン仕様で限定登場！

「Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ネコクッキー缶）」は、“神様のいたずら”のような、不思議な模様やユニークな特徴をもつミラクルキャットたちの愛おしさを伝えたくてうまれたお菓子。ミュージシャン・坂本美雨さん、イラストレーター・前田ひさえさん、フェアリーケーキフェアとの共同制作によって2021年にデビューした大人気のネコクッキー缶です。

めずらしい柄や個性が光るミラクルキャットをモチーフに、発酵バターやカカオ、アールグレイを使用して、一枚一枚ていねいに焼き上げた5種類の手づくりネコクッキーを詰め合わせています。



《阪急うめだ本店限定バレンタインバージョン》

(左) キャラメルアイシング×ハートカカオクッキー (右) バレンタイン限定パッケージ

キャラメル味のアイシングをのせたハートカカオクッキー入り。カカオの芳醇な香りとほろ苦さに、キャラメルの濃厚な甘さとコクが融合した、深みある1枚。

さらに、淡いピンク色の春限定デザイン缶に、バレンタイン限定スリーブを付け、そのまま渡せるプレゼント仕様に。前田ひさえさんが描く、眺めているだけでたのしいミラクルキャットたちが、一足早い春の訪れを感じさせてくれるひと缶。

《ドネーション(寄付)付き商品》

Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ネコクッキー缶）阪急うめだ本店限定バレンタインver.

「Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ネコクッキー缶）」シリーズは、売上の一部を動物保護団体へ寄付しています。

寄付金は、保護動物のケアや新しい里親探しなど、動物保護活動の支援に役立てられ、保護猫をはじめ身寄りのない保護動物たちの支援に役立てさせていただきます。

《商品概要》

Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ネコクッキー缶）阪急うめだ本店限定バレンタインver.

■ Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ネコクッキー缶）阪急うめだ本店限定バレンタインver.

○税込価格：15枚入 2,800円

○販売場所：阪急うめだ本店

保護動物たちを支援するチャリティーアイテムとして誕生。神様のいたずらのようなめずらしい模様や特徴をもつネコたちを主役に、愛猫家の想いとお菓子がひとつになった特別なネコッキー缶。

【阪急うめだ本店・EC限定】

▶︎新作〈キャラメルチョコサンドクッキー〉、カカオ×キャラメルの新食感！

キャラメルを練り込んだミルクチョコレートをカカオクッキーでサンドした、食感がたのしい新作「キャラメルチョコサンドクッキー」が登場！ほんのりジャリっとしたキャラメル入りチョコレートに、ザクっと香ばしいビターなカカオクッキーがクセになる、新感覚な食べ心地が特徴です。

ミルクチョコレートのやさしい甘みに、キャラメルのコクがじんわりと広がり、ビターで芳醇なカカオに包まれる大人の余韻。冬のごほうびティータイムにぴったりなチョコレートのお菓子です。

《商品概要》

■ キャラメルチョコサンドクッキーボックス

○税込価格：4個入 1,800円

○販売場所：阪急うめだ本店、フェアリーケーキフェア 公式オンラインショップ

○商品URL：https://fairycake.jp/products/11110103

家族や友人とシェアできる〈4個入ボックス〉。親しいひとや大切な方と、新感覚＆リッチな甘さを分け合える小さなごほうびBOX。ちょっとした贈りものにも選びやすいひと箱。

■ キャラメルチョコサンドクッキー缶

○税込価格：2個入 1,100円

○販売場所：阪急うめだ本店、フェアリーケーキフェア 公式オンラインショップ

○商品URL：https://fairycake.jp/products/11110104

自分用にも手に取りやすい〈2個入缶〉。デスクにそっと忍ばせて頑張る自分へのごほうびティータイムに。気軽にそっと渡せるちいさな贈りものにも。食べ終えたあとは、眺めて小物入れに。

【そのほかのお取り扱い商品】

▶︎贈る相手やシーンに合わせて選べる、バレンタインスイーツが勢ぞろい

■ ベイクドZOO ショコラカップケーキ

○税込価格：5個入 1,800円

○商品URL：https://fairycake.jp/products/10211137

手土産人気No.1「ベイクドZOO カップケーキ」をバレンタイン仕様にアレンジ。濃厚なカカオケーキに5種のどうぶつたちをアイシング。パンダの顔には、小さなハートをあしらいました。

■ プチカドー夢みるドラジェ缶

○税込価格：1,300円

○商品URL：https://fairycake.jp/products/10310124

ヨーロッパで“幸福の種”と呼ばれるお祝い菓子、《ドラジェ》。チョコレートアーモンドを、淡い4色の砂糖で包みました。やさしい祝福の気持ちを添える、小さな贈りもの。

■ Tiny Pocket Collage フィナンシェ缶

○税込価格：6個入 1,890円

○商品URL：https://fairycake.jp/products/10810203

ちょうちょ・ハートなど小さなスケッチブックのようなデザインのお菓子缶に、フランス・ノルマンディ産発酵バターの焦がしバターが効いた香ばしいフィナンシェをセット。

■ ボール&チェーン限定コラボバッグ コーラルピンク

○税込価格：6,050円

○販売場所：阪急うめだ本店

大人気コラボバッグが限定登場！“神様のいたずら”ネコクッキー缶』に描かれているユニークで可愛いミラクルキャットたちを刺繍デザインでかわいらしく仕立てられたスペシャルバッグ。

【催事出店情報】

■タイトル：阪急バレンタインチョコレート博覧会2026

■出店期間：2026年2月4日(水)～2月14日(土)

■出店場所：阪急百貨店 阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ12

■住 所：大阪市北区角田町8番7号

■特設ページ：https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/valentine/

※金額はすべて税込価格です。

※数量限定のため、予定数に達し次第終了となります。

※販売場所の記載がない商品は、店舗およびオンラインショップの両方で発売いたします。

※仕様・販売期間は予告なく変更となる場合があります。

◆ Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉

カップケーキとビスケットの店。2007年、グランスタ東京の開業を記念して誕生しました。手づくりのおいしさにこだわり、イギリス伝統のカップケーキを「おいしくたのしく」仕上げたスイーツを中心に、フレッシュな生バターサンドや、風味豊かで食感が心地よいビスケットを取り揃えています。素材選びと製造工程にも徹底的にこだわり、季節の恵みを活かした、思わず笑顔がこぼれる見ても食べてもたのしいお菓子づくりを続けています。一つひとつ丁寧に手づくりし、毎日できたてのおいしさををお客様に届けています。

■フェアリーケーキフェア グランスタ東京店

・場所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲地下中央口改札内（JR東京駅構内地下1階グランスタ東京 銀の鈴エリア）

・営業時間：平日・土 8:00～22:00 / 日・祝 8:00～21:00

■フェアリーケーキフェア ルミネ新宿店

・場所：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ1 B2

・営業時間：10:00～21:00

■フェアリーケーキフェア 渋谷 東急フードショー店

＜公式ウェブサイト（オンラインショップ）・SNS＞

・WEB：https://fairycake.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/fairycake_fair/

・X：https://x.com/fairycakefair

・Facebook：https://www.facebook.com/fairycakefair

【会社概要】

会社名：有限会社コンテンポラリープランニングセンター

代表者：杉浦 幸

本社所在地：東京都渋谷区神宮前2-33-12 ビラビアンカ605

URL：https://www.cpcenter.net