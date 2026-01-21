氷川きよし　大反響の「THE FIRST TAKE」バージョン「きよしのズンドコ節」「白睡蓮」2曲同時配信リリース！

日本コロムビア株式会社

氷川きよしが出演したYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンス音源が、

本日配信リリースされた。

配信されたのは、氷川の代表曲として長年親しまれてきた「きよしのズンドコ節」と、繊細な感情表現が光る「白睡蓮」の2曲。

いずれも一発撮りならではの緊張感と臨場感の中で収録され、氷川きよしの確かな歌唱力と表現力がダイレクトに伝わる内容となっている。

力強くエネルギッシュな歌声が印象的な「きよしのズンドコ節」と、静けさの中に深い余韻を残す「白睡蓮」。

対照的な2曲を通して、ジャンルを越えて進化を続ける氷川きよしの“今”を感じることができる。

映像公開時から大きな反響を呼んでいた「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスを、音源として楽しめる今回の配信リリースに注目したい。

◎リリース情報

シングル「きよしのズンドコ節- From THE FIRST TAKE」

2026/1/21 DIGITAL RELEASE

https://KiyoshiHikawa.lnk.to/zundoko_tft

シングル「白睡蓮 - From THE FIRST TAKE」

2026/1/21 DIGITAL RELEASE

https://KiyoshiHikawa.lnk.to/shirosuiren_tft

■YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/@The_FirstTake

氷川きよし

福岡県出身

2000年2月2日22歳で日本コロムビアより「箱根八里の半次郎」でデビュー。

その年の音楽賞の新人賞を総なめ。

第51回NHK紅白歌合戦に初出場。

2006年には第48回日本レコード大賞で「一剣」にて大賞を受賞。2008年には紅白歌合戦の大トリをつとめた。

アニメ「ドラゴンボール超」の主題歌「限界突破×サバイバー」で大ブレイク。

圧巻の歌唱力とビジュアル、人を包み込む人間性で、老若男女問わず、

幅広い年齢層のファンを持つ、歌謡界の傾向を大きく変えた存在。

2026年1月28日に、久しぶりとなる演歌作品「ほど酔い酒」をリリース。

全国4都市をまわる劇場公演「氷川きよし特別公演」開催する。

【氷川きよし Official site】

https://www.kiizna.co.jp/

最新リリース情報

約4年ぶりとなる演歌作品リリースが決定！

2026年1月28日(水)

「ほど酔い酒」

作詩/岸快生 作曲/水森英夫 編曲/石倉重信

COCA-18317 \1,500 (税込)

【氷川きよし 日本コロムビア特設ページ】

https://columbia.jp/hikawa/

最新公演情報

【氷川きよし 特別公演】

2026年、東京・明治座、愛知・御園座、大阪・新歌舞伎座、福岡・博多座の全国4都市の劇場で開催する座長公演開催！

1月31日～2月18日 東京・明治座

3月6日～3月18日 愛知・御園座

4月10日～4月19日 大阪・新歌舞伎座

4月25日～4月30日 福岡・博多座

出演：氷川きよし

丸山智己 島崎和歌子 中島唱子 山崎樹範 上野なつひ 石倉三郎 他

https://kiyoshihikawa.com/feature/gekijo2026