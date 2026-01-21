¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤À¤±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡Ö¤³¤Î¥«¥á¡×¤â¼Â»Ü¡ªÆü¸þºä46¡Ö¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡¡Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ëー¡×¤òLemino¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â¡Ë¤Ï¡¢±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino(R)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËTOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Æü¸þºä46¡Ö¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡¡Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ëー¡×¤òÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://bit.ly/49HUkUk(https://bit.ly/49HUkUk)
¡¡Ìó8Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤±¤ä¤ºä46¡¢Æü¸þºä46¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ëー¡£¤³¤ÎÅÙLemino¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤òPPV¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÀ³Ê¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤ä¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤â¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡£
¡¡2025Ç¯12·î8Æü¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¸ø±é¡£2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¸ø±éÅöÆü¤ÏLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¸þ¤±¤ËÀ¸ÇÛ¿®¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¡¢Æü¸þºä46¥Ñ¥Ã¥¯²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥«¥á¥é¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤À¤±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡È¤³¤Î¥«¥á¡É¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÊý¤¬¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¡Ö¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡¡¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡ËÀµ¸á¤«¤é2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://bit.ly/49HUkUk¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¼¤ÒLemino¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÇÛ¿®³µÍ×¡ä
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§Æü¸þºä46¡Ö¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡¡Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ëー¡×
¢£½Ð±é¡§Æü¸þºä46
¢£À¸ÇÛ¿®Æü»þ¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«¾ì(ÇÛ¿®³«»Ï)18:00¡¿³«±é(¥é¥¤¥Ö³«»Ï)18:30
¢£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢£»ëÄ°²ÄÇ½¥×¥é¥ó¡§
¡¦À¸ÇÛ¿®¡§Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à(·î³Û990±ß(ÀÇ¹þ)¢¨1¡¢½é²ó½é·îÌµÎÁ¢¨2)¤Ø¤´Æþ²ñ¤ÎÊý¤Î¤ß¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à(·î³Û990±ß(ÀÇ¹þ)¢¨1¡¢½é²ó½é·îÌµÎÁ¢¨2)¤â¤·¤¯¤ÏÆü¸þºä46¥Ñ¥Ã¥¯(·î³Û200±ß(ÀÇ¹þ))¤Ø¤´Æþ²ñ¤ÎÊý¤Î¤ß¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê²þÄû¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨À¸ÇÛ¿®¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È¤â¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¾ÅÄ¹¥²ÖÀìÍÑ¥¢¥ó¥°¥ë¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000013/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202601_nr-hinatazakaLP-0121
¡Ú¡ÖLemino¡×³µÍ×¡Û
¢£¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹
´¶¾ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëLemino¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢´ÚÎ®ºîÉÊ¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¹¹ðÉÕ¤¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢·î³Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1¤Î¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò½é¤á¤Æ¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢½é²ó½é·îÌµÎÁ¢¨2¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLemino¡Ê¥ì¥ß¥Î¡Ë¡×¸ø¼°
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://lemino.docomo.ne.jp/
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@Lemino_official
X¡Ê@Lemino_official¡Ë¡§https://x.com/Lemino_official
Instagram¡ÊLeminoºäÆ»¡Ë¡§https://www.instagram.com/lemino_sakamichi
TikTok¡ÊLeminoºäÆ»¡Ë¡§https://www.tiktok.com/@lemino_sakamichi
¢¨1 ¡ãLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à·î³Û»ÈÍÑÎÁ¡ä
¡¦¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê·î³Û1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê·î³Û1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¡ã½é²ó½é·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
¡¦Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë½é²ó¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤¬31Æü´ÖÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²áµî¤Ë¡ÖdTV¡×¤Ç½é²ó½é·îÌµÎÁ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢Å¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¾¤ÎÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È½ÅÊ£¤¹¤ë¤ÈËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ªÎ»¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥³¥â¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖLemino¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡·ÁÂÖ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤´»ëÄ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£