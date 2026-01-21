アロベビー、赤ちゃんの肌をケアするシリーズ初の医薬部外品が新登場！乾燥やあせも、肌あれを防ぐ「薬用ミルクローション」

株式会社SOLIA

株式会社SOLIA（本社：東京都港区／代表取締役：西口征郎）は、Amazonや楽天市場でカテゴリトップシェアを誇る、ベビー向け国産オーガニックスキンケアブランド「ALOBABY（アロベビー）」より、医薬部外品「アロベビー 薬用ミルクローション」を、2026年1月21日（水）に新発売します。乾燥・あせも・肌荒れを防ぐWの有効成分（ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム）配合。高保湿なのにサラっとなじむローションが、赤ちゃんのすこやかな肌を保ちます。

- “薬用“シリーズを発売する背景

皮膚の機能が未成熟な乳幼児は、乾燥や汗によるムレなどの外的要因の影響を受けやすいとされています。加えて0~2歳の子どもを持つ保護者を対象とした調査では、子供の肌悩みとして「乾燥」が最も多く、次いで「あせも」が挙げられるなど、季節を問わず肌悩みを抱えていることが示されています。

こうした背景からアロベビーは、毎日のスキンケアで“肌をすこやかに保ち続けたい”というニーズに応えるべく、アロベビー初の医薬部外品「薬用ミルクローション」を発売することといたしました。

- アロベビー 薬用ミルクローション 150mL / 2,750円（税込）

■あせも・肌荒れ・乾燥を防ぐWの有効成分配合

あせもの炎症を抑える「グリチルリチン酸ジカリウム」、うるおいを与えバリア機能を正常化する「ヘパリン類似物質」が汗ばむ季節も肌トラブルを防ぎ、赤ちゃんの肌をすこやかに保ちます。

■胎脂に近い高保湿成分でしっとりもちもち肌に

胎脂に近い高保湿成分が、バリア機能をサポートし、うるおいをしっかり閉じ込めます。*全て保湿成分として

■高保湿なのにサラっとなじむ、あせも知らずの肌をキープ

あせもができにくいサラサラ肌をキープするため、高保湿なのにサラっとなじむミルクタイプ。

■赤ちゃんの肌を考えた、アレルギー物質不使用・低刺激

敏感な赤ちゃんの肌を考え、「27品目のアレルギーテスト*¹」「パッチテスト*¹」「抗菌力試験*²」を実施。

*¹ すべての方に皮膚刺激やアレルギーが起こらないというわけではありません。

*² 防腐効果確認試験

- 購入方法ALOBABY SHOP：https://www.alo-organic.com/shop/products/alo_196_1楽天：https://item.rakuten.co.jp/babycresco/alobaby_37Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZJTHPJ4- ALOBABYについて

ALOBABY（アロベビー）は「赤ちゃんとの触れ合いを奏で、“愛”を育む」をコンセプトとした、国産オーガニックベビースキンケアブランドです。天然由来成分、無添加にこだわって商品開発をしており、新生児からお使いいただけます。

これまで、たまひよ赤ちゃんグッズ大賞（ベビーススキンケア 乳状ローション部門・ベビーUVケア 日焼け止め部門）やマザーズセレクション大賞、LDKベビーA評価（日焼け止め部門）など数多くの賞をいただいております。

- ALOBABY（アロベビー）公式SNSInstagram：https://www.instagram.com/alobaby_official/X：https://x.com/ALOBABYorganic/highlights- SOLIAとは

「日常生活に彩りを提供し、人々の心を豊かにする」をビジョンとし、「2035年までに、日本を代表する消費財ベンチャー企業となる」ことをミッションとしている会社です。赤ちゃんとママのスキンケア「ALOBABY（アロベビー）」から事業をスタートし、ボディメイクブランド「AMBiQUE(アンビーク)」、ヘアケアブランド「Linon（リノン）」など複数のブランドを展開しています。

アロベビーは、国産オーガニックベビースキンケアブランドとして販売開始から10年以上経過した現在も多くのユーザーに支持を得ています。アンビークはオールインワンプロテインを中心に一般ユーザーのみならず、筋肉ユーチューバーとして活動する著名な方々などにも愛用されています。

- 会社概要

会社名：株式会社SOLIA

所在地：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館10階

設立：2013年4月

代表取締役：西口 征郎

事業内容：ベビー・女性向けの国産オーガニックスキンケア・ヘアケア、健康食品の企画・販売