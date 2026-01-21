¼Æºé¥³¥¦¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥È¥í¥ï¥°¥éー¥¹¡¢Æ°²è´ë²è¡Ø²¹¸ÎÃÎÈþ Ancient Future Beauty¡ÙÂè»ÍÃÆ¤òYouTube¤Ë¤ÆËÜÆü¤è¤êÇÛ¿®
¥ì¥È¥í¥ï¥°¥éー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¡§¼Æºé¥³¥¦¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ°²è´ë²è¡Ø²¹¸ÎÃÎÈþ Ancient Future Beauty～ÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤í¤Î¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー ¡ß Otonami¡×ÂÎ¸³～¡Ù¤ÎÂè»ÍÃÆ¤È¤Ê¤ë»°Ì£ÀþÊÔ¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥¡¦ÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤í¤¬¡¢J-CAT¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³¥µー¥Ó¥¹¡ÖOtonami¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¸Å¤ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ë½É¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÎ·Ã¤äÆÈ¼«¤ÎÈþ°Õ¼±¤òÃµµá¡£¸½Âå¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Î¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤È¤Ï²¿¤«¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¦ÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤í¤¬¼ç±éÉñÂæ¡Ø½Þ¾ð¡Ù°ÊÍè¡¢ºÆ¤Ó»°Ì£Àþ¤ò¼ê¤Ë¡£
¡Ú¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ß Otonami¡Û¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ÎÂè»ÍÃÆ¤òËÜÆü¤è¤ê¸ø³«
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¿´¿È¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¡¢´Ä¶¤ÎÈþ¤·¤µ¡£¤½¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤È¤â¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤È¡¢Otonami¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¡É¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ë¾å¼Á¤ÊÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤ÆÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î¼ç±éÉñÂæ¡Ø½Þ¾ð(https://kageki.hankyu.co.jp/revue/2022/junjo/index.html)¡Ù¤Ç»°Ì£Àþ¤Ë¿¨¤ì¤¿ÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤í¡£»°Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÙû¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Èà½÷¤¬¡¢º£²¿¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡£
¡Ø²¹¸ÎÃÎÈþ Ancient Future Beauty～ÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤í¤Î¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー ¡ß Otonami¡×ÂÎ¸³～¡Ù»°Ì£ÀþÊÔ
ÇÛ¿®Æü¡§ËÜÆü 2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë18:00
URL¡§https://x.gd/KYcvn
ËÜ´ë²èÂè»ÍÃÆ¤ÇÈÁ½ã¤Ï¡¢¹¾¸Í¤ÎÎò»Ë¤¬Â©¤Å¤¯³¹¡¦Î¾¹ñ¤Î¡Ö²ó¸þ±¡¡×¤Ç¡¢Ä¹±´¡¦»°Ì£Àþ¤ÎÌ¾À×¤Ç¤¢¤ë½½°ìÂåÌÜ µÏ²°×½½½Ïº»á¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤Î¿À¿ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹±´¡¦»°Ì£Àþ¤ÎÎò»Ë¤äÇØ·Ê¤ò³Ø¤ÖºÂ³Ø¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢»°Ç¯±Û¤·¤Ë»°Ì£Àþ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÈÁ½ã¡£»°Ì£Àþ¤ÎÊü¤Ä¡ÖÎÏ¶¯¤µ¡×¤È¡ÖÁ¡ºÙ¤µ¡×¤Ë¿¼¤¯Ë×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÅÁÅý¤ÎÃæ¤ËÉáÊ×Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ø²¹¸ÎÃÎÈþ¡Ù¤¬ÂÎ¸½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
×½½½Ïº»á¡¦µÏ²°×½¹§»á¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±éÁÕ¤ò´Ö¶á¤Ç´®Ç½¡£
ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÀÅëí¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÄ´ÏÂ¤ÎÈþ¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸ÍÊ¸²½¤¬Â©¤Å¤¯¾ì½ê¡¢Î¾¹ñ¡¦²ó¸þ±¡
ÌÀÎñ3Ç¯¡Ê1657Ç¯¡Ë¤Î³«ÁÏ°ÊÍè¡¢¡ÖÀ¸¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î»üÈá¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¿Í¤äÆ°Êª¡¢Í±ïÌµ±ï¤òÌä¤ï¤º¶¡ÍÜ¤ò¹Ô¤¦Îò»Ë¤¢¤ë»û±¡¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÁêËÐ¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â±É¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Îò»Ë¤Î½Å¤ß¤¬½É¤ë³Ê¼°¹â¤¤¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÌöÆ°¤¹¤ë²»¤ÈÀÅ¤«¤Ê¡Ø´Ö¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¡ØÍ¾±¤¡Ù¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÅÁÅý·ÝÇ½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¸³³µÍ×¡§¡ã½½°ìÂåÌÜµÏ²°×½½½Ïº¤Ë³Ø¤ÖÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦ －Î¾¹ñ¡Ö²ó¸þ±¡¡×¤Ë¤Æ¡ä
https://m.otonami.jp/4sNTy0u
¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×³µÍ×
¥ì¥È¥í¥ï¥°¥éー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÄ´ÏÂ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¡¢´Ä¶¤È¿Í¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä´ë²è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎÅù¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤È¤Ï
¥ì¥È¥í¥ï¥°¥éー¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡áÆñ¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤Î¤«¤¿¤Á¡£¿´¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Ê¤È¤¤á¤¡£¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤¬¼Â¤Ï´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢Æü¾ï¤¬¾¯¤·¸Ø¤é¤·¤¯¡¢Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÏµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯Èþ¤·¤µ¤ÎÁªÂò¡£·Ú¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥ì¥È¥í¥ï¥°¥éー¥¹¤Î¹Í¤¨¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡£¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤À¤«¤éÁª¤Ö¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁª¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¼Â¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Îµ¤¤Å¤¤¬¡¢Æü¾ï¤ËÈþ¤·¤µ¤È¸Ø¤é¤·¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó»öÎã°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
https://x.gd/tVAqi(https://lestroisgraces.com/s-beauty/?utm_source=LTGHP&utm_medium=social&utm_content=260115)
Otonami ³µÍ×
¡ÖOtonami¡×¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¡É¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ëÌ¥ÎÏ¤È½Ð²ñ¤¦´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯6·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢Îß·×ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë540°Ê¾å¤ÎÂÎ¸³¥×¥é¥ó¤òÅ¸³«¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖOtonami¡×½é¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¼¡À¤Âå·¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖOtonami Lounge Tokyo¡×¡ÊÂç´ÝÅìµþÅ¹10F¡Ë¤ò³«Å¹¤·¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Ê¸²½¤Î³¹ÆüËÜ¶¶¤Ë¿©¤ÈÂÎ¸³¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Âç¿Í¤Î±£¤ì²È¡ÖEncounter by Otonami¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡£
Otonami¡§https://m.otonami.jp/3I7uShm
Instagram¡§https://www.instagram.com/otonami_official/
