シリーズ20周年を迎えた牙狼＜GARO＞、劇場最新作「劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』」が Blu-ray＆DVD化決定！COMPLETE BOXは数量限定でリリース！

2025年で20周年を迎えた牙狼 シリーズの劇場最新作、「劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』」のBlu-ray＆DVDリリースが決定した。

牙狼 は、人間の邪心に取り憑く”魔獣”ホラーと、それを殲滅する使命を帯びた”魔戒騎士”たちとの暗闘を描くアクションドラマ牙狼 シリーズ。

2025年10月18日に劇場公開された本作は、熱狂的なファンを中心に動員し、スマッシュヒットを記録した。

本作の主人公は冴島大河。鋼牙の父として、牙狼 シリーズで幾度も熱戦を繰り広げてきた大河の若き日の戦いが初めて明かされる。

原作・脚本・監督は、牙狼 シリーズの生みの親であり、想像を超える世界観、新次元のエンターテインメントを創出して世界中のファンを魅了し続ける鬼才・雨宮慶太。

アクション監督は、映画『HiGH & LOW THE WORST X』などを手がけ、『牙狼 ハガネを継ぐ者』でも牙狼 のアクションを新たなステージへ導いた鈴村正樹が担当する。

今回初タッグとなる2人が織りなす新機軸の牙狼ワールドにも注目いただきたい。

また数量限定のCOMPLETE BOXもリリース！封入特典としてオリジナル「麒麟」Tシャツやブックレット、特典映像も多数収録されている。さらにパッケージデザインは「雨宮慶太描き下ろし三方背イラストBOX」と豪華仕様になっており、「牙狼＜GARO＞」ファン必携のアイテムとなること間違いなしのため、是非手に入れていただきたい。

(C)2025「TAIGA」雨宮慶太/東北新社



《予告》

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iaXh5zoxCrU ]

《商品情報》

【数量限定】劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』COMPLETE BOX■タイトル：【数量限定】劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』COMPLETE BOX

発売日：2026年3月25日

価格 ：\19,580（税込）

品番 ：PCXE.51079

分数 ：本編約102分+特典映像：予告編集（特報・劇場予告・TVスポット15秒）



[特典映像] （分数未定）※特典DISCはDVDです

・メイキング

・イベント映像集

・牙狼＜GARO＞シリーズ20周年PV

・アクションシーンVコン

※予定



[封入特典]

・オリジナル「麒麟」Tシャツ

・ブックレット（36ページ予定）



＜Blu-ray本編DISC〉

音声：オリジナル（日本語）Dolby TrueHD 5.1chサラウンド／字幕：英文字幕

＜DVD本編DISC＞

音声：オリジナル（日本語）Dolby Digital 5.1chサラウンド／字幕：英文字幕

特典映像：予告編集（特報・劇場予告・TVスポット15秒）

＜DVD特典DISC＞

音声：オリジナル（日本語）Dolby Digital 2.0chステレオ／字幕なし

劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』Blu-ray■タイトル：劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』Blu-ray

発売日：2026年3月25日

価格 ：\5,170（税込）

品番 ：PCBE.51080

分数 ：本編約102分+特典映像：予告編集（特報・劇場予告・TVスポット15秒）



＜Blu-ray本編DISC＞

音声 ：オリジナル（日本語）Dolby Digital 5.1chサラウンド

字幕 ：英文字幕／16:9 LB（ビスタ）

劇場版『牙狼＜GARO＞TAIGA』DVD■タイトル：劇場版『牙狼＜GARO＞TAIGA』DVD

発売日：2026年3月25日

価格 ：\4,180（税込）

品番 ：PCBE.56579

分数 ：本編約102分+特典映像：予告編集（特報・劇場予告・TVスポット15秒）



＜DVD本編DISC＞

音声 ：オリジナル（日本語）Dolby Digital 5.1chサラウンド

字幕 ：英文字幕／16:9 LB（ビスタ）



《法人別特典》

■Amazon：L判ブロマイド

・【数量限定】劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』COMPLETE BOX：7枚セット

・劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』Blu-ray：2枚セット

・劇場版『牙狼＜GARO＞TAIGA』DVD：1枚



■楽天ブックス：L判ブロマイド

・【数量限定】劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』COMPLETE BOX：7枚セット

・劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』Blu-ray：2枚セット

・劇場版『牙狼＜GARO＞TAIGA』DVD：1枚





《レンタル情報》

■劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』レンタルDVD

開始日：2026年3月25日

品番：PCBE.76579

分数：本編約102分+特典映像：予告編集（特報・劇場予告・TVスポット15秒）



＜DVD本編DISC＞

音声：オリジナル（日本語）Dolby Digital 5.1chサラウンド

字幕：英文字幕／16:9 LB（ビスタ）

特典映像：予告編集（特報・劇場予告・TVスポット15秒）





《作品情報》

◆劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』

--------------------------------------------------------------------------

【STORY】

強くなれ、それは始まりの物語-

「黄金騎士ガロ」の称号を継承する魔戒騎士の家系・冴島家。

冴島大河はその家系に生まれ、黄金の鎧を受け継いだばかりの若き魔戒騎士だ。

魔獣ホラーとの闘いの日々に明け暮れる大河に、新たな指令が届く。

「ホラーの手に堕ちた”羅針盤”--”聖獣”の魂が宿りし魔導具を奪還せよ」

「聖獣」とは、人間を守護する大いなる力。

大地の力で多くの人の命を守る、青龍

燃え盛る炎の力で邪気を焼き尽くす、朱雀

清く流れる水を操り人界の瘴気、業を浄化する、玄武

そして、風の力で人を鼓舞し戦う力と知恵をくれる白虎

青龍、朱雀、玄武、白虎=四神の魂が「羅針盤」に納められ、人界の安寧を司っていた。

「羅針盤」を奪ったのは魔獣ホラー・蛇道。

喰らった者の力を手にする蛇道は聖獣を狙い、その強大な力を我がものにするべく暗躍していた。

大河は聖獣の祠に仕える魔戒導師・吹奇とともに、「羅針盤」を取り戻すための戦いに身を投じるのであった。

今、「聖獣」をめぐる「守りし者」の戦いが幕を開ける!



原作・脚本・監督：雨宮慶太

キャスト：北田祥一郎、神嶋里花、波岡一喜、ひょうろく、肥後克広、影山ヒロノブ、瀬戸利樹

製作・制作：東北新社

特別協力：サンセイアールアンドディ

エグゼクティヴ・プロデューサー：二宮清隆

プロデューサー：安養寺紗季

ラインプロデューサー：阿久根裕行

アクション監督：鈴村正樹

音楽プロデューサー：井上俊次

音楽：栗山善親 寺田志保

撮影：長野泰隆

照明：吉角荘介

録音：石寺健一

美術：遠藤剛

スタイリスト：黒田匡彦

ヘアメイク：山井優

特殊衣装製作：JAP工房

特殊造形統制：中田彰輝

特殊メイク：Amazing JIRO

キャスティング：山口正志

編集：長坂智樹

VFXスーパーバイザー：鹿角剛 中川茂之

フィニッシングエディター：岡本義典

カラリスト：田中諭

音響調整：浅川祥幸

サウンドデザイン：加藤博紀

スクリプター：栗原節子

助監督：松田康洋

制作担当：石橋陸

主題歌：JAM Project『TAIGA~守りし者よ風の如く～』



【発売元】東北新社

【販売元】ポニーキャニオン

--------------------------------------------------------------------------



【各種URL】

■商品ページURL：https://movie-product.ponycanyon.co.jp/item183/

■劇場公開ページURL：https://garo-project.jp/TAIGA/

■公式 SNSアカウント

YouTube：https://www.youtube.com/@GAROofficial

X：https://x.com/garo_project

Instagram：https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fgaro.project%2F&is_from_rle(https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fgaro.project%2F&is_from_rle)

TikTok：https://www.tiktok.com/@garoproject_official