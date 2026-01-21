【OWNDAYS｜オンデーズ】″ながら聴き″を日常に。聴く・話す・見るをひとつにした、オープンイヤー型オーディオグラス「OWNDAYS CONNECT」新登場！

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社:東京都品川区、代表取締役社長:海山丈司）は、新たな可能性を探求し挑戦的なプロダクトを開発するプロジェクト「OWNDAYS Lab.（オンデーズ ラボ）」から、日常の「見る時間」に自然に音を重ねるオーディオグラス「OWNDAYS CONNECT」を、2026年1月22日（木）10:00より限定店舗・オンラインストアにて発売いたします。

耳をふさがないオープンイヤー設計のメガネ型イヤホンで、音楽や通話を楽しみながらも周囲の音を自然にキャッチ。Bluetooth対応でスマートフォンと簡単に接続でき、ハンズフリー通話にも対応しています。テレワークやオンライン会議はもちろん、ランニング・散歩・移動中など、日常のあらゆるシーンで快適な"ながら聴き"を実現する、新しいメガネのかたちです。

https://www.owndays.com/jp/ja/news/connect (https://www.owndays.com/jp/ja/news/connect)

※取り扱い店舗の詳細は、ウェブサイトをご確認ください。

耳をふさがず、操作もシンプル。日常使いに最適化したオーディオグラス

OWNDAYS CONNECTは、フレームのテンプル部分にスピーカーとマイクが内蔵されたオープンイヤー型オーディオグラスです。耳を塞がない構造により、周囲の環境音を自然に取り込みながら、音楽再生や通話を行うことができます。

フレームに配置されたスマートボタンを操作することで、電源のON／OFF、音楽の再生・停止、音量調整、通話応答までをメガネ単体で完結。Bluetooth(R) 5.3に対応し、スマートフォンやパソコンなどの電子機器と簡単にペアリングできるため、外出時のナビ音声、通話対応など、日常のさまざまなシーンでスマートに使用できます。

▼OWNDAYS CONNECT紹介映像

OWNDAYS CONNECTの開発背景

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SSjyuALBx14 ]

スマートグラス市場は、在宅勤務の普及や音声コンテンツの利用拡大など、働き方や生活スタイルの変化を背景に、今後さらなる成長が期待されています。一方で、価格や装着感の面でハードルを感じる方も多く、より身近で使いやすい製品が求められているのが現状です。

OWNDAYSは昨年7月、アイウェアの新たな可能性を探求する取り組みとして、“メガネの実験室”をコンセプトにした「OWNDAYS Lab.」を開始しました。その一環として、再び注目を集めるスマートグラス市場に着目。コラボレーションを通じて市場の可能性を実感する一方で、「ガジェットとして構えるには敷居が高い」という課題があると捉えました。

そこで、より多くの方に気軽に体験していただける“入口となる一台”を届けるため、あえて自社ブランドでの開発を選択。一般的なメガネと同じ感覚で購入できる価格帯と、日常使いしやすい装着感を重視し、「見る・聞く・話す」を自然に生活に取り入れられる設計を実現しています。

オーディオグラス入門に最適な一本

OWNDAYS CONNECTは、アイウェアブランドであるOWNDAYSが提案する、オーディオグラスを初めて使う方にも手に取りやすいエントリーモデルです。音楽再生や通話など日常使いに必要な機能に絞ることで、選びやすい価格帯を実現しました。

メガネとして日常的にかけ続けられるデザイン性と、音楽や通話を気軽に楽しめる機能性を両立。また、すべて度付き薄型非球面レンズ代込みの価格設定に加え、度数変更や保証といったアイウェアブランドならではのアフターサービスにも対応しており、初めての方でも安心してご利用いただけます。

商品詳細

デザインは、日常使いしやすい2型を展開。ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンに馴染む、OWNDAYSらしいシンプルなデザインに仕上げました。

すっきりとしたシルエットが特徴のスクエア型

シャープなラインが知的で引き締まった印象を与え、顔全体をすっきり見せてくれます。

OC2001E-5A C1 ブラックOC2001E-5A C2 グレー

品番：OC2001E-5A

フレームカラー： C1 ブラック、C2 グレー

金額： \16,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/connect#lineup

大ぶりなフレームが印象的なウェリントン型

顔周りにほどよい存在感をプラスし、スタイリッシュな表情を演出してくれます。

OC2002E-5A C1 ブラックOC2002E-5A C2 グレー

品番：OC2002E-5A

フレームカラー： C1 ブラック、C2 グレー

金額： \16,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/connect#lineup

OWNDAYS CONNECTの主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5214/table/240_1_ef8ad8491b66e6118f19f642d4d22731.jpg?v=202601210151 ]

※バッテリー残量が20％以下になると、5分間隔での通知音によるアラートに加え、テンプル横の青色LEDが約14秒ごとに点滅

使用者のコメント

「見た目は通常のスタイリッシュなメガネと変わりませんが、マイクとスピーカーが内蔵されています。仕事中でも周囲の音を聞きながら音楽が楽しめます。スマホを取り出すことなく、そのまま通話もできる点が非常に便利です。オープンイヤー型で耳を塞がないため、家事・仕事・散歩中の『ながら使い』に最適です。」

投稿URL：

https://youtube.com/shorts/aG8QxTsBsXc?si=QbeBYepyVVelIE43

ken｜便利グッズとガジェット紹介（@ken_good_item）

見た目は普通のメガネマイクとスピーカー付き音楽再生可能通話も可能に

ガジェットを中心に実際に使ってよかったアイテムを紹介するインフルエンサー。使用中の様子とアイテムの特徴を分かりやすく解説する。

SNS総フォロワー数は19万人超え。

<SNSアカウント>

Instagram(https://www.instagram.com/ken_good_item/) / TikTok(https://www.tiktok.com/@ken_home) / YouTube(https://www.youtube.com/@ken-tm7pi)

商品概要

商品名：OWNDAYS CONNECT

発売日：2026年1月22日（木）10:00

展開型数：全2型×各2色（全4SKU）

価格：\16,000-（税込）

特設ページ：https://www.owndays.com/jp/ja/news/connect

※取り扱い店舗の詳細は、ウェブサイトをご確認ください。

“メガネの実験室”「OWNDAYS Lab.」について

「OWNDAYS Lab.」は、OWNDAYSがこれまで培ってきた経験と技術を礎に、アイウェアのさらなる可能性を拡張し、新たな価値を生み出すことを目的とした新プロジェクトです。各企画ごとに異なるテーマを設定し、デザインと価値を創造したアイウェアや、革新的な素材・機能を探求したアイウェアなど、OWNDAYSとしての「挑戦」を形にしてまいります。

本プロジェクトでは毎年新たなテーマを掲げ、常に時代や感性に寄り添ったプロダクトを生み出していく予定です。

ここは、私たちのクリエイティビティとイノベーションが交差する実験の場。今後もOWNDAYSの新たな取り組みにご期待ください。

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界 13 カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

