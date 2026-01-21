渋谷の街を舞台に展開する都市型ゲームフェス「SHIBUYA GAMES WEEK 2026」開催決定！

株式会社Skeleton Crew Studio

株式会社Skeleton Crew Studio（本社：京都市中京区）は「SHIBUYA GAMES WEEK Project」として、 PARCO GAMES(株式会社パルコ）、東急不動産株式会社・神ゲー創造主エボリューション（株式会社NHKエンタープライズ）・404 Not Found（一般社団法人渋谷あそびば制作委員）・株式会社tokenとともに、ゲームの魅力と可能性を体験・共有する都市型ゲームフェス「SHIBUYA GAMES WEEK 2026」（略称：SGW2026）を初開催いたします。

SHIBUYA GAMES WEEK Projectは、国内最大級のインディーゲームイベント主催、ゲームコンテスト主催、インディーゲームのパブリッシング・開発支援、インディークリエイター支援施設の運営、ゲーム関連番組の制作など「ゲームクリエイターのインキュベーション」を信念に活動する様々なメンバーが集結。才能ある人材や作品を見出し、育て、世に届けることに情熱を注いでいます。それぞれの専門性を掛け合わせ、次世代のカルチャーを創り出すプロジェクトチームとして発足しました。



SGW2026では、多様な人々や文化が交わり、新たな流行を生み出し続ける街・渋谷を舞台に、ジャンルや世代の垣根を超えて「ゲームとの新しい出会い」を提供していきます。ゲームをただの娯楽ではなくカルチャーとして、コミュニケーションツールとして、そして創造の源としてとらえ「プレイする」「見る」だけにとどまらない「感じる、考える、つながる、作る、集まる」といった、ゲームが本来持つ多様な魅力と可能性を、遊ぶ人も、作る人も、一緒になって体験し共有するイベントです。多層的なゲームの価値を発信する取り組みを目指し、この度2026年2月に初開催いたします。

『SHIBUYA GAMES WEEK 2026（シブヤゲームズウィーク 2026）』

■開催期間 ：2026年 2月 6日（金）～2月 15日（日）

■開催エリア ：渋谷エリア

■入場料 ：無料 ※一部イベントは有料

■特設サイト ：https://shibuya-games-week.com

■公式SNS ：（X） @sgw_shibuya(https://www.instagram.com/sgw_shibuya/) （Instagram）@sgw_shibuya(https://www.instagram.com/sgw_shibuya/)

■主催 ：SHIBUYA GAMES WEEK Project

■後援・協賛 ：文化庁（後援）、株式会社大丸松坂屋百貨店（協賛）、株式会社Luup（協賛）

渋谷の街全体を舞台に、約30拠点が参加！

■参加店舗/スポット/コンテンツ：

【渋谷サクラステージ】

404ゲームセンター、エキマエゲームパーク、勝利の女神：NIKKE～春探しの旅～、高田村交易所、CHEEAT TOKYO、TSUTAYA BOOKSTORE、SQUARE ENIX GARDEN

【渋谷ストリームホール】

神ゲー創造主エボリューション×ゲームクリエイター甲子園 合同発表展示会、神エボ・アラカルト

【渋谷PARCO】

PARCO GAME CENTER、ROMEO IS A PARCO MAN

アニメイト渋谷、AndGAMER渋谷、CATARATAS BOTTLE SHOP、GAME BOY with COFFEE＠Coffee Supreme、

shibuya-san、JELLY JELLY CAFE 渋谷宮益坂店・渋谷本店、SCARZ OPEN OFFICE in Shibuya、

REAL [UN]REAL ESTATE@FabCafe、リアル脱出ゲーム、DIG SHIBUYA 2026

【EVENT】404ゲームセンター

国内インディーゲームの最新潮流を牽引する BitSummit the 13th アワードタイトルを中心に、ゲームアート作品や「これはゲームなのか？展3」、インディーゲームの今と未来を考えるトークイベント多角的に紹介！

「404 ゲームセンター」は、SHIBUYA GAMES WEEK会期中の2026年2月6日（金）～2月15日（日）で404 Not Found（Shibuya Sakura Stage 4F）、国内インディーゲームの最新潮流と、ゲーム×アート×工芸×テクノロジーが交わる越境的な創作実験のハブとなります。未来のインディーゲーム文化をつくるための思考と実験の交差点を、ぜひ体感してください。

■開催期間：

１.404ゲームセンター：2月 6日（金）～ 2月 15日（日）11:00～19:00

２.これはゲームなのか？展3：2月 11日（水祝）～2月 14日（土）

３.トークイベント：2月 6日（金）、8日（日）、15日（日）

※２.３.の開催時間は各日異なる



■開催場所：404 Not Found

(渋谷区桜丘町1－4 渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE４F）

■入場料 ：無料 ※一部ドリンク購入必須

■コンテンツ：

BitSummit the 13th Award Selection／ars●bit作品展示／トークイベント

※詳細は公式HPおよび個別リリースをご覧ください。

■公式HP：https://www.404shibuya.tokyo/event/sgw2025-404gamecenter/(https://www.404shibuya.tokyo/event/sgw2025-404gamecenter/)

日本最大級のインディーゲームフェス「BitSummit」と連携し、昨年度の 朱色（大賞）をはじめ、その他の受賞作品を一堂に展示します。

■展示タイトル：

Vermilion Gate Award / 朱色賞 ＜大賞＞Ratatan by Ratata Arts他、7タイトルを展示予定。

育成対象者による境界をまたぐ“分野横断を体現する工藝×ゲームのプロトタイプ作品および漫画家西島大介氏によるゲームアート作品の展示を行います。

■展示タイトル：

PRJ「CÔGEIMU」proto

カミエナ／塩見 亮介／金子 尊

スペースインベーディアン：

アース・アンド・スペース

西島大介

主催：Skeleton Crew Studio

共催：ars●bit / 一般社団法人渋谷あそびば制作委員会、なのか展

【EVENT】これはゲームなのか？展3

ゲームは「遊び」か、それとも「ルールが作る芸術」か。国内外で活躍する新進気鋭のクリエイター18組が提示する、常識を揺さぶる実験的体験イベント。

「これはゲームなのか？展」は、国内外で活躍する新進気鋭のゲーム作家、ゲーム研究者、謎解きクリエイター18組による、実験的なゲーム作品を「展示」し「試遊」できる新しい企画展です。前回展示された『プレイ時間が一年かかるゲーム』のように、「ルールによってもたらされるゲーム体験」を通して、私たちがゲームに持っている常識に揺さぶりをかけます。面白さや楽しさだけではないゲームの興味深さ、そしてルールの可能性・発展性に気づかされる本展。ぜひ、「これはゲームなのか？」を体験しに遊びにいらしてください。

■開催日時：

2月11日（水・祝日）：12:30 受付開始 13:00 入場開始 / 20:30 最終退店

2月12日（木）：10:30 受付開始 11:00 入場開始 / 20:30 最終退店

2月13日（金）：10:30 受付開始 11:00 入場開始 / 20:30 最終退店

2月14日（土）：10:30 受付開始 11:00 入場開始 / 20:00 最終退店



■出展者一覧

朝戸 一聖〈TANSAN〉

赤野 工作〈模範的工作員〉

Atelier Mimir

安藤 耀司〈なの〉

IKE

itten〈島本 直尚・富岡 克朗〉

井上 明人

大山 徹・島田 賢一

木原 共〈Other Rules〉

Xaquinel〈椎名隼也・中森源〉

オインクゲームズ〈佐々木 隼 〉

ニルギリ〈するめデイズ〉

Zennyan

明地宙

田中 英樹

常春〈トキキル〉

mor!

米光ゲーム

■開催場所：404 Not Found (渋谷区桜丘町1－4 渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE４F）

■参加費：無料・整理券方式

■入場制限：50名～

＊2月11日には、記録・広報を目的として、会場内の風景および体験の様子をカメラマンが撮影いたします。撮影を希望されないお客様につきましては、個別に配慮・対応いたしますので、ご入場時にスタッフまでお申し出ください。

＊会場全体で50名を超えるご利用があった場合は、整理券による入場制限を予定しております。

＊受付後は、会場内の待機スペースが限られているため、近隣の店舗などをご覧いただきながら、お待ちいただければ幸いです。

＊ご来場いただいた際の待機人数によっては、順番待ちの追加をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

主催：なのか展

共催：株式会社 Skeleton Crew Studio/ars●bit / 一般社団法人渋谷あそびば制作委員会、株式会社 Skeleton Crew Studio

【EVENT】トークイベント

404 ゲームセンタートーク | SGW Opening Talk / SGW Closing Talk

SGWのオープニング・クロージング企画として「街とゲーム」「インディーゲームの今」「ゲーム教育」「進化するテクノロジーによるゲーム拡大の可能性」の4つのセッションを展開します。

各分野の最前線で活躍・活動する多彩なゲストをお招きして、ゲームの未来を語ります。

SGW Opening Talk： 2月6日（金）

SGW Closing Talk ： 2月15日（日）

■開催場所：

404 Not Found (渋谷区桜丘町1－4 渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE４F）

■参加方法・費用

申込URL：https://sgw-404-arsobit-talkevent.peatix.com/

事前申込制／入場無料、ワンドリンク制

【EVENT】トークイベント

ars●bit シンポジウム #3 | 「アート×ゲームの新展開たち──〈遊び〉と〈芸術〉を攪乱する試みの軌跡」

ゲームを軸にアートやエンタメを横断するプロジェクト「ars●bit（アーソビット）」は、2026年2月8日・15日に東京・渋谷の「404 Not Found」にてシンポジウムを開催します。本企画は、渋谷全域を舞台とする「Shibuya Games Week」の一環として実施。「これはゲームなのか？展3」の出展作家らによる活動報告や作品紹介に加え、プロジェクトの集大成となるアジア・アメリカ・ヨーロッパへの海外展開に向けた展望を語ります。

Day1：2月8日（日）

Day2：2月15日（日）

総合モデレーター：中川大地+高橋洋介

■開催場所：

404 Not Found

(渋谷区桜丘町1－4 渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE４F）

主催：一般社団法人渋谷あそびば制作委員会 / 404 Not Found、arsobit Project / 株式会社 Skeleton Crew Studio

【EVENT】

神ゲー創造主エボリューション×ゲームクリエイター甲子園 合同発表展示会

斬新なアイデアと情熱が交わる、インディーゲームを主軸とした2つの

コンテストが合同開催により、これまでにない規模の協働の場が生まれます。



■開催期間：2月 10日（火）～2月 11日（水祝）

■開催場所：渋谷ストリームホール

■入場料 ：無料

■コンテンツ：

・神ゲー創造主エボリューション「GAME PRIZE OF JAPAN」発表・表彰式

・ゲームクリエイター甲子園2025 総合大賞・U-18総合大賞・各賞の発表・表彰式

・神ゲー創造主エボリューション/ゲームクリエイター甲子園のファイナリスト

作品や各コンテストエントリー作品展示ブース ほか

※詳細は特設サイトおよび個別リリースをご覧ください。

■神ゲー創造主エボリューション公式HP：https://kamigame-evo.com/

■ゲームクリエイター甲子園公式HP： https://game.creators-guild.com/gck/

■無料チケットはこちら：

https://peatix.com/event/4595288

【EVENT】PARCO GAMES「PARCO GAME CENTER」

パルコのゲームレーベル・PARCO GAMESがプロデュースする、“ゲームカルチャーを遊べる”

GAME CENTERが 期間限定で渋谷PARCOにオープン！

■開催期間：2月 6日（金）～ 3月 2日（月）11:00～21:00 ※最終日は18:00閉場

■開催場所：PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO 4F ）

■入場料 ：無料

■コンテンツ：

ゲーム試遊／ゲームアート・レトロゲームの展示／ゲームグッズ販売／

ライブイベント／カードゲーム大会／限定商品・コラボアイテム販売 ...and more

※詳細は特設サイトおよび個別リリースをご覧ください。

詳細・最新情報は特設サイトから：

https://games.parco.jp/page/pgc

【EVENT】エキマエゲームパーク

渋谷駅直結のBLOOM GATE（ Shibuya Sakura Stage 3F）から

ゲームを“文化”として楽しみ、愛し、そして創り出す人々のためのゲーム愛の集まる公園「エキマエゲームパーク」を開催！



■開催期間：

2月 6日（金）13:00～18:00

2月 7日（土）10:00～19:00

2月 8日（日）10:00～17:00

■開催場所：BLOOM GATE zoneA,B

(渋谷区桜丘町1－4 渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE４F）

■入場料 ：無料

■コンテンツ：

※詳細は公式HPおよび個別リリースをご覧ください。

■公式HP：https://www.404shibuya.tokyo/event/sgw2025-ekimaegamepark/

SHIBUYA GAMES WEEK Project メンバーについて

「SHIBUYA GAMES WEEK Project」は、渋谷を拠点にインディーゲーム文化の醸成と次世代クリエイターの支援を目指す、産学・メディア・クリエイティブの枠を超えた多様な組織で構成されています。中核を担うのは、渋谷のまちづくりを推進する東急不動産と、クリエイション拠点「404 Not Found」を運営する一般社団法人渋谷あそびば制作委員会です。彼らは物理的な拠点を活用し、コミュニティ形成や制作資金の提供を行っています。また、京都を拠点にBitSummit等を手掛けるSkeleton Crew Studioが、その知見を活かしてクリエイターの成長を実務面から後押しします。

メディア・展開面では、パルコのゲームレーベル「PARCO GAMES」が実店舗と連動したプロモーションやパブリッシングを担い、NHKエンタープライズとtokenが共同で制作する「神ゲー創造主エボリューション」が、革新的な才能を発掘・育成する番組やコンテストを展開しています。

このように、不動産、流通、メディア、制作スタジオが一体となり、開発支援から発表の場の提供までを一貫して行うことで、渋谷から世界へ新たなゲームカルチャーを発信しています。

