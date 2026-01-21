Braze、BtoC向けMA市場の売上シェア14.9%を獲得、業界トップ水準で成長を維持

Braze株式会社

顧客エンゲージメントプラットフォームのリーダーである Braze株式会社（読み方：ブレイズ、本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷 篤尚、以下「Braze」）は、株式会社アイ・ティ・アール（以下「ITR」）が発行する「ITR Market View：SFA/MA市場 2026」において、BtoC向けMA市場におけるベンダー別売上金額シェア（2025年度予測）で14.9%を獲得し、引き続き主要プレイヤーとして評価されました。



Braze株式会社代表取締役社長である水谷 篤尚は次のように述べています。

「今回の調査結果は、顧客エンゲージメントの高度化を目指すBrazeの一貫した製品戦略と顧客中心の成長戦略が、日本市場でも受け入れられていることを示しています。これからも顧客データ統合、リアルタイムオーケストレーション、AI活用によるパーソナライゼーション等をさらに強化し、顧客体験の改善とLTV最大化を日本企業に届けてまいります。」





