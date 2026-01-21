『龍が如く０ 誓いの場所 Director′s Cut』がセールに初登場！「セガ 1月オススメセール」開催中！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)／Nintendo Switch(TM) 2用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 1月オススメセール」を開催中です。

セガから、『龍が如く０ 誓いの場所』に新規収録シーンやインターネットを通じて最大4人で遊べるモードを加えた『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』が33%オフでセールに初登場します。

また、2人の主人公が繰り広げる、シリーズ最高のドラマを描いた大作RPG『龍が如く８』が60%オフ、『龍が如く２』の人間ドラマはそのままに、さまざまな要素を画期的に進化させた『龍が如く 極２』が25%オフでラインナップされます。

アトラスから、2006年に発売された『デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 超力兵団』をパワーアップさせたHDリマスター版『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』デジタルデラックスエディションが30％オフで登場します。

セール終了日は、2026年2月4日（水）となります。

セール対象タイトル、割引率については特設サイト(https://www.sega.jp/special/sale/)をご確認ください。

「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/(https://www.sega.jp/special/sale/)

■PS5(R)/Nintendo Switch(TM) 2『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』

(C)SEGA

■PS5(R)/PS4(R)『龍が如く８』

(C)SEGA

■PS5(R)/PS4(R)『龍が如く 極２』

(C)SEGA

■PS5(R)/PS4(R)『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』デジタルデラックスエディション

(C)ATLUS. (C)SEGA.

