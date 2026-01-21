スタディチェーン株式会社、「人は変われるを証明する」を掲げ、新卒採用を本格開始～2028年売上50億円を目指し、未完成な市場のポテンシャルを解放する次世代人材を募集～

新卒採用開始のお知らせ

スタディチェーン株式会社

スタディチェーン株式会社は、「人は変われるを証明する」というVISIONのもと、人の可能性が環境や情報の使い方によって埋もれてしまう構造を変えることをMISSIONとし、「人のポテンシャルを解放し、日本は変われる！を証明する。」というPURPOSEを掲げ、2026年度以降卒業予定の学生を対象とした新卒採用を本格的に開始いたしました。

新卒採用開始の背景

インターネットやAIの進化により、性別や人種、年齢に関係なく、誰もが体験談や参考書、勉強法、ツールに簡単にアクセスできる時代になりました。一方で、人も産業も、いざチャレンジを起こそうとした瞬間に「何をどう使えば成果につながるのか」が分からないというブラックボックスを依然として抱えています。スタディチェーンはこのブラックボックスを解消し、人や産業が本来持つポテンシャルを最大限に引き出すことで、「人は変われる」を社会に証明することを使命としています。

当社は2028年までに売上50億円規模の事業創出を目標に掲げています。この目標は単なる数字ではなく、世の中に必要とされているにもかかわらず、まだ完成しきっていないサービスを自らの手で形にし続けるという意思の表れです。新卒入社であっても、この成長フェーズの当事者として、正解のない市場に向き合い、事業づくりの中核に関わることができます。

今後の展開

スタディチェーン株式会社は、「人は変われるを証明する」というVISIONのもと、人のポテンシャルを解放し、日本は変われることを証明するというPURPOSEを軸に、学習・挑戦・成長の在り方そのものをアップデートする事業展開を進めていきます。これまで当社は、逆転合格特化塾、英検コーチ、東大コーチといったサービスを通じて、既存の学校教育や塾・予備校の枠組みでは十分に補いきれなかった領域に向き合ってきました。共通しているのは、「努力の量」ではなく「正しい使い方」や「個々に最適化された戦略」によって、人は大きく変われるという考え方です。

今後は、受験や資格といった枠にとどまらず、既存の教育機関や学習サービスの仕組みでは支えきれない学びや挑戦に対して、より包括的かつ実践的なサポートを行う新たなサービスの開発を進めていきます。AIやツール、情報が溢れる時代だからこそ、それらをどう組み合わせ、どう活用すれば一人ひとりの目標達成につながるのかというブラックボックスを解消し、人それぞれの状況・目的・特性に合わせた学習や成長の支援を行っていきます。

スタディチェーンが目指すのは、「学校か、塾か」という二択ではなく、その外側にある選択肢を社会に提示することです。どんな環境にいても、どんな背景を持っていても、自分の力を価値へと変え、やりたいことを実現できる世界をつくる。そのために、学習・キャリア・挑戦を横断する新しい支援の形を、これからも生み出し続けていきます。

新卒採用の応募はこちらから

新卒採用における給与は最低月35万円からとし、年次や年齢ではなく、成果・再現性・挑戦の質を重視した評価制度を採用しています。特に、長期インターンで社員以上の成果を創出した経験、起業やフリーランスとして売上やユーザーを生み出した実績、フォロワー1万人以上のSNS運営など短期間で影響力を築いた経験、野球・数学オリンピックなどメジャー分野での全国大会出場やそれに準ずる実績を持つ方については、年収550～750万円レンジを想定した評価となるケースもあります。

詳しくはこちら

https://study-chain.jp/new-recruitment

塾長メッセージ

スタディチェーン株式会社代表取締役社長「竹本明弘(https://studychain.jp/takemoto)」

代表メッセージ

スタディチェーンが求めているのは、最初から完成された人材ではありません。未完成な自分を受け入れながら挑戦を続け、自分の力を価値へと変え、「人は変われる」を自らの成長と事業成果で証明できる人材です。人のポテンシャルを解放することが、日本の可能性を広げると信じ、VISION・MISSION・PURPOSEを軸に、これからも社会に必要とされる価値を創出し続けていきます。

運営会社・関連サービス

運営会社：スタディチェーン株式会社

会社公式サイト

https://study-chain.jp

大学受験特化の学習管理型予備校

逆転合格特化塾

https://medicalcoach.jp

英検対策専門塾

英検コーチ

https://eikencoach.com

総合型選抜・推薦入試対策

総合型選抜コーチ

https://aocoach.jp

東大受験専門オンライン指導

東大コーチ

https://toudaicoach.com

英語学習サービス

SMART英語塾

https://smacolo.j(https://smacolo.jp)p(https://smacolo.jp)

https://juken-guide.jp