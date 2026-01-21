HOUSEIの顔認証システム、NICリテールズ運営のTSUTAYA店舗に導入

HOUSEI株式会社

AI・DXソリューションを提供するテクノロジーカンパニー、HOUSEI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：管祥紅、以下：HOUSEI）は、提供する顔認証システム「WelcomID（ウェルカムアイディー）」が、日本出版販売株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：富樫 建、以下：日販）の店舗運営省力化ソリューション「ほんたす」を通じて、NICリテールズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：近藤 純哉、以下：NICリテールズ）および株式会社いまじん白揚（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：近藤 純哉、以下：いまじん白揚）が運営するTSUTAYA店舗に導入され、24時間営業に活用されたことをお知らせいたします。

■「ほんたす」を導入し、24時間営業を開始した店舗

●店舗（2026年1月現在）

〈導入店一覧〉※「WelcomID」導入店舗に限る

NICリテールズ：TSUTAYA JR東所沢駅前店/TSUTAYA 鎌ケ谷店/TSUTAYA武雄店

いまじん白揚：TSUTAYA いまじん白揚笹川店

今後も、NICリテールズが運営する他のTSUTAYA店舗においても「ほんたす」の導入が予定されており、HOUSEIの顔認証システム「WelcomID」を活用した24時間営業が順次開始される予定です。

■店舗運営省力化ソリューション「ほんたす」について

店舗運営省力化ソリューション「ほんたす」は、営業時間延長による売上創出や、無人化・省人化によるコスト削減を実現する、日販が提供するサービスです。＜完全無人化＞＜有人・無人のハイブリッド化＞＜有人運営時間の省人化＞＜24時間営業化＞など、希望する運営形態や規模・予算など店舗ごとのニーズに応じて、「入店管理システム」「無人接客ツール」「遠隔接客サービス」「警備・設備制御」など、複数メニューを自由に組み合わせて導入できるソリューションとして提供されています。

URL：https://hontasu.com/

▲店舗運営省力化ソリューション「ほんたす」のスキーム図▲「ほんたす」の提供メニュー例

■HOUSEIの顔認証ソリューション概要

「WelcomID」（URL: https://www.housei-inc.com/product-services/welcomid）は、顔認証により高精度な本人認証を実現するHOUSEIのソリューションであり、屋内シミュレーションゴルフ練習施設や小売業、書店などの入店ソリューションとして数多くの導入実績があります。今回の「ほんたす」への採用により、無人化・省力化を進める書店や小売店舗への導入がさらに拡がります。

■各社概要

日本出版販売株式会社

所在地：東京都千代田区神田駿河台4-3

代表者：代表取締役社長 富樫 建

事業内容：出版流通・書店支援事業 等

URL：https://www.nippan.co.jp/

NICリテールズ株式会社

所在地：東京都千代田区神田駿河台4-3

代表者：代表取締役社長 近藤 純哉

事業内容：書店、TSUTAYA、駿河屋、美容事業の運営等

URL：https://www.nic-retails.co.jp/

株式会社いまじん白揚

所在地：愛知県名古屋市北区城見通三丁目5番地 日販名古屋ビル5階

代表者：代表取締役社長 近藤 純哉

事業内容：書店、TSUTAYA、駿河屋、美容事業の運営等

URL：https://www.nic-retails.co.jp/imagine-hakuyo-business/

HOUSEI株式会社

所在地：東京都新宿区津久戸町１番8号神楽坂AKビル9階

代表者：代表取締役社長 管 祥紅

事業内容：情報システム事業

URL：https://www.housei-inc.com/(https://www.housei-inc.com/)

