VTuber事務所「のなめぷろだくしょん」はじめての新人オーディション開催！

SAZARE株式会社

のなめぷろだくしょんは、所属タレントの長期的な活動支援とIP価値の最大化を重視し、配信活動・音楽・イベント・企業タイアップなど、幅広い分野でタレントマネジメントを行ってきました。



本オーディションでは、単なる所属を目的とするのではなく、「自分で動き、表現を仕事にしていきたい人」と共に、活動の方向性を考え、実現まで伴走することを重視しています。

配信・音楽・演技・イラスト・映像制作など、それぞれが持つ得意分野や表現を尊重しながら、VTuberとしての活動を軸に、継続的な成長を支援します。

■ オーディション概要

募集内容：新人VTuber（キャラクター性・ジャンル不問）

応募資格

18歳以上

男女不問

継続的な配信・活動が可能な方

VTuber活動に強い意欲のある方

※経験者・未経験者いずれも応募可

活動形態：のなめぷろだくしょん所属タレントとして活動



■ 歓迎する人物像

VTuber／配信／クリエイティブ活動の経験がある方

歌、演技、イラスト、映像編集、台本制作など「創ること」が好きな方

新しい挑戦を恐れず、主体的に活動を続けたい方

運営やメンバーと協力し、責任を持って行動できる方

ファンとのコミュニケーションを楽しめる方

■ サポート内容

VTuber活動に必要な制作・運営サポート

配信・企画・SNS運用のサポート

音楽・イベント・外部案件への展開機会

中長期的なタレント育成

■ 応募方法

専用応募ページより必要事項をご記入の上、ご応募ください。

https://noname.tokyo/audition

■ こんな方を歓迎します

VTuberとして本気で活動したい方

自分の個性を活かした表現を追求したい方

長期的にファンと向き合い、成長していきたい方

のなめぷろだくしょんは、「タレントと共にIPを育てる」ことを大切にしています。

新たな才能との出会いを、心より楽しみにしております。

のなめぷろだくしょんについて

のなめぷろだくしょんは、「個人の表現を尊重し、自走できるタレントと共に成長する」ことを理念に掲げるVTuber事務所です。画一的な育成ではなく、タレント一人ひとりの強みを活かした活動設計を行い、表現を仕事にしていくための環境づくりを行っています。



公式サイト：https://noname.tokyo

公式X(旧Twitter)：https://x.com/Noname_Pr

公式Youtube：https://www.youtube.com/@Noname_0fficial



SAZARE株式会社

https://sazare-inc.com/

(C) 2021 Noname Production