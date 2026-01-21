PEACH JOHN春のシーズンビジュアルにゆうちゃみが登場！大ヒット「盛れるノンワイヤーブラ」の新作をはじめ、華やかなランジェリーコレクションが発売。500名様当選のモニターキャンペーンもスタート！

株式会社ピーチ・ジョン盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区 / 代表取締役社長：西澤恒地）は、1月21日（水）に、ゆうちゃみを起用した春の新ビジュアルおよび動画を公開いたしました。

大ヒットシリーズの新作「盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース」をはじめ、春らしい華やかなランジェリーなど、大人可愛いコレクションを着用。ビジュアルおよび動画は、公式通販サイトおよびYouTubeチャンネルにて公開中です。

また、ブランドで2大人気盛りブラの新デザイン発売を記念して、合計500名様が当たるにモニターキャンペーンも、本日より募集を開始しました。詳細はSNSや公式通販サイト内をご確認ください。

スペシャルコンテンツ :https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-yuchami/公式YouTube :https://youtu.be/vG_rHJRrHGE大ヒット！谷間爆誕ブラに、待望の新作「盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース」が登場盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース

ノンワイヤーブラ売上No.1※を誇る人気シリーズで、パワフルなボリューム感とくっきりとした谷間メイクを実現。

サイド～下側に厚みを持たせたカップとボーン入り設計により、ノンワイヤーながら安定感のあるフィッティングを叶えます。

シアーで繊細な刺しゅうレースに配色ライニングを重ね、華やかさと大人っぽさを兼ね備えたデザインも魅力です。

※PEACH JOHN内 2025年1月1日～12月31日の販売実績

盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース

盛れるノンワイヤーブラエンブロイダリーレース

サイズ：B～Fカップ UB65/70/75

価格：\3,300（本体価格\3,000）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324760105/

盛れるショーツエンブロイダリーレース

サイズ：S・M・L

価格：\1,500（本体価格\1,364）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324770203/

盛れるソングエンブロイダリーレース

サイズ：S/M・M/L

価格：\1,800（本体価格\1,637）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324830508/

カラー：ブラック・ブルーグレー・ホワイト・ローズ・ライトピンク（全５色）

新色はチョコミントカラー。着けているだけで、誰でもナイスバディ！の元祖モデル「ナイスバディブラ」ナイスバディブラ

やせ型さんからグラマーさんまで、全身バランスを美しく整える売上No.1※シリーズ。

サイズ別設計のカップとソフトタッチワイヤーにより、ピーチ・ジョンが提唱する理想の“ヴィーナスバランス（バスト：ウエスト＝1.5：1）”を実現します。新作カラーは、チョコミントを思わせるアッシュミント。

※PEACH JOHN内 2025年1月1日～12月31日の販売実績

ナイスバディブラナイスバディブラナイスバディブラ

ナイスバディブラ

サイズ：A～Gカップ UB65/70/75/80 （Aカップ、U60通販限定、UB80はC・D・Eカップのみ）

価格：\3,300（本体価格\3,000）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10234303713/

ナイスバディショーツ

サイズ：S・M・L

価格：\1,800（本体価格\1,637

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10234313703/

ナイスバディソング

サイズ：S/M・M/L

価格：\1,800（本体価格\1,637）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10245223507/

ナイスバディサニタリー

価格：\2,100 (本体価格 \1,910)

サイズ：S、M、L

一部カラーのみ

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10278510102/

カラー：アッシュミント（他、全11色）

バストに咲き誇るスウィートフラワー「スウィートフラワーレースブラ」スウィートフラワーレースブラ

エンブレースとストレッチレースを組み合わせた、華やかで春らしいデザインのデイリーブラ。

盛りすぎず程よく寄せて整えるナチュラルなバストメイクと、クセのないフィッティングで毎日快適に着用できるフィッティング。

スウィートフラワーレースブラスウィートフラワーレースブラスウィートフラワーレースブラ

スウィートフラワーレースブラ

サイズ：B～Gカップ UB65/70/75

価格：\3,000（本体価格\2,728）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324980105/

スウィートフラワーレースショーツ

サイズ：S・M・L

価格：\1,800（本体価格\1,637）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324990302/

スウィートフラワーレースソング

サイズ：S/M・M/L

価格：\1,800（本体価格\1,637）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10325000307/

カラー：レッド・ピンク・ブルー（全３色）

立体的なローズチュールがブーケのよう！ラブリーな「ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ」ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ

グラデーションカラーの立体的なローズチュールが、ブーケのように華やかな印象を演出。

取り外し可能なリボンストラップ付きで、シンプルにも華やかにもアレンジが可能です。

フロントホック仕様のノンワイヤー三角ブラに薄手パッドを内蔵し、軽やかな着け心地と自然なバストラインを叶えます。

ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラローズチュールトライアングルノンワイヤーブラローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ

ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ

サイズ：BC・DEカップ UB70/75

価格：\3,600（本体価格\3,273）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10325010103/

ローズチュールショーツ

サイズ：S・M・L

価格：\1,800（本体価格\1,637）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10325020203/

カラー：ピンク・レッド（全２色）

【選べるモニターキャンペーン500名様募集】

2大人気盛りブラ 新デザイン発売記念！

「ナイスバディブラ」＆「盛れるノンワイヤーブラ」シリーズから、待望の新デザインが登場※

この２つのブラの魅力を一緒に伝えていただける方を各250名、合計500名様を募集します。

モニターに選ばれた方には、新作「ナイスバディブラブライトフラワー」または新作「盛れるノンワイヤーエンブロイダリーレース」現品をプレゼント。モニターに外れた方にもお得に盛りブラが購入できるクーポンをもれなくプレゼント。

※新作「ナイスバディブラブライトフラワー」は2/25（水）発売予定です。

応募条件や詳細はこちらのURLからご確認ください。

https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-moribramonitor/

