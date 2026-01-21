1/25（日）「その血圧、未来の心臓は大丈夫？」食と健康をテーマに健康イベントをイオンモール筑紫野で開催

社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会二日市病院

福岡県済生会二日市医療福祉センター（福岡県筑紫野市）は、イオンモール筑紫野、株式会社大賀薬局と共同で食と健康をテーマに地域住民の健康づくりを支援するイベント「健康福祉フェア」を1/25（日）イオンモール筑紫野にて開催します。

食事と運動で始める高血圧対策についての講演や「ベジチェック」などの健康測定を実施。病院薬剤師のお仕事体験や大賀薬局「やくいくフェス」も同時開催！

イベント内容

食と運動で始める高血圧対策についての講演。おいしい減塩のコツを紹介！リズム体操で高血圧予防！

講演会

「その血圧、未来の心臓は大丈夫？」

-食事と運動で始める予防習慣-

講師：済生会二日市病院

循環器内科 副院長 門上 俊明 医師

管理栄養士 和田 恵美子

理学療法士 田上 智裕

大賀薬局やくいくフェス同時開催！オーガマンがやってくる！

子どものお仕事体験

薬剤師体験・・・オリジナル薬袋づくり、おかしでつくるお薬の一包化、調剤、水薬づくり、粉薬づくり

大賀薬局やくいくフェス・・・おかしなおくすり瓶づくり体験（予約制）、オーガマン写真撮影会

健康測定

推定野菜摂取量を測定できるベジチェック、血管年齢測定、骨密度測定、体組成測定

健康相談

看護師、薬剤師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー

食事情報発信コーナー

筑紫野市の栄養だより、太宰府市の塩分チェック表 など

開催概要

日時

2026年1月25日（日）10：00-15：00（受付終了 14：30）

場所

イオンモール筑紫野 3階 イオンホール（筑紫野市立明寺434-1）

参加費

無料

共催

福岡県済生会二日市医療福祉センター、イオンモール筑紫野、株式会社大賀薬局

後援

筑紫医師会、筑紫野市、太宰府市、春日市、大野城市、那珂川市

協賛

筑紫女学園大学

備考

太宰府市元気づくりポイント対象事業

お問い合わせ

福岡県済生会二日市病院 企画情報課

病院代表電話：092-923-1551

HP：https://www.saiseikai-futsukaichi.org/