【導入事例】商談数2倍・作業時間は1日わずか10分。SaaS連携iPaaSを展開するAnyflow株式会社がセールスインテリジェンスプラットフォーム「AUTOBOOST」で実現した「攻めのABM」とは

株式会社XAION DATA（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤 泰秀）の運営するキーパーソンアプローチの営業支援SaaS「AUTOBOOST（オートブースト）」は、ノーコードiPaaS「Anyflow」シリーズを展開するAnyflow株式会社（以下、Anyflow）の導入事例を公開いたしました。 同社はAUTOBOOSTを活用することで、従来の営業手法では接触困難だったSaaSベンダーのキーマン（CTO・プロダクト責任者）へのアプローチに成功し、月間商談数2倍を実現しました。

導入前課題

記事はこちら :https://www.autoboost.jp/case-sutudies/anyflow?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=anyflow

・展示会や電話では出会えない「特定ターゲット」への接触難

同社のターゲットはSaaSベンダーのプロダクト責任者やCTOですが、展示会に出展しても来場者は情報システム部などが多く、ターゲット層には出会えなかった。また、手紙や電話などの従来のアプローチも試みましたが、開発部門やエンジニアには繋がらず、有効な商談機会を作れていない課題があった。

・「会いたい企業」へ攻め込む手段の欠如

社内で「こういう企業をターゲットにしたい」という戦略があっても、接点を持つ具体的な手段がなかった。既存のリストや手法では「SaaS企業のエンジニア」という特定の職種・人物にアプローチすることが物理的に不可能であり、狙った企業へ能動的にアプローチできないもどかしさがあった。

選定の理由

・「企業」ではなく「人物（職種・役割）」で特定できるデータベース

導入の最大の決め手は、企業単位ではなく「人物単位」でターゲットを検索できる点。

SNS（LinkedIn等）の公開情報を活用し、ターゲットの所属企業だけでなく、「SaaSベンダーのエンジニア」「プロダクトマネージャー」といった職種や役割まで絞り込める唯一無二のツールであると感じた。

・決裁者個人のSNSへ直接届くダイレクトアプローチ機能

代表電話や問い合わせフォームを経由せず、ターゲット個人のSNSへ直接メッセージを送れる点も重要でした。受付突破のハードルを越えて、決裁者と直接コミュニケーションが取れるため、難攻不落なターゲットとも接点を持てる可能性が高いと判断。

導入後の成果

・商談数が約2倍に増加、作業工数は「1日10分」へ劇的削減

リモートワークが多く接触困難だった「希少ターゲット」に対し、SNSを通じたダイレクトアプローチで月間の商談数が導入前の約2倍に増加。また、1日わずか10分程度の確認作業だけで自動的にアプローチが行われるため、従来のテレアポと比較して圧倒的に少ない労力で成果を創出。

・「攻めのABM」の実践と高品質なパイプラインの構築

「狙いたい企業があればAUTOBOOSTでアプローチする」というフローが定着し、上場企業や売上規模でターゲットを絞ったABM（アカウント・ベースド・マーケティング）が実現。

その結果、本来であれば出会えなかった有名SaaS企業の開発責任者クラスとの商談が増加し、将来的な受注につながる質の高いパイプラインが構築。

AUTOBOOSTについて

「AUTOBOOST」はウェブ上のオープンなSNSやメディアに掲載された人材および企業の情報を収集・統合し、膨大な情報の中から横断的に企業・キーパーソン検索が可能なAIセールスプラットフォームです。

企業リスト作成からターゲットアカウントの絞り込み（ABM=アカウントベースドマーケティング）、キーパーソンアプローチまでワンストップで実現し、企業の売上拡大を加速させます。

サービスページ：https://www.autoboost.jp/

【株式会社XAION DATAについて】

会社名：株式会社XAION DATA

代表者：佐藤 泰秀

本社住所：東京都千代田区麹町2-3-2 Wework半蔵門PREX North 2F 内

事業内容：データ収集・構造化特許技術(特許第7116940号)を基に、オープンデータを活用したサービスの開発及び、データを活用したAI/DATAソリューションの提供

URL：https://xaiondata.co.jp/