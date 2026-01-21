【Dior】ジョナサン・アンダーソンによるバレンタインデーに向けたセレクション

クリスチャン・ディオール合同会社(C) Olimpia Taliani De Marchio

バレンタインデーに向けて、ジョナサン・アンダーソンによるアイテムのセレクションをご紹介します。このクリエイションは、2026年春夏 コレクションに呼応し、オリジナルのモチーフで愛を称え、メゾンの卓越性とヘリテージを際立たせています。

18世紀のエンブレムからインスピレーションを得た、繊細な花柄の「レボリューション フラワーズ」プリントは、「ディオール ブックトート」バッグ、「サドル」バッグ、そして “D, I, O, R”チャームをあしらった「レディ ディオール」バッグや、スモールレザーグッズに咲き誇ります。シルクスカーフやミッツァも、この洗練されたデザインで彩られ、ブルーとピンクの色合いで表現されています。これは、フランスのテキスタイルアートへのオマージュです。1956年の「パストラル」ドレスに敬意を表したロマンティックな「ダヴ ＆ ローズ」のモチーフは、バラと鳩の形をしたプラメティスを表現し、ホワイトの「レディ ディオール」やライトブルーの「レディ D-ジョイ」に施されています。

「ディオール トライバル」を含むファッション ジュエリーや「ディオール ソルトウィンド」スニーカーも、この牧歌的なディテールで彩られています。

ポエティックな庭園を思わせる「フローラル ハート」モチーフはシルクスカーフに浮かび上がり、象徴的なメダリオンは「ディオール ブックトート」に、ボウは「サドル」バッグにあしらわれ、ほのかなバラ色の輝きを纏います。

優しい想いを描いた、羨望のアイテムセレクションは、全国のディオール ブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/zwHkC)にてご覧いただけます。

(C) Olimpia Taliani De Marchio(C) Olimpia Taliani De Marchio(C) Olimpia Taliani De Marchio「ディオール ブックトート」バッグ \520,000ミッツァ スカーフ \36,000ローズ バッグチャーム \130,000カードホルダー \72,000

