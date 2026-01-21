『毎日爪切り』で話題もちきりの“EZクリッパー803”が超進化を遂げた！Makuakeで先行販売開始！

合同会社Astract Japan

合同会社Astract Japan（本社：東京都千代田区）は、これまでにない革命的な爪切り体験を提供する【EZ Clipper 803】の先行販売を、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて1月21日より開始しました。

「EZクリッパー803」Makuake先行販売ページ：https://www.makuake.com/project/ez_clipper_803_neo/

■爪のお手入れは次の時代に突入！EZクリッパー803だからこその3秒爪切り！

これからの時代は歯磨き、洗顔、そして爪切り。

そんな1日の始まりのルーティンに組み込むために、仕上がりを極めるのはもちろん、忙しい朝だからこそ時短も徹底的に追及して開発されたのがイージークリッパー803です。

身だしなみにこだわる大人のマストバイガジェット。

従来の爪切りとは全く違う爪のケアをご堪能下さい。

■「EZクリッパー803」の特徴特徴１.：完璧仕上げでも超時短を実現

一番の特徴である『切る×研ぐ』を同時に実現するのがこちらのロールブレード。

たった3秒でまるでやすりまで終わらせたような仕上がりで、圧倒的な時短を実現しました。

特徴２.：あらゆる爪のタイプに対応

2段階のロールブレードを内蔵することにより、あらゆるタイプの爪に対応可能。

幼児～高齢者まで爪切りはこれ一台で。

(※お子様の爪切りは保護者の方が行なってください。)

特徴３.：安心して使える独自構造

どなたでも安心してご使用いただくために設計されているのでこの通り。

爪は徹底的にケアできつつ、指先がブレードに触れても問題ありません。

特徴４.：暗い場所でもOK

LEDライトが点灯するので、少し暗い場所でも変わらずに爪切りができます。

特徴５.：お手入れのフィーリング調整はお好みに完全マッチ

EZ Clipper 803のユーザー様からのご要望を受け、ロールブレードのスピード(≒爪切りの強さ)が3段階に！

弱モードでは少し切るのが遅くて、強モードだと圧が強すぎてしまうという方のために、その中間にあたる中モードが搭載されました。

これによってマイルドだけどストロングという絶妙なお手入れ感を実現！

特徴６.：片付けもラクラク

ロールブレードの特別な構造によって、切った爪が飛んで行ってしまう心配もゼロ。

爪切りが完了したあとの片付けはダストボックスをワンタッチで開けるだけ。

＜製品仕様＞

■商品開発の背景

「爪切りひとつ、されど、爪の印象は第一印象を変える」というテーマを掲げ、他の身だしなみは気にしているのに意外と見落としている人の多い“爪”という分野に一石を投じる目的で構想がスタートしました。

その後、幾度となく試行錯誤を続け、手に持ったときのフィット感、思わず爪切りをしたくなってしまうフィーリング、そして、爪切りには見えないようなデザイン性、全てを兼ね備えることに成功した、まさに最高傑作と言えるのが【EZクリッパー803】です。

＜Makuake先行予約受付開始＞

EZ Clipper 803は、 先行してMakuakeにてプロジェクト形式の予約受付を開始いたします。

[▶] MakuakeプロジェクトページURL

https://www.makuake.com/project/ez_clipper_803_neo/

[▶] プロジェクト実行日

2026年1月21日（水）～2026年2月27日（金）

[▶] Makuakeでの早期特典

超早割・早割など、 Makuakeプロジェクトページ内にて最大35%引きの先行者割引特典をご用意しお待ちしております。