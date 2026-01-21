株式会社enstemウェアラブル×AIによる安全・健康マネジメントSaaSを提供する株式会社enstem（本社：東京都中央区、代表取締役：山本 寛大、以下、enstem）は、トヨタ自動車株式会社と連携し、ドライバー健康管理サービスの展開を開始します。2025年12月1日より、トヨタリース店・一部販売店が顧客を紹介するスキームを立ち上げ、白ナンバー（自家用）を含む法人・団体へ展開します。enstemは提供主体として導入と運用を支援し、導入社数を継続的に拡大しながら、健康起因事故の削減に取り組みます。概要 / 背景- 交通事故ゼロ社会の実現を目指すトヨタ自動車と共に、健康起因事故の削減に取り組む- 健康経営の浸透と労働力の高齢化により、運転に伴う眠気・疲労・体調不良などの健康起因リスク対策が経営課題に。- enstemはウェアラブル×AIで体調シグナルを可視化し、現場で使える健康管理をシンプルに素早く提供します。- トヨタの販売店ネットワーク連携により、より多くの企業への導入拡大を目指します。

取り組みのポイント- 役割分担：enstem（提供主体）、トヨタ（サービス企画・販売店経由の顧客紹介）- 開始日：2025年12月1日（順次拡大）- 目的：導入社数を着実に伸ばし、健康起因事故の削減に直結する仕組みを広げるサービス概要（要点）- 可視化：心拍等を解析し、眠気・熱ストレスの兆候を検知- 通知：ドライバー本人・管理者へリスク通知、日々の体調変化を把握- 運用：点呼・面談・配置検討の根拠データとして活用可能- 導入：少数台のPoCから、スムーズに本導入へ移行期待効果（導入拡大を通じた社会的インパクト）- 健康起因事故・ヒヤリハットの低減- 安全配慮義務の実務実装（白ナンバー含む幅広い企業で適用）- 人手不足環境でも止めない運行（早期兆候の把握で中断・代替コストを抑制）- 健康経営の定着（教育・面談・配置の質をデータで底上げ）コメント

株式会社enstem 代表取締役 山本 寛大

「導入を難しくしないこと、そして導入社数を着実に伸ばすことが、社会全体の健康起因事故削減への最短ルートだと考えています。トヨタの販売店連携と、enstemのサービスを掛け合わせ、現場で確かに効く仕組みを広げていきます。」

開始日・申し込み- 開始日：2025年12月1日（月）- 申込窓口：トヨタリース店・一部販売店- 提供形態：SaaS（月額）＋デバイス（レンタル／買取）／PoC対応可※価格・プランは台数・運用体制により個別見積り。今後の展望- 対象地域・販売店の順次拡大- 使いやすさとアラート精度の継続改善- 導入社数の伸長に資するオンボーディング・運用支援の強化会社概要

株式会社enstem（エンステム）

所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目23-1 ACN日本橋リバーサイドビル3階

代表者：代表取締役 山本 寛大

事業内容：ウェアラブル×AIの安全・健康マネジメントSaaS「Nobi for Driver」「MAMORINU」の企画・提供