江戸の粋と静寂に、現代の心を調律する。Otonami「温故知美」第4弾

J-CAT株式会社

J-CAT株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：飯倉 竜）が運営する、大人のための非日常体験をお届けする「Otonami」は、レトロワグラース株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：柴咲コウ）が推進する「サステナビューティープロジェクト」との共同企画『温故知美（Ancient Future Beauty）』第4弾として、＜三味線＞をテーマとした動画コンテンツを本日公開します。

三味線は、江戸の時代から日本人の喜怒哀楽を映し出し、人々の心に寄り添ってきた楽器です。今回の企画では、かつて境内で相撲興行が行われていたことでも知られる両国の名刹「回向院」を舞台に、十一代目 杵屋彌十郎氏の導きによって、三味線が奏でる「音」と、その背景にある「美意識」を紐解きます。

◼️ 都会の静寂に包まれる名刹「回向院」で、非日常のひとときを

今回の体験の舞台となるのは、墨田区両国にある「回向院」。都会の真ん中にありながら、一歩足を踏み入れれば驚くほどの静寂に包まれる、歴史ある寺院。凛とした空気が流れる空間で、江戸の情緒に身を委ねながら、一音一音に集中して自らを調えていく、豊かで贅沢なひとときをお届けします。

◼️伝統の響きに触れ、日本独自の美意識と「間」を体感する

三味線の演奏は、撥（バチ）が力強く皮を叩く「動」の音と、その直後に空気に溶け出す繊細な「静」の余韻、その対極にある二つの調和から成り立っています。この音と音のあいだにある静寂をも音楽として味わう日本ならではの「間」の美学は、現代の慌ただしい日常で見失われがちな感性を呼び覚ましてくれます。

背筋を伸ばし、姿勢を正して三味線の糸に指を添える。その一つひとつの所作に集中することは、今の自分を調律し、心を整えていくプロセスそのものです。重要無形文化財「長唄」保存会会員であり、長唄三味線方として第一線で活躍する十一代目 杵屋彌十郎氏から直接手ほどきを受ける時間は、単なる技術の習得を超え、時代を超えて受け継がれてきた伝統の普遍的な魅力と「粋」を肌で感じる貴重な機会となります。

◼️ “温故知美 Ancient Future Beauty”

～帆純まひろの「サステナビューティー × Otonami」体験～ 三味線編

俳優・帆純まひろさんが、回向院で十一代目 杵屋彌十郎氏の手解きのもと、三味線の神髄に触れる様子を映像で紹介。かつて主演舞台『殉情』で三味線に触れた際、その独特な「間」の静けさに怖さを感じたと語る帆純さん。3年の時を経て再び撥を手にし、三味線の「力強さ」と「繊細さ」に没入するなかで、かつての「怖さ」が「表現の醍醐味」へと変わっていく姿を捉えました。古き良き知恵を現代の感性で再解釈し、未来へとつなぐ“持続可能な美”を探ります。

動画URL：https://youtu.be/u9zuzHrHYVI

本動画の公開は、本日1月21日（水）18:00公開予定です

◼️ Otonami体験概要：江戸期から続く長唄・三味線の名跡 十一代目杵屋彌十郎に学ぶ伝統芸能の世界 －両国「回向院」にて－

本体験では、三味線と長唄が歩んできた歴史を座学で深く学び、楽器の構造や江戸文化との関わりについて知見を深めます。続く演奏体験では、十一代目 杵屋彌十郎氏から撥（バチ）のさばき方まで丁寧な手ほどきを受け、初めての方でも自らの手で音を紡ぎ出す悦びを体感します。

最後には、彌十郎氏による三味線と、唄方の講師による長唄の生演奏を間近で鑑賞。三味線の響きに艶やかな唄が重なり、一体となって押し寄せる伝統芸能の神髄を全身で堪能します。歴史ある回向院の静寂の中で、学び、奏で、聴く。三味線と長唄の魅力を多角的に味わい尽くす、Otonami限定の特別なひとときです。

詳細・予約URL：https://m.otonami.jp/4sILBtz

■本企画について

本企画は、「Otonami」が持つ多彩な文化体験と、レトロワグラースが掲げる“心身の美しさと環境の美しさをともに叶える”というサステナビューティーの思想を融合し、日本の伝統や職人の想いを映像として発信する新たな試みです。

俳優・帆純まひろさんが実際に体験を通じて触れる日本の美意識を、シリーズ「温故知美（Ancient Future Beauty）」として紹介。古き日本に宿る知恵や美意識（温故）を現代の感性で再解釈し、未来へとつなぐ“持続可能な美”を探ります。

■Otonamiについて

「Otonami」は、大人のための非日常体験を提供しています。特別な場所で、ワンランク上の“大人のたしなみ”を感じながら、日本の本当に価値ある魅力と出会う感動をお届けしています。

2021年6月のサービス開始以来、累計利用者数は10万人を超え、関東・関西を中心に550以上の体験プランを展開。

2025年4月には、「Otonami」初の実店舗である次世代型ライフスタイルラウンジ「Otonami Lounge Tokyo」（大丸東京店10F）を開店し、2026年1月には、文化の街日本橋に食と体験をコンセプトにした大人の隠れ家「EnCounter by Otonami」をグランドオープン。

Otonami：https://otonami.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/otonami_official/

Otonami Lounge Tokyo：https://lp.otonami.jp/lounge

EnCounter by Otonami：https://otonami.jp/lp/encounter/

■J-CAT株式会社https://j-cat.co.jp/代表者：代表取締役CEO 飯倉 竜

所在地：東京都港区芝公園2丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー16階

事業内容：ハイエンド向け観光体験予約サービス「Otonami / Wabunka」の企画・開発・運営、

法人・団体向けカスタマイズ型イベントの企画・運営、

行政・法人向け地域資源活用型コンサルティングおよびプロジェクト受託

■問い合わせ

▶︎メディアからのお問い合わせ：pr-info@j-cat.co.jp

▶︎企業法人向けお問い合わせ：https://lp.otonami.jp/b2b

▶︎Otonamiでの体験提供をご希望の事業者さまからのお問い合わせ：https://lp.otonami.jp/b2b

■レトロワグラース株式会社

https://lestroisgraces.jp/

代表者 ：代表取締役 柴咲コウ

所在地 ：東京都渋谷区

事業内容 ：エンタメ、コマース事業

レトロワグラース「サステナビューティープロジェクト」

お問い合わせ窓口 E-mail：sustainabeauty.ma@l3g.jp

■「サステナビューティープロジェクト」概要

レトロワグラース株式会社が、「持続可能な調和社会の実現」に向け、ファッション、ビューティー、食品など多様な企業とのタイアップを実現し、環境と人の両方にやさしいプロダクトや企画を発信しているプロジェクト。

▶︎「サステナビューティープロジェクト」コラボレーション事例一覧はこちら：https://lestroisgraces.com/s-beauty/