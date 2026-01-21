【清水建設×ダイヤ工業】建設現場の「人の手」を守るアシストスーツがフルモデルチェンジ！暑さ対策と装着性向上を実現

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）は、清水建設株式会社(https://www.shimz.co.jp/)（本社：東京都中央区 代表取締役社長：新村達也）と共同開発した掘削作業用アシストスーツ（DARWING ワーキングアシストAS(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000060537.html)）を大幅にリニューアルいたしました。 建設現場における「人でないとできない繊細な仕事」を支えるため、2020年の初代モデルから蓄積してきた現場のリアルな声を基に、装着手順の簡素化、上腕アシストの強化、そして過酷な夏場を乗り切るための「暑さ対策」を実装。職人の身体を支える「プロフェッショナル・ギア」として、新たな一歩を踏み出します。

DX時代だからこそ、熟練の「手仕事」を未来へ繋ぐ

建設業界でロボット活用やDXが進む一方、仕上げ作業や複雑な施工など、熟練した「人の手」でなければ完遂できない業務が依然として数多く存在します。しかし、職人の高齢化や近年の猛暑は、現場にとって深刻な問題となっています。当社と清水建設は、実際の建設現場で導入・検証を重ね、「もっと簡単に着たい」「夏場が辛い」といったリアルな声をすべて反映し、今回のフルモデルチェンジを実現しました。

新製品 ４つの進化ポイント

（１）「装着する」から「着る」へ。わずか数秒で作業準備完了

「装着に時間をかけたくない」という現場の声に応え、構造をゼロから見直しました。リュックのように背負って手首を通し、ベルトで調整するだけのシンプルな構造に変更したことで素早く着脱でき、作業の邪魔をしません。

（２）「持ち上げ・持ち下ろし」両面での腕アシストを強化

アシスト機能は、地面（床面など）や膝くらいの高さから重量物を持ち上げる際の「腕のサポート」に特化させています。また、腰くらいの高さから地面や膝元へ荷物を持ち下ろす際にも機能が発揮されるため、重力による急激な動きを防ぐ効果も期待でき、作業の安全性と身体への負担軽減を両立させています。

（３）腰へのアプローチは「選択式」。既存のロングセラー製品と連携

従来の一体型から、腕と腰のアシストを切り分けた構造に見直しました。腰のサポートが必要な場合は、建設・物流業界で長年の導入実績を誇る当社のロングセラー「bonbone メッシュアクションギア クラシック(https://shop.daiyak.co.jp/shop/g/g0011041/)」との併用を推奨しています。作業内容や体調に合わせ、「腕のみ」「腕＋腰」の最適な組み合わせを選択できます。

（４）過酷な夏を乗り切る「暑さ対策」

近年の猛暑に対応するため、背中部分に保冷剤などを収納できる専用ポケットを装備しました。身体的負担だけでなく、環境的負担からも職人を支援し、夏場の作業効率低下を防ぎます。

「アシストスーツ」ではなく「仕事を守るギア」

本製品は、人間をロボットのように働かせるための道具ではありません。長年培われた技術、その人にしかできない仕上げの美しさ ―― そうした「人に誇れる仕事」を、一日でも長く続けてもらうためのパートナーです。清水建設の現場知見と、当社の身体サポート技術の融合により、建設現場の「持続可能な働き方」を支えます。

製品概要

製品名：DARWING Lift Up AS（ダーウィン リフト アップ エーエス）

主な用途：肘の曲げ伸ばし作業全般、身体側に引くような動作、物流倉庫での荷物運搬、草刈りなど

特徴：上腕アシスト機能、保冷剤ポケット、軽量設計、簡単装着

推奨併用品：bonbone メッシュアクションギア クラシック（腰用）

会社概要

【清水建設株式会社】

所在地：〒104-8370 東京都中央区京橋二丁目16番1号

代表者：代表取締役社長 新村達也

設立：1804年

資本金：743.65億円

Tel：03-3561-1111（代表）

事業内容：建築・土木等建設工事の請負（総合建設業）

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日：9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売