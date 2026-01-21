前回満員御礼となった中村うさぎ『まだ、死んでない』刊行記念 トークイベントの第２回が開催決定！【2026年２月21日(土)＠大阪・ジュンク堂書店 大阪本店】

株式会社 清文社

株式会社清文社（本社：大阪市北区 代表取締役：小泉定裕）が新たに立ち上げたレーベル「Good-rain Library」より、「言葉とは何か」について思索する中村うさぎさんの最新エッセイ『まだ、死んでない』が2025年12月４日に発売されました。その刊行記念として、12月５日に東京・ジュンク堂書店池袋本店にてトークイベントを開催。中村うさぎさんと「言葉」について語り合う一夜となりました。

より多くの方にご参加いただけるよう、この度、トークショー＆サイン会を大阪でも開催する運びとなりました。「言葉の力」について語るほか、著者の読書体験を交えたエピソードなどをお話しいただきます。また、トークショー終了後にはサイン会も実施いたします。

イベント概要

『まだ、死んでない』刊行記念 中村うさぎさんトークショー＆サイン会

・日時：2026年２月21日(土) 14時～（開場：13:30）

・場所：ジュンク堂書店大阪本店 ３Fイベントスペース

・ご参加方法：

ご参加には整理券が必要となります。開催店舗にて『まだ、死んでない』（清文社）をお買い上げのお客様に、整理券をお渡しします。

（※ただし、イベント告知後に開催店舗にてお買上げいただいた場合に限ります）

・整理券ご予約方法：整理券のお申込みは開催店舗2階レジカウンターまたはお電話にて承ります。

・イベント詳細はこちらから↓

https://honto.jp/store/news/detail_041000125354.html?shgcd=HB300

※参加受付は定員に到達しだい終了となります。

トークイベントの様子（2025年12月５日(金) 東京開催時）

中村うさぎさん（右）と担当編集者（左）

中村うさぎさんと進行役の担当編集者の2人が登壇。

担当編集者が「言葉」をテーマに質問を投げかけ、中村うさぎさんに回答していただく形で進行しました。

「危険な言葉とは？」「やさしさとは？」「言語化することの重要性とは？」といった質問に対して、ご自身の体験や考えから話題を広げ、示唆に富むお話だけでなく、ユーモアを交えたトークとなり、会場には笑い声が何度も響きました。

来場者との質疑応答の時間では、「人工知能についてどのような展望を持たれているか？」「最近ハマっていることは？」など幅広い質問が寄せられ、ひとつひとつ真摯に回答されていました。

サイン中に参加者と言葉をかわす中村うさぎさん

トークイベント終了後、サイン会を実施。中村うさぎさんへの思いを語る方、旧知の方、プレゼントを持ってこられた方など、参加者のそれぞれが熱い思いをもって向き合い、中村うさぎさんもそれを受け止め、言葉を交わしていく会となりました。

書籍概要

『まだ、死んでない』

著者：中村うさぎ

発売日：2025年12月４日(木)

定価：1,760円（税込）

判型・頁数：四六判264頁

ISBN：978-4-433-42515-9

〈目 次〉

言葉に宿るもの

「愛」とそれを巡る言葉

言葉が私を救うとき

「意味」の病

生と死と言葉

言葉が社会を変える

凡人の凡人によるファイナル・メッセージ

著者プロフィール

中村うさぎ（なかむらうさぎ）

1958年福岡県生まれ。同志社大学文学部英文学科卒業。コピーライター、ゲーム雑誌のライターを経て、1991年、型破りな主人公の奇想天外な冒険ファンタジーを描いたライトノベル『ゴクドーくん漫遊記』でデビュー。その後、自己の浪費家ぶりを赤裸々に綴った『ショッピングの女王』が大ヒットし、エッセイの分野でも注目を浴びる。

『さびしいまる、くるしいまる。』『私という病』『セックス放浪記』『他者という病』『あとは死ぬだけ』など著書多数。

Good-rain Library について

世界が広がる予感

当社が主力とする実務書や専門書は、

士業者がその業務において法令等や社会的合理性に照らしてどう判断すべきか、

すなわち「何が正解か」を示すことを使命としています。

しかし、この世には、「正解はない」と知ることこそが出発点となる探求も存在します。

誰かの言葉や考えに触れた時、その先に広がる世界の気配を感じることがあります。

知らず知らず囚われていた固定観念から解放され、自由自在な思考がひらける瞬間です。

目を凝らし、問いかけるたび、世界の輪郭は大きく波打ちます。

読む人の心に密やかな予感が芽生えるような本を届けたい。

そのような思いから、発刊物の天地を拡げるべく、

テーマやジャンルに制限のない新レーベルを立ち上げました。

「好雨知時節」という詩句のごとく、

自らの道を極めようとする著者たちの語りが、

言葉の一滴一滴が、読者の皆様にとって「Good-rain（好雨）」となることを願い、

心を込めて発刊してまいります。

会社概要

会社名：株式会社清文社

代表取締役社長：小泉定裕

所在地：（本社）大阪市北区天神橋2丁目北2-6 大和南森町ビル

TEL. 06-6135-4050 FAX. 06-6135-4059

（東京支社）東京都文京区小石川1丁目3-25 小石川大国ビル

TEL. 03-4332-1375 FAX. 03-4332-1376

設立：1964年2月

事業内容：図書の発行・販売、映像・デジタル商品の企画・制作・販売

URL：https://www.skattsei.co.jp/

【公式サイト/アカウント】

公式サイト

https://grl.skattsei.co.jp/

note

https://note.com/good_rainlibrary

X(旧Twitter)

https://x.com/goodrainlib

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社清文社 広報担当

E-mail：info@skattsei.co.jp