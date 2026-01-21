英検コーチ、英検準一級合格者数が累計1,700名を突破～既存の学校・塾では補いきれない学習支援で「人は変われる」を証明～

英検コーチ、英検準一級合格者数が累計1,700名を突破※1

スタディチェーン株式会社

英検コーチは、「人は変われるを証明する」というVISIONのもと、人のポテンシャルを解放し、日本は変われることを証明するというPURPOSEを掲げ、英検対策に特化した学習支援を行ってきました。学校授業や一般的な塾・予備校では十分にカバーしきれない「学習戦略の設計」「進捗管理」「努力を成果につなげるための使い方」に向き合い続けてきた結果、多くの受講生が英検準一級合格を実現しています。

近年、英検準一級は大学受験や推薦入試、将来のキャリアにおいて重要性が高まる一方で、難易度の高さや学習方法の不明瞭さから、独学や従来型の指導では到達が難しい資格となっています。英検コーチでは、単なる知識指導ではなく、一人ひとりの現在地や目標、生活リズムに合わせた学習設計と徹底した進捗管理を行い、「何を、いつ、どのレベルまでやれば合格できるのか」というブラックボックスを解消することに注力してきました。

※1：2022年7月～2025年12月までの累計実績

学校で習わない「リスニング」と「ライティング」の2つの対策に特に注力した結果

英検コーチの指導に共通しているのは、「努力量」ではなく「努力の使い方」を変えることです。英語が苦手な状態からスタートした受講生や何度も不合格を経験した受講生が、正しい戦略と継続的なサポートによって合格を掴んできました。この1,700名という数字は、才能や環境に左右されず、人は変われることを示す結果であると考えています。

今後の展開

スタディチェーン株式会社は、英検コーチのほかにも、逆転合格特化塾、東大コーチといったサービスを展開し、既存の学校教育や塾・予備校の仕組みでは補いきれない学習・挑戦のサポートに取り組んできました。今後も、AIやツール、情報が溢れる時代だからこそ必要とされる「人の可能性を最大限に引き出す学習支援」を軸に、サービスの拡充と進化を続けていきます。

スタディチェーン株式会社はこれからも、VISION・MISSION・PURPOSEを軸に、学習を通じて人生の選択肢を広げ、「人は変われる」を社会に証明し続けていきます。

塾長メッセージ

スタディチェーン株式会社代表取締役社長「竹本明弘(https://studychain.jp/takemoto)」

代表メッセージ

スタディチェーンは「人は変われるを証明する」というVISIONのもと、学習や挑戦の過程に存在するブラックボックスを解消することに取り組んできました。情報や教材、AIに誰もがアクセスできる時代であっても、「何をどう使えば成果につながるのか」が分からないことで、多くの人の可能性が止まっています。英検コーチでは、一人ひとりに最適化した学習戦略と進捗管理を通じて努力を成果に変え、英検準一級合格者1,700名突破という結果につながりました。これは特別な才能ではなく、正しい使い方によって人は変われることの証明だと考えています。私たちは今後も「人のポテンシャルを解放し、日本は変われる！を証明する。」というPURPOSEのもと、既存の教育の枠を超えた学習支援を進化させていきます。

運営会社・関連サービス

運営会社：スタディチェーン株式会社

会社公式サイト

https://study-chain.jp

大学受験特化の学習管理型予備校

逆転合格特化塾

https://medicalcoach.jp

英検対策専門塾

英検コーチ

https://eikencoach.com

総合型選抜・推薦入試対策

総合型選抜コーチ

https://aocoach.jp

東大受験専門オンライン指導

東大コーチ

https://toudaicoach.com

英語学習サービス

SMART英語塾

https://smacolo.j(https://smacolo.jp)p(https://smacolo.jp)

https://juken-guide.jp