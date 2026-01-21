NTTドコモ・NTTスマイルエナジー・ELJソーラーコーポレーション 家庭用蓄電池の普及に向けた業務提携契約を締結

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）、株式会社NTTスマイルエナジー（以下、スマイルエナジー）、 ELJ ソーラーコーポレーション株式会社（以下、ELJ）の3社は、家庭用蓄電池の普及促進に向けた業務提携契約 （以下、本提携）を2026年1月21日（水）に締結しました。

本提携により、3社は各社の強みを融合した「制御機能付き家庭用蓄電池」の提供（以下、本取り組み）を開始いたします。本取り組みでは、ELJ が持つ豊富な販売・施工実績と、スマイルエナジーが提供する蓄電池制御プラットフォーム※1 、ドコモの顧客基盤を活かして、ドコモが窓口となってお客さまへ安心かつ最適な蓄電池導入をご紹介します。 先行受付の期間は、2026年1月21日（水）から 2026年12月27日（日）です。お申込みいただいた お客さまには、ご自宅訪問による無料相談や現地調査を実施し、最適な蓄電池や太陽光発電の設置をご提案します。

■本提携の目的

本提携では、家庭用蓄電池の普及促進に向けて3社のノウハウを結集します。ドコモの信頼性ある顧客接点、スマイルエナジーの蓄電池制御プラットフォーム、ELJ の高品質な施工体制を組み合わせることで、お客さまが安心して導入・利用できる環境を構築し、家庭用蓄電池の普及拡大を通じて、脱炭素社会の実現およびエネルギーレジリエンスの向上に貢献してまいります。

<３社の強みを活かしたサービス提供スキーム>

■各社の主な役割

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/699_1_565835c23d0051cabf0aab22aecf4332.jpg?v=202601210451 ]

■受付の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/699_2_dcb7c22f72417bfa490e7dfc747c4631.jpg?v=202601210451 ]

■お客さまのメリット

ELJ が厳選した高性能な蓄電池とスマイルエナジーの蓄電池制御プラットフォームを組み合わせることで、お客さまに以下の価値を提供します。また、ドコモが窓口となることで、お客さまにとってより安心してお申込みいただける環境を構築します。

１. 手間のかからないエネルギー管理

蓄電池システムによりご家庭の電力使用状況をモニタリングし、天候や生活スタイルに合わせて蓄

電池の充放電を自動制御します。お客さまは複雑な操作をすることなく、効率的に電力をご利用い

ただけます。

２. 経済性と環境性の両立

太陽光発電の余剰電力を蓄電池にためて効率的に活用することで、電気代の抑制が期待できます。

また、再生可能エネルギーの自家消費率を高め、CO2排出量の削減に貢献します。

３. もしもの時の安心（レジリエンス向上）

停電発生時でも、蓄電池にためた電気をご家庭で使用できるため、万が一の際も安心して生活を継

続いただけます。

■今後の展開

事業性や顧客ニーズを確認するための受付を期間限定で実施し、その知見（実績）を活かしVPP（仮想発電所）技術を活用した電力需給調整への貢献など、脱炭素社会実現に向けた新たなエネルギー事業の創出を共同で検討してまいります。

3社は、本提携を通じて、お客さま一人ひとりの快適で豊かな暮らしとサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

※1 蓄電池制御プラットフォームとは、スマイルエナジーが提供する、ご家庭の電力状況の見守り、蓄電池の遠隔制御機能等の

エネルギーマネジメントシステムをいいます。

※ 本リリースは、NTTグループが展開するGXソリューションブランド「NTT G×Inno（エヌティティ ジーノ）」※の取り 組みの1つです。

URL︓https://group.ntt/jp/group/nttgxinno/

※「NTT G×Inno」は、NTT株式会社の登録商標です。「NTT GX（Green Transformation）× Innovation」の略称であ

り、社会へのソリューション提供を通じてGX分野でInnovation(変革)をおこし、2050年カーボンニュートラルの実現に

貢献していく取り組みです。

＊ 「ドコモでんき」の小売電気事業者は NTTアノードエナジー株式会社（登録番号︓A0653）であり、株式会社NTTドコモは

取次事業者です。

＊ 「ドコモでんき」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。