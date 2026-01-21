2月1日（日）大阪メモリアルパーク古墳墓のご契約者様100名以上が集う「古墳同窓会」を開催します！同じお墓に入る方が生前からつながる新たな取り組みです。/ 大阪古墳墓が関西テレビで取り上げられました！

株式会社 前方後円墳※写真は千葉県野田市櫻木神社にて開催した第一回「古墳同窓会」の様子です。「古墳同窓会」とは

「古墳同窓会」とは、将来同じ古墳型のお墓に入ることを選んだ人々が生前のうちから集い語り合う場として、当社が企画している取り組みです。

同じ場所に眠るという共通点を持つ人々が顔を合わせることで、新たな繋がりを通して人生をより豊かにするサポートや、終活について考えるきっかけづくりを目的としています。

過去には、「野田ほたるローズガーデン古墳墓」（所在地：千葉県野田市）の提携神社である櫻木神社で開催され、世代や背景の異なる人々が一堂に会し交流を深めました。



参加者の方々からは、

・「人生の締めくくりを前向きに考えられるようになった」

・「ここなら安心して任せられると感じた」

・「お墓を通じて人とつながるのは初めての経験だった」

といった声が寄せられています。

イベント概要

【日時】

令和8年2月1日（日）

12:00～14:00

【会場】

シェラトン都ホテル大阪

大阪市天王寺区上本町6-1-55

TEL：06-6773-1111

https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/

※ご契約者様のお申し込みは締め切りました。

メディア関係者様のご取材は受付中です。

プレスリリース下部に記載の広報担当者までお問い合わせください。

大阪メモリアルパーク古墳墓について［写真撮影 山中陽平］

■ 古墳を“現代の祈りの場”に再生

古墳はかつて王や豪族が眠った、日本文化を象徴する遺産。

その古墳を、少子高齢化により「お墓を継ぐ人がいない」と悩む現代人のために再構築したのが「竹田式古墳墓」です。歴史 × デザイン × 永代供養を融合させた全く新しい祈りのスタイルが、今まさに注目を集めています。

■ 舞台は“関西初”・唯一無二の霊園

生駒山中腹の高台から大阪平野を一望できる圧巻の眺望 、「お墓のグランプリ関西1位」にも選ばれた実績、世界的建築家・安藤忠雄氏監修のデザインによる特別空間 。

全国でも例のない、眺望・実績・デザインが融合した聖域です。

2025年12月18日放送 関西テレビ（カンテレ）『旬感LIVE とれたてっ!』

関西テレビ（カンテレ）「旬感LIVE とれたてっ!」にて、大阪メモリアルパーク古墳墓が紹介されました。放送は現地からの生中継で行われ、前方後円墳型という特徴的な墓所の形状や設計、眺望が映像とともに伝えられました。



▼ 【墓じまい】「生前にお墓を準備しておきたい」今人気のお墓は古墳？大阪メモリアルパークに誕生した前方後円墳型のお墓「竹田式古墳墓」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cD_-E4FK5ew ]

2月1日（日）に開催する大阪メモリアルパーク古墳墓「古墳同窓会」は、こうした当社の取り組みの一貫をご取材いただける機会となります。

メディア取材について

本イベントについて、以下の取材対応が可能です。

・「古墳同窓会」当日の様子や会場全体の撮影、取材

・同窓会企画者であり当社代表取締役 竹田恒泰へのインタビュー

・当社担当者による企画意図および古墳墓の説明

・同窓会参加者への個別インタビュー

・大阪メモリアルパーク古墳墓の現地取材（後日）

古墳墓というお墓を通じてつながる新たな取り組みをぜひご取材ください。

報道関係者のお問い合わせ

株式会社 前方後円墳

広報担当：丸茂

電話番号：03-6453-6662

メール：marumo@kofun.co.jp

大阪メモリアルパーク古墳墓 現地説明会（申込受付中）

古墳墓のこだわりや魅力に加え、お墓の選び方や現代のお墓事情など、終活をお考えの方にとって役立つ内容をお伝えするセミナーを行います。

▼参加お申し込みはこちら▼

https://osaka-memorialpark.co.jp/information/3055/

2025年9月に竣工した「大阪メモリアルパーク古墳墓」について、1月31日（土）に現地説明会を開催します。歴史 × デザイン × 眺望 × 永代供養 すべてが揃ったネオお墓を、ぜひ現地でご覧ください。

開催日時

1月31日（土）計4回の開催

10:00 ～10:45

10:45 ～11:30

14:00 ～ 14:45

14:45 ～ 15:30

会社概要

会社名：株式会社前方後円墳

代表取締役：竹田恒泰

所在地：東京都港区芝五丁目13番16号

設立年月日：令和6年4月1日

販売サイト：『古墳の窓口』

https://madoguchi.kofun.co.jp

公式HP：株式会社前方後円墳

https://kofun.co.jp/

Youtube

https://www.youtube.com/@zkf_kofun

Instagram

https://www.instagram.com/zenpokoenfun_jp/

X

https://x.com/zenpokoenfun_jp/

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=61578719788765

会社名：大阪メモリアルパーク販売株式会社

代表取締役：樋口光一

所在地：大阪府大東市龍間271-8

設立年月日：平成7年4月20日

古墳墓サイト

https://osaka-memorialpark.co.jp/kofun/

公式HP：大阪メモリアルパーク

https://osaka-memorialpark.co.jp/

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCJ42K0iY_-AKTYtTlmw5gRw

Instagram

https://www.instagram.com/fureaitenku/









