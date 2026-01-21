牛角×ガーナ、初めての出会い！焼肉の余韻を楽しむ「プレミアムガーナショコラアイス」期間限定で登場

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角・牛角食べ放題専門店では、本日1月21日（水） から3月31日（火）まで、LOTTE「ガーナ」とのコラボ商品「プレミアムガーナショコラアイス」を期間限定で販売いたします。

世代を超えて長年親しまれているLOTTEのロングセラー商品「ガーナ」と牛角の初コラボレーションが実現！2026年1月21日（水）より牛角・牛角食べ放題専門店で販売開始となる「プレミアムガーナショコラアイス」は、チョコレートの味わいをしっかりと感じられるプレミアムなアイスクリーム。コクのある味わいと軽やかな後味を兼ね備え、一口食べると、チョコレートの優美な香りが口の中にふわりと広がります。焼肉をたくさん食べた後でも、重たく感じずほっと一息つける「プレミアムガーナショコラアイス」は、〆のデザートに最適。この時季ならではの食後のひとときを締めくくるデザートとして、ぜひお楽しみください。

「プレミアムガーナショコラアイス」概要

商品名：プレミアムガーナショコラアイス

実施期間：2026年1月21日（水）～2026年3月31日（火）

実施店舗：全国の牛角 / 牛角食べ放題専門店

※牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店、牛角食べ放題専門店相模大野店を除く。

※牛角のデザート食べ放題実施店舗は本商品も食べ放題。

価格：単品290円（税込319円）

食べ放題コース：「牛角コース」以上でご注文いただけます。

https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202601_dessert/?utm_source= release&utm_medium=release&utm_campaign=202601ghana_CP(https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202601_dessert/?utm_source=%20release&utm_medium=release&utm_campaign=202601ghana_CP)

牛角 単品提供時牛角 食べ放題コース 提供時牛角食べ放題専門店 提供時

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開