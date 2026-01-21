最新テレビでレトロゲームやVHSが蘇る！ 接続するだけでHDMI出力『コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ』を1月21日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :http://thanko.jp/view/item/000000004804?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004804

本製品は、レトロゲーム機やビデオデッキなどのコンポジット信号（赤・白・黄）を、HDMI信号に変換して出力できる映像変換アダプタです。

近年増えているアナログ端子非搭載の最新テレビでも、本製品を接続するだけで懐かしの映像機器が使用可能になります。

ドライバーや複雑な設定は一切不要。

電源はUSB給電式（5V/2.0A）で、PCやUSB充電器から手軽に給電可能。

出力解像度は1080pおよび720pに対応しています。

重量約30g、幅68mmの超小型設計でテレビ裏の配線もスッキリまとまります。

「押入れに眠るレトロゲームを大画面で遊びたい」「思い出のVHSテープをもう一度見返したい」そんな方におすすめの『コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ』です。

＜製品特長＞

■コンポジット（RCA）信号をHDMI信号に簡単変換

■ドライバーインストール不要、つなぐだけのプラグ＆プレイ

■最新のテレビやモニターでレトロゲームやVHSが楽しめる

■1080p / 720p の出力解像度に対応

■邪魔にならない超小型・軽量設計（約30g）

■USB給電式

＜仕様＞

・サイズ／幅68×高さ20×奥行56(mm)

・重量／約30g

・電源／USB(5V/2.0A)

・出力解像度／1080p、720p

・ケーブル長／約440mm

・材質／ABS

・セット内容／本体、USBケーブル(A to microB)、日本語取扱説明書

・保証期間／購入日より6ヶ月

・発売日／2026/1/21

・型番/JAN／ATHA25CWH/4580060604241

コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ

[販売価格] 5,980円 (税込)

http://thanko.jp/view/item/000000004804(http://thanko.jp/view/item/000000004804?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004804)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部 〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗

〒101-002 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB

TEL 03-5297-5783