最新テレビでレトロゲームやVHSが蘇る！ 接続するだけでHDMI出力『コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ』を発売

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は


『コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ』を1月21日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。


本製品は、レトロゲーム機やビデオデッキなどのコンポジット信号（赤・白・黄）を、HDMI信号に変換して出力できる映像変換アダプタです。


近年増えているアナログ端子非搭載の最新テレビでも、本製品を接続するだけで懐かしの映像機器が使用可能になります。


ドライバーや複雑な設定は一切不要。


電源はUSB給電式（5V/2.0A）で、PCやUSB充電器から手軽に給電可能。


出力解像度は1080pおよび720pに対応しています。


重量約30g、幅68mmの超小型設計でテレビ裏の配線もスッキリまとまります。


「押入れに眠るレトロゲームを大画面で遊びたい」「思い出のVHSテープをもう一度見返したい」そんな方におすすめの『コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ』です。



＜製品特長＞


■コンポジット（RCA）信号をHDMI信号に簡単変換


■ドライバーインストール不要、つなぐだけのプラグ＆プレイ


■最新のテレビやモニターでレトロゲームやVHSが楽しめる


■1080p / 720p の出力解像度に対応


■邪魔にならない超小型・軽量設計（約30g）


■USB給電式











＜仕様＞


・サイズ／幅68×高さ20×奥行56(mm)


・重量／約30g


・電源／USB(5V/2.0A)


・出力解像度／1080p、720p


・ケーブル長／約440mm


・材質／ABS


・セット内容／本体、USBケーブル(A to microB)、日本語取扱説明書


・保証期間／購入日より6ヶ月


・発売日／2026/1/21


・型番/JAN／ATHA25CWH/4580060604241






コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ


[販売価格] 5,980円 (税込)


http://thanko.jp/view/item/000000004804(http://thanko.jp/view/item/000000004804?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004804)





■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　通販部　〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322


Email shop@thanko.jp　URL: https://www.thanko.jp



■サンコー直営店舗　


〒101-002　東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB


TEL 03-5297-5783