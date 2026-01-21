2026バレンタイン【フランス直輸入】銅釜で仕上げる珠玉の美しさ、ナッツとフルーツの祭典「ルシャトー」が今年も登場
ルシャトー「バラエティボックス１８０ｇ」
フランス・ヴォージュに息づくショコラ工房
山脈に囲まれた穏やかな街のショコラ工房でルシャトーは誕生しました。フランスの歴史が育んだ伝統と、現代的な感性を大切にしながらルシャトーのショコラは生み出されています。蓋を開けた瞬間に広がる香り深さは、銅釜製法ならではの風味と、職人たちが守り続けてきた丁寧なものづくりを感じさせ、単なるスイーツにとどまらない存在であることを物語ります。
伝統の「銅釜製法」
ルシャトーの最大の特徴は、伝統的な銅釜を使用したロースト技術にあります。じっくりと時間をかけて熱を通すことで、ナッツは芯まで香ばしく、フルーツの凝縮された甘みを最大限に引き出します。この手間を惜しまない工程が、独自の「カリッ」とした食感と、噛むほどに広がる深い味わいを生み出しています。
新作「シリアルボール」をコーティングする工程
ルシャトーを代表する「レーズン」と「イチジク」
ルシャトー「レーズン２５ｇ」
貴腐ワインの芳香×カカオ70％ショコラ
ソーテルヌ地区の歴史あるワイナリーが造る、ボルドー産の貴腐ワインにじっくりと漬け込んだレーズンを、カカオ70％のダークショコラで包み込みました。
しっかりとしたカカオの風味は、ワインの華やかな香りを邪魔することなく、むしろその奥行きを引き立てます。
噛んだ瞬間に広がる芳醇な香りと、ほろ苦いカカオが調和する、贅沢な味わいのひと粒です。
濃厚なイチジク×ショコラ
イチジク特有の「プチプチ」とした種の食感。銅釜で丁寧に仕上げたショコラと重なり合い、甘みが極限まで凝縮されたセミドライのイチジクを、口どけ滑らかなショコラで優しく包み込み、噛むほどに多幸感が広がるひと粒です。
ルシャトー「イチジク２５ｇ」
その他、コロンビア産アラビカコーヒー、ヘーゼルナッツやアーモンド、イタリア産オレンジなど、素材の個性を生かしたフレーバーを揃えています。
２０２６年は、軽い食感のシリアルボールに、ラズベリー、ライム、ジャスミンをまとわせたミルクショコラが新登場。
2026年、新しく生まれ変わったルシャトーのパッケージ
ルシャトー「２５ｇ各種」
素材の個性をやさしい色合いと愛らしいモチーフで表現した、カラフルで親しみやすい新パッケージ。
手に取る楽しさと贈る喜びを広げる装いとともに、ルシャトーの味わいをご堪能ください。
フランスの豊かな自然が広がるヴォージュ地方。
くまちゃんが見つけたのは、宝石のように輝くチョコレート工房「ルシャトー」
そこでは、芳醇なカカオの香りが漂い、熟練の職人が丁寧に作っていました。
くまちゃんがあなたに教えたい、大切な人と分かち合いたくなる特別な贈り物。
