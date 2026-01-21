2026バレンタイン【フランス直輸入】銅釜で仕上げる珠玉の美しさ、ナッツとフルーツの祭典「ルシャトー」が今年も登場

株式会社Daska&Desireeルシャトー「バラエティボックス１８０ｇ」

フランス・ヴォージュに息づくショコラ工房

山脈に囲まれた穏やかな街のショコラ工房でルシャトーは誕生しました。フランスの歴史が育んだ伝統と、現代的な感性を大切にしながらルシャトーのショコラは生み出されています。蓋を開けた瞬間に広がる香り深さは、銅釜製法ならではの風味と、職人たちが守り続けてきた丁寧なものづくりを感じさせ、単なるスイーツにとどまらない存在であることを物語ります。

伝統の「銅釜製法」

ルシャトーの最大の特徴は、伝統的な銅釜を使用したロースト技術にあります。じっくりと時間をかけて熱を通すことで、ナッツは芯まで香ばしく、フルーツの凝縮された甘みを最大限に引き出します。この手間を惜しまない工程が、独自の「カリッ」とした食感と、噛むほどに広がる深い味わいを生み出しています。

伝統の「銅釜製法」新作「シリアルボール」をコーティングする工程

ルシャトーを代表する「レーズン」と「イチジク」

ルシャトー「レーズン２５ｇ」

貴腐ワインの芳香×カカオ70％ショコラ

ソーテルヌ地区の歴史あるワイナリーが造る、ボルドー産の貴腐ワインにじっくりと漬け込んだレーズンを、カカオ70％のダークショコラで包み込みました。

しっかりとしたカカオの風味は、ワインの華やかな香りを邪魔することなく、むしろその奥行きを引き立てます。

噛んだ瞬間に広がる芳醇な香りと、ほろ苦いカカオが調和する、贅沢な味わいのひと粒です。

濃厚なイチジク×ショコラ

イチジク特有の「プチプチ」とした種の食感。銅釜で丁寧に仕上げたショコラと重なり合い、甘みが極限まで凝縮されたセミドライのイチジクを、口どけ滑らかなショコラで優しく包み込み、噛むほどに多幸感が広がるひと粒です。

ルシャトー「イチジク２５ｇ」

その他、コロンビア産アラビカコーヒー、ヘーゼルナッツやアーモンド、イタリア産オレンジなど、素材の個性を生かしたフレーバーを揃えています。

２０２６年は、軽い食感のシリアルボールに、ラズベリー、ライム、ジャスミンをまとわせたミルクショコラが新登場。

2026年、新しく生まれ変わったルシャトーのパッケージルシャトー「２５ｇ各種」

素材の個性をやさしい色合いと愛らしいモチーフで表現した、カラフルで親しみやすい新パッケージ。

手に取る楽しさと贈る喜びを広げる装いとともに、ルシャトーの味わいをご堪能ください。

フランスの豊かな自然が広がるヴォージュ地方。

くまちゃんが見つけたのは、宝石のように輝くチョコレート工房「ルシャトー」

そこでは、芳醇なカカオの香りが漂い、熟練の職人が丁寧に作っていました。

くまちゃんがあなたに教えたい、大切な人と分かち合いたくなる特別な贈り物。

