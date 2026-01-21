【Dior】ディオールを纏うセレブリティ @″CESAR - REVELATIONS 2026″ディナー

クリスチャン・ディオール合同会社

ディオールを纏う華やかなセレブリティ。

2026年1月19日、パリにて開催された"CESAR - REVELATIONS 2026"ディナーにて、ポール・キルヒャー、フェリックス・ルフェーヴル、エロア・ポーフがディオールを纏い登場しました。

@Getty Images

ポール・キルヒャーは、ブラックウールのピークドラペルジャケットに、グレーのカシミアセーター、ライトブルーのコットンシャツとブルーのストレートジーンズを合わせ登場しました。また、ベージュの「ディオール ローディー」スニーカーも着用しました。

@Getty Images

フェリックス・ルフェーヴルは、グレーウールのピークドラペルダブルブレストタキシードジャケットに、ピンクストライプのコットンウィングカラーシャツ、ブルーのデニムジーンズを合わせました。そしてブラックのレザーローファーを着用しました。

@Getty Images

エロア・ポーフは、グレーウールのピークドラペルジャケットに、ライトブルーのコットンシャツとデニムジーンズ、そしてブラウンのレザーローファーを着用しました。

＠Dior #Dior #ディオール

