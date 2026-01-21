株式会社リムズキャピタルが運営する不動産クラウドファンディング「BATSUNAGU」は、ファンド組成中の「野尻湖ホテルリノベーションファンド」にて築40年以上のホテル再生を推進。

再生後リニューアル施設『WAYPOINT』が2026年3月1日にプレオープンし、出資者向けにオープンイベント参加等の優待をデジタル特典(NFT)で提供予定です。





外観画像





株式会社リムズキャピタル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三平 裕毅、以下「リムズキャピタル」)が運営する不動産クラウドファンディングサービス「BATSUNAGU」は、ファンド組成中の地方創生ファンド「野尻湖ファンド」において、長野県信濃町・野尻湖周辺エリアの築40年以上の既存ホテルを再生するプロジェクトを推進しています。

本プロジェクトは、老朽化を理由に解体するのではなく、既存建築が地域の風景として積み重ねてきた時間や記憶を受け止めながら、現代の滞在ニーズに合わせて再構築する取り組みです。

このたび、企画・リノベーション工事を経て、再生施設『HOTEL&SAUNA WAYPOINT SHINANO-MYOKO(以下「WAYPOINT」)』が2026年3月1日(日)にプレオープンすることをお知らせします。









■本件のポイント(サマリー)

● 不動産クラウドファンディング「BATSUNAGU」(運営：株式会社リムズキャピタル)が、築古ホテル再生プロジェクトを推進

● 「野尻湖ファンド」投資先の滞在拠点『WAYPOINT』が2026年3月1日(日)プレオープン

● “解体”ではなく“再構築”により、地域の風景・記憶を受け止めながら滞在拠点として再編集

● 出資者向けに、オープンイベント参加等に利用できるデジタル特典(NFT)の提供を予定

● 企画・プロデュース：株式会社Hajikami／運営：株式会社PLAY&co









■不動産クラウドファンディング「BATSUNAGU」が目指す、地域資産再生のかたち

地域の強み・文化を活かし、事業化の推進と雇用等の創出を目指す

リムズキャピタルが運営する「BATSUNAGU」は、不動産特定共同事業を活用した不動産ファンドとして、地域と不動産と人をつなぎ、そこに新たな価値を創っていくことを目指しています。

各地域の強み、風土、文化を継承・掘り起こしのアレンジを行い、具体的な事業化の推進、雇用等の創出を目指し、最終的に地域および行政と共同で地産地消、地域活性化につながるプロジェクトを実行しております。









■築40年以上のホテルを“解体”ではなく“再構築”へ―野尻湖エリアでの築古ホテル再生

地域の風景として積み重なった時間を受け止め、現代の滞在ニーズに合わせて再編集

本件は、野尻湖・妙高高原周辺の自然やアクティビティと親和性の高い“滞在拠点”として、築40年以上の既存ホテルをフルリノベーションする取り組みです。

単に建物を新しくするのではなく、地域が育んできた景観や記憶を受け止めながら、施設の価値を現代の体験・滞在スタイルへとアップデートし、訪れる人・関わる人を増やすことを通じて、地域の持続性に貢献することを目指します。









■出資者向け：デジタル特典(NFT)提供の予定について

BATSUNAGUでは、本プロジェクトにご出資いただいた出資者の皆さまに向けて、オープンイベントへの参加に関する特典や、施設内で利用できる優待(特典)を、NFT(デジタル特典)の形で提供することを予定しています。

本NFTは、あくまで特典の受け取りや利用に関する「デジタル会員証／特典証明」としての活用を想定しており、以下を目的とするものではありません。

● 金融商品としての提供、または投資収益・利回り等を示唆するもの

● 価格上昇や転売益などを期待させるもの

● 決済手段・有価証券に類する権利を付与するもの

※特典内容、提供方法、利用条件、譲渡可否等の詳細は、確定次第、BATSUNAGUよりご案内いたします。

※本内容は現時点での予定であり、内容は変更となる可能性があります。









■企画・プロデュースはHajikami、運営はPLAY&coが担当

「再生の設計」と「運営の実装」を分担し、継続可能な施設モデルへ

本プロジェクトの企画・プロデュースは、企画デザイン集団である株式会社Hajikami(代表：谷脇 周平、本社：東京都江東区)が担当。

施設運営は、日本全国18店舗でホテルやホステル、サウナ施設等の運営を行う株式会社PLAY&co(代表取締役：中島庸彰、本社：東京都渋谷区)が担います。

施設のコンセプト、客室・サウナ体験、予約開始、Makuakeでの販売等の詳細は、PLAY&coからの発表をご参照ください。









■施設概要(WAYPOINT)

● 施設名 ： HOTEL&SAUNA WAYPOINT SHINANO-MYOKO(WAYPOINT)

● 所在地 ： 長野県上水内郡信濃町(野尻湖・妙高高原周辺)

● プレオープン日 ： 2026年3月1日(日)

● 公式サイト ： https://wpt-shinano-myoko.jp/

● プロジェクト推進 ： 株式会社リムズキャピタル(BATSUNAGU)

● 企画・プロデュース： 株式会社Hajikami

● 施設運営 ： 株式会社PLAY&co









■BATSUNAGU(リムズキャピタル)の今後：地方創生型の不動産再生を継続的に推進

不動産ファンドの仕組みを活用し、空き家・古民家再生等も含めた地方創生へ

リムズキャピタルは、不動産開発、リノベーション再販事業に加え、不動産ファンドの仕組みを活用した空き家・古民家再生、地方創生事業を展開しています。

BATSUNAGUでは今後も、地域の既存資産(宿泊施設・遊休不動産等)の再生を起点に、観光・滞在・体験・関係人口づくりまでを見据えた地方創生型プロジェクトを継続的に推進してまいります。









■株式会社リムズキャピタルについて

◆会社概要

会社名 ： 株式会社リムズキャピタル

所在地 ： 東京都千代田区神田錦町2-11 三洋安田ビル1階

代表者 ： 代表取締役社長 三平 裕毅(みひら ひろき)

事業内容 ： 不動産開発、リノベーション再販事業、

不動産ファンドの仕組みを活用した空き家・

古民家再生、地方創生事業

設立 ： 2016年4月

コーポレートサイト： https://www.limbs-capital.co.jp





◆不動産クラウドファンディング「BATSUNAGU」

URL： https://batsunagu-funding.com/

BATSUNAGUは、地域と不動産と人をつなぎ、そこに新たな価値を創っていく不動産特定共同事業を活用した不動産ファンドです。特に、各地域の強み、風土、文化を継承・掘り起こしのアレンジを行い、具体的な事業化の推進、雇用等の創出を目指し、最終的に地域および行政と共同で地産地消、地域活性化につながるプロジェクトを実行しております。