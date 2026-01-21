株式会社YTE(本社：大阪府大阪市)は、2026年3月28日(土)から29日(日)に開催される『AnimeJapan 2026』(以下、AJ2026)に出展し、YTEブースにてTVアニメ『ブルーロック』新規描き下ろしイラスト「Study」シリーズを使用した新商品を販売いたします。また、全国のアニメショップなどでの一般発売は2026年4月中旬より順次発売を予定しております。





Studyビジュアル

Studyデフォルメビジュアル





◆AnimeJapan 2026 ブース詳細

【開催期間】

2026年3月28日(土)～3月29日(日)

【開催時間】

9:00～17:00 ※最終入場16:30

【会場】

東京ビッグサイト(東展示棟4～8ホール／南展示棟1～4ホール) YTEブース





AnimeJapan 2026特設ECサイト ： https://www.anime-japan.jp/

YTE公式サイト ： https://www.yte.co.jp/asobi/

YTE公式X(旧Twitter) ： @AsobiFactory









◆商品詳細

『Study』シリーズ

新規描き下ろし「ブルーロック『Study』シリーズ」の商品が新登場！





学びの場をテーマに、ブルーロックのキャラクターたちが“先生のような一面”を見せながらそれぞれが教科を担当する姿で登場します。

潔 世一／糸師 凛／凪 誠士郎／雪宮 剣優／烏 旅人／蜂楽 廻／千切 豹馬／ 御影 玲王／ 氷織 羊の9キャラがラインナップ。さらに描き下ろしビジュアルに合わせたデフォルメイラストの商品もご用意しております。イラスト設定にちなんだ「教科書風ミニノート」や「ボールペン」「メッセージふせんセット」「しおり型マグネット」など学校やデスク周りで活躍するアイテムも盛りだくさん！特別なシリーズをぜひチェックしてください。





商品一覧(Study等身)

商品一覧(Studyデフォルメ)





※価格はすべて税込み表記です。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。





＜AJ2026会場／YTEブース注意事項＞

※ショッピング袋の準備はございません。予め、エコバッグなどのご準備をお願いします。

※開場時よりグッズ購入の列を作成し、順にご案内いたします。

万が一、購入待機列が一定数に達しましたら以降整理券を配付しての販売になることがございます。

※内容は諸般の事情により変更・延期・中止となる場合がございます。

※商品のデザイン、価格などは予告なく変更になる場合がございます。

※各日販売分をご用意致しますが、期間中であっても商品は無くなり次第終了となります。

※お客様が多数ご来店頂いた場合は、入場を制限させて頂く場合がございます。当日は係員の指示に従っていただきますようお願い申し上げます。

※転売目的での購入はお断りいたします。





＜権利表記＞

・ブルーロック

フル表記：(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

短縮表記：(C)MK,YN,K/BLP