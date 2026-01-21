奄美大島出身の城 南海、2年ぶりのニューアルバム「ウタアシビ」が本日発売となった。アルバムに収録された「きょら島 ～うつくしい島～」が奄美群島の島々を運航している日本エアコミューター（JAC）徳之島運航便の乗降時に機内BGMとして1月末日から流れることが決定した。「きょら島 ～うつくしい島～」は、宮沢和史作詞・作曲の新しい奄美大島のシマ唄とも言える楽曲で、奄美大島の唄者・前山真吾の唄とアレンジのもと収録された。徳之島は城が観光大使を務めるゆかりの地でもあり、1月31日はオーケストラをバックにシマ唄を歌う『ほこらしゃ奄美音楽祭 in 徳之島』も開催されチケットは完売している。 「きょら島 ～うつくしい島～」宮沢和史コメント城 南海さんの歌声、歌心に惚れた人たちが世の中にはたくさんいます。そして、彼女はみんなの期待をさらに超える歌声を聴かせてくれています。その美しい声を十二分に活かせる曲を目指しました。奄美大島に生まれ、東京で夢を追いかけているその姿を見ていると、身体と心の中心に一本の太い芯が真っ直ぐに立っているのを感じます。その決意を歌にできないか？ 奄美大島に生まれ育った誇りを歌にできないか？そんな思いで作詞作曲しました。前山真吾さんの三線と歌声が城南海の決意を空へと押し上げてくれてます。 城は昨年の9月にフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」に出演し見事“鬼レンチャン”を達成、11月6日放送のTBS「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」では透明カラオケBOX in 長崎！で歴代最高点を記録し話題になり、春のライブツアー「城 南海 ウタアシビ 2026 春」のチケットは完売したが、「城 南海 ウタアシビ 2026 秋」と題した秋の全国ツアーが9月21日(月･祝)東京・duo MUSIC EXCHANGEからスタートすることが発表になった。1月22日よりファンクラブ先行でチケット販売が始まる。アルバムリリースと共にツアーの開催を楽しみに待とう。【リリース情報】2026年1月7日（水）先行配信リリース「きょら島 ～うつくしい島～」https://kizuki-minami.lnk.to/Kyorajima_paps2026年1月21日(水)発売アルバム「ウタアシビ」https://kizuki-minami.lnk.to/utaashibi品番：TECL-1011 商品形態：CDA価格：\3,000（税抜）/ \3,300（税込） 1. 唄ぬ始まり 2. ハナハナ！ 作詞･作曲:城 南海 編曲:Ryu(Ryu Matsuyama) 3. きょら島 ～うつくしい島～ 作詞･作曲:宮沢和史 方言補佐:前山真吾 / 城 南海 編曲:前山真吾 4. 息吹 作詞:城 南海 / Ryu(Ryu Matsuyama) 作曲･編曲:Ryu(Ryu Matsuyama) 5. おかえり 作詞:城 南海 作曲･編曲:Ryu(Ryu Matsuyama) 6. ウタアシビ 作詞･作曲:城 南海 編曲:Ryu(Ryu Matsuyama) 7. HOKORASHA （feat. Ngaiire） 作詞･作曲:城 南海 / Ngaire Laun Joseph / Ryu(Ryu Matsuyama) 編曲:Ryu(Ryu Matsuyama) 8. 月の庭 作詞･作曲･編曲:松本俊明 9. 豊年節 奄美民謡 10. ヨイスラ 奄美民謡 補作詞:真山真吾 / 城 南海 ＜Bonus Track＞ 11.きょら島 ～うつくしい島～（ feat. 前山真吾） 作詞･作曲:宮沢和史 方言補佐:前山真吾 / 城 南海 編曲:前山真吾「城 南海 ウタアシビ 2026 秋」9月21日(月・祝) 東京・duo MUSIC EXCHANGE1部 開場14:15/開演15:00 2部 開場17:15/開演18:009月23日(水・祝) 愛知・ボトムライン1部 開場14:15/開演15:00 2部 開場17:15/開演18:009月27日(日) 大阪・心斎橋Music Club JANUS1部 開場14:15/開演15:00 2部 開場17:15/開演18:0010月4日(日) 宮城・retro Back PAGE1部 開場14:15/開演15:00 2部 開場17:15/開演18:0010月10日(土) 福岡・border live music&drinks1部 開場14:15/開演15:00 2部 開場17:15/開演18:0010月12日(月・祝) 岡山・城下公会堂in KOTYAE1部 開場13:15/開演14:00 2部 開場16:15/開演17:00「城 南海 ウタアシビ 2026 春」2026 年2 ⽉21 ⽇（⼟） ⿅児島・キャパルボホール 開場16 時15 分／開演17 時2026 年2 ⽉22 ⽇（⽇） 福岡・Gateʼs 7 開場15 時15 分／開演16 時2026 年3 ⽉7 ⽇（⼟） ⼤阪・⼼斎橋PARCO SPACE14 開場16 時15 分／開演17 時2026 年3 ⽉8 ⽇（⽇） 愛知・ボトムライン 開場15 時15 分／開演16 時2026 年3 ⽉28 ⽇（⼟） 北海道・⼩樽GOLDSTONE 開場16 時15 分／開演17 時2026 年3 ⽉29 ⽇（⽇） 宮城・LIVEDOME STARDUST 開場16 時15 分／開演17 時2026 年4 ⽉5 ⽇（⽇） 東京・⼤⼿町三井ホール 開場16 時15 分／開演17 時「城 南海 ウタアシビ 2026 春 追加公演」2026年4月19日（土）COTTON CLUB「城 南海 ウタアシビ2026 春 in 奄美大島」2026 年3 月14日（土） 奄美大島・アマホームPLAZA マチナカホール(奄美市市民交流センター) 【リンク】・『息吹』配信リンクhttps://kizuki-minami.lnk.to/ibuki_paps・『息吹』MVhttps://youtu.be/DkZ4ioLXhUY?si=THwu59tO3ZUXds8N・Yussef Dayes「Amami (feat. Minami Kizuki)」 https://www.youtube.com/watch?v=ui-9YQzeTA8&list=RDui-9YQzeTA8&start_radio=1・Yussef Dayes In Japan (Film) 富士山 https://www.youtube.com/watch?v=BEcJNcLTAkw&t=1778s【オフィシャル／SNS】テイチクエンタテインメント https://www.teichiku.co.jp/artist/kizuki-minami/城 南海 Officail Home Page www.kizukiminami.com城 南海 Official YouTube Channel: https://www.youtube.com/@kizukiminami_official城 南海 X : twitter.com/kizukiminami城 南海 Instagram: www.instagram.com/kizukiminami/城 南海 TikTok: www.tiktok.com/@kizukiminami