株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：堤 聡）は、新刊「STAGEA エレクトーンで弾く 6～5級 Vol.84 月刊エレクトーンPresents 三原善隆の弾いておきたいスタンダードアレンジ3」を、2026年1月27日に発売いたします。

月刊エレクトーン2020年4月号から始まった連載「三原善隆の弾いておきたいスタンダードアレンジ」は、多くの読者の皆さまに支えられながら、惜しまれつつ終了しました。本書は、その連載で紹介されたスコアをまとめた曲集シリーズの第3弾にあたり、シリーズ最終巻となります。懐かしい歌謡曲を中心に三原善隆ならではのあたたかく個性豊かなアレンジでお楽しみいただけます。ページをめくるたびに、演奏する喜びや音の響きの楽しさを感じていただければ幸いです。さらに、スマートフォンやパソコンからいつでも聴ける参考演奏音源もご用意しています。本文にあるQRコードやURLからアクセスして、演奏と合わせて味わってみてください。連載の思い出とともに、音楽の楽しさをじっくりと感じられる一冊です。

【試聴音源のプレイリスト】

https://www.youtube.com/watch?list=PLQxa0H0eZ1v7KCPKWgSa45FRze37FtshO&v=8En4x4L2Jiw

※著作権の関係により、一部お聞きいただけない楽曲がございます。

【収載曲】北ウイング（中森 明菜)／スローモーション（中森 明菜)／チェリーブラッサム（松田 聖子)／時間の国のアリス（松田 聖子)／夢で逢えたら（大滝 詠一)／シルエット・ロマンス（大橋 純子)／五番街のマリーへ（ペドロ&カプリシャス)／お嫁サンバ（郷 ひろみ)／君だけに（少年隊)／思い出は美しすぎて（八神 純子)／硝子の少年（KinKi Kids)／モンロー・ウォーク（南 佳孝)／告白（竹内 まりや)／ダッタン人の踊り)-全14曲-【対応機種】エレクトーンSTAGEA / ELS-02C / ELS-02X / ELS-02 / ELB-02 / ELC-02 / ELS-01C / ELS-01X / ELS-01※対応レジストデータ：別売【編曲】三原 善隆

【商品詳細】

STAGEA エレクトーンで弾く 6～5級 Vol.84 月刊エレクトーンPresents 三原善隆の弾いておきたいスタンダードアレンジ3

定価：3,080円(10％税込)仕様：菊倍判縦/64ページ発売日：2026年1月27日ISBN：978-4-636-12395-1商品コード：GTE01102775https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTE01102775

