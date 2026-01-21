宿泊型の物語体験『トワイライトリゾーツ 幽霊ホテル』が2026年1月24日(土)11:00から予約スタート
株式会社夕暮れが企画・制作を行い、作家・梨が脚本を手がける宿泊型の物語体験『トワイライトリゾーツ 幽霊ホテル』が、2026年2月20日(金）から宿泊開始します。本作は、長野県・車山高原に位置する「リゾートイン ライムライト」を舞台に、ホテル内に残された「声」を聴きながら物語の断片を追っていく、新しい形の宿泊体験です。
本作の舞台となるのは、かつて「願い事が叶う」と評判だった一軒のホテル。しかし現在は宿泊客もオーナーも姿を消し、時が止まったかのような静寂に包まれています。そんな中、近頃になって「館内から幽霊の声が聞こえる」という噂が流れ始めました。誰もいないはずのホテルに残された声の存在から、人々はいつしかこの場所を「幽霊ホテル」と呼ぶようになります。
宿泊者は、館内に点在する“青い光”に触れることで、過去にこの場所を訪れた人々の声を耳にします。願いを抱えた登場人物たちのそれぞれの声に耳を澄ませながら、物語の断片を集めていきます。
なお、本作はお化け屋敷や恐怖を煽るホラー体験ではありません。山奥の静かなホテルで、小説を読むような気持ちで物語と向き合い、ときには栞を挟むように立ち止まりながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
星空が広がる高原のホテルで、“声”に耳を澄ませ、物語を辿る一特別な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。
「トワイライトリゾーツ 幽霊ホテル」開催概要
場所：リゾートイン ライムライト（星めぐる高原の劇場）
所在地：長野県茅野市北山3413-130
予約開始日： 1月24日(土) 11:00
宿泊開始日： 2026年2月20日(金)
主催：WooHoo企画（株式会社CHAMPION）／ 企画制作：株式会社夕暮れ
ウェブサイト https://twilight.co.jp/resorts/yurei_hotel(https://twilight.co.jp/resorts/yurei_hotel)
▼最新の情報は各種SNSをご確認ください
X(twitter) ：https://x.com/Yurei_Hotel
instagram：https://www.instagram.com/yurei_hotel
ストーリー
ホテルを舞台に「声」を聴きながら物語を追っていく宿泊体験
長野県のとある高原に建つホテル「ライムライト」は、いつしか誰もいなくなっていた。
宿泊客もこのホテルの持ち主であるオーナーさえも。
かつては「願い事が叶う」と評判だったらしいが、時が止まったように静寂だけが存在している。
言うなれば、そう、まるで、ホテルの抜け殻のようだ・・・⋯。
そんなホテルに最近妙な噂が流れている。
どうやら、ホテルの中からいくつもの幽霊の声が聞こえるらしい。
おかしいな、このホテルのオーナーもどこかへ行ったまま帰ってきてはいないはずなのに。
一体このホテルでは、誰のどんな話が聞けるのだろう。
体験の楽しみ方
１.チェックインからチェックアウトまで、自由なペースで体験
滞在中は時間に縛られることなく、ご自身のペースで物語をお楽しみいただけます。館内を巡る順番や過ごし方に決まりはありませんので、心の赴くままに滞在をお楽しみください。
２.正解もクリアもありません。未経験者も大歓迎！
ゲームのようなクリア条件や制限はありません。何かを達成しなければ先に進めないということはありませんので未経験者でも安心してご参加いただけます。
３.特別な準備は不要
特別な知識や持ち物は必要ありません。ホテル内に残された“声”をその場で聴きながら体験するため、イヤホンなどの機材も不要です。
キャスト
ここでしか聞けない「声」に耳を傾けよう
俳優・声優・ストリーマー・VTuberなど、ジャンルを超えて多彩なキャスト陣が集結。それぞれの声が、登場人物の願いや人生を立体的に浮かび上がらせます。
キャスト(声の出演)：
大野拓朗／佐倉薫／望月彩生／篠田みなみ／やみえん
天羽しろっぷ／森坪郁弥／土田卓／小山博愛／ほたかける
クリエイター
企画・原案
きださおり （株式会社夕暮れ 代表取締役）
没入感の高い体験型エンターテインメント企画を生み出すクリエイター。2011年に株式会社SCRAPに入社し、国内外で100公演以上の人気リアル脱出ゲームを企画制作、店舗プロデュースにも携わり世界一謎があるテーマパーク”東京ミステリーサーカス”立ち上げ時の総支配人もつとめた。同時に作家としても週刊少年ジャンプ史上初の体験型推理ゲー ム漫画の原作や、宿泊型イマーシブシアターの脚本・演出などを手がけ、2024年10月に「心の動き」を大切にする没入型体験に特化した株式会社夕暮れを設立した。現在は株式会社SCRAPの執行役員・コンテンツディレクターと兼任し、制作した作品は体験型ファンのみならず幅広い人々に楽しまれている。
脚本
梨
作家。主にインターネット上で活動する。
著書に『かわいそ笑』（イースト・プレス）『5分間リアル脱出ゲーム おしまい』（SCRAP出版）など。イベント「行方不明展」および「恐怖心展」の企画などを担当。
リゾートイン ライムライト（星めぐる高原の劇場）について
1985年に建てられたモダンレトロなペンションをリニューアルし、「星めぐる高原の劇場」として生まれ変わった宿泊施設が、「リゾートイン ライムライト」です。
長野県茅野市の車山高原に位置する本施設は、公演を体験した夜にのみ宿泊できる、特別な滞在空間です。物語体験の余韻に包まれながら、一夜を過ごすことができます。
ペンションから徒歩約5分の場所にある車山高原スカイパークは、標高1,925mからの眺望が楽しめる絶景スポットがあります。そのほか、牧場での動物とのふれあいや湖でのボート体験など、四季折々の自然を満喫できます。冬にはスキーも楽しめ、季節ごとに異なる表情を見せる高原リゾートです。
トワイライトリゾーツについて
トワイライトリゾーツ
トワイライトリゾーツは、どこか不思議な旅行代理店です。
私たちが紹介するのは、有名観光地でも、便利なリゾートでもありません。あなたの心にそっと灯りをともすような、まだ知らない物語を宿す場所。旅先で出会うのは風景だけでなく、あなた自身の新しい感情かもしれません。
誰もが自分だけの体験を持ち帰ることができる。
そんな旅の行き先を選び、あなたにそっと手渡すことが、私たちの役割です。
トワイライトリゾーツは今日も、あなたの心を灯し、これから先への活力になるような行き先をご紹介していきます。
どこか不思議な旅先であなたをお待ちしています。
企画制作
株式会社夕暮れ
2024年10月1日に設立した、没入型体験イベントの企画・制作を行う会社。コーポレートメッセージは「あなたの心を灯すエンタメをつくる」。
没入型体験を空間やアイテムに落とし込むといった「心に残る体験」を中心とした事業を展開しています。
https://twilight.co.jp
▽最新の情報は各種SNSをご確認ください。
X： https://x.com/yugure_inc
instagram： https://www.instagram.com/yugure_inc
星空が広がる高原のホテルで、皆様のお越しをお待ちしています。
ご予約はウェブサイトから
https://twilight.co.jp/resorts/yurei_hotel