「PHEV＆HEVへの回帰と中国の脅威」と題して、安部CNコンサルタント 代表/元トヨタ自動車 常務理事 安部 静生氏によるセミナーを2026年2月26日(木)に開催!!

【EV、自動運転、自動車の進化】

PHEV＆HEVへの回帰と中国の脅威

～日本の自動車産業の将来に向けて～

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26079

[講 師]

安部CNコンサルタント 代表

電源開発株式会社 取締役（社外）

元トヨタ自動車 常務理事／元BluE Nexus 取締役

安部 静生 氏

[日 時]

２０２６年２月２６日（木） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

欧州委員会でも35年エンジン撤廃が見直され、カーボンニュートラルを実現する電動車の行く末がますます不透明＆多様化する中、電気自動車の普及、自動運転の実用化等、自動車の進化で世界をリードしているのは中国である。

本講演では、カーボンニュートラル実現のための自動車の方向性について、ユーザーにとっての自動車の付加価値とは何か、自動車の進化についての中国の脅威に触れながら説明する。

１．電動モビリティの最新動向

２．中国の脅威

３．HEV、PHEV回帰の理由

４．今後の課題と取り組み

５．質疑応答／名刺交換

