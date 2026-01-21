『いたずらぐまのグルーミー』からポーチ＆トートバッグのアソートコレクション 第２弾がカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「いたずらぐまのグルーミー バラエティーコレクション2」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年1月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
2025年で誕生25周年を迎えた『いたずらぐまのグルーミー』から、ポーチ＆トートバッグのアソートコレクションの第二弾がカプセルトイに登場！
第一弾のご好評を受けて、よりエッジの効いたデザインでカムバックしました。
A4サイズが嬉しい「エコバッグ」をはじめ、デイリー使いにぴったりなアイテムが目白押しの全6種展開です！
ふわふわなボア生地を使用した「ふわふわフェイスポーチ」にはシロクマのポーラーが仲間入り！
グルーミーと飼い主のピティー君の密着ショットが可愛い、両面別デザイン仕様の「スクエアポーチ」はお持ち歩きにぴったりなサイズ感です。
「ふた付きポーチ」はマチがついており、大容量で小物整理に便利！
「ティッシュケースポーチ」はファスナー付きでティッシュ以外の小物も収納できるので、お出かけ先での身だしなみチェックにぴったりです◎
日常使いのアイテムをグルーミーで揃えて、ちょっぴり刺激的な毎日を送っちゃおう！
ぜひこの機会にゲットしてみてください。
エコバッグ
ふわふわフェイスポーチ
ふわふわフェイスポーチ ポーラー
スクエアポーチ
ふた付きポーチ
ポケットティッシュポーチ
【商品説明】
●商品名：いたずらぐまのグルーミー バラエティーコレクション2
●発売日：2026年1月下旬から順次発売予定
●価格：1回400円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全6種
・エコバッグ
・ふわふわフェイスポーチ
・ふわふわフェイスポーチ ポーラー
・スクエアポーチ
・ふた付きポーチ
・ポケットティッシュポーチ
●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年1月現在のものです。
『いたずらぐまのグルーミー』について
グルーミーはピティーくんの飼いぐま。
いつもいっしょの2人だけど、ちょっと遊ぶだけでピティーくんは満身創痍。
くまと暮らすってたいへんだね。
今日もピティーくんは大好きなグルーミーとの
共存を試みるのでした。
(C)2000-2026 MORI CHACK All Rights Reserved.
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp