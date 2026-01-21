『いたずらぐまのグルーミー』からポーチ＆トートバッグのアソートコレクション 第２弾がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「いたずらぐまのグルーミー バラエティーコレクション2」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年1月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

2025年で誕生25周年を迎えた『いたずらぐまのグルーミー』から、ポーチ＆トートバッグのアソートコレクションの第二弾がカプセルトイに登場！

第一弾のご好評を受けて、よりエッジの効いたデザインでカムバックしました。



A4サイズが嬉しい「エコバッグ」をはじめ、デイリー使いにぴったりなアイテムが目白押しの全6種展開です！

ふわふわなボア生地を使用した「ふわふわフェイスポーチ」にはシロクマのポーラーが仲間入り！

グルーミーと飼い主のピティー君の密着ショットが可愛い、両面別デザイン仕様の「スクエアポーチ」はお持ち歩きにぴったりなサイズ感です。

「ふた付きポーチ」はマチがついており、大容量で小物整理に便利！

「ティッシュケースポーチ」はファスナー付きでティッシュ以外の小物も収納できるので、お出かけ先での身だしなみチェックにぴったりです◎



日常使いのアイテムをグルーミーで揃えて、ちょっぴり刺激的な毎日を送っちゃおう！

ぜひこの機会にゲットしてみてください。

【商品説明】

エコバッグふわふわフェイスポーチふわふわフェイスポーチ ポーラースクエアポーチふた付きポーチポケットティッシュポーチ

●商品名：いたずらぐまのグルーミー バラエティーコレクション2

●発売日：2026年1月下旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全6種

・エコバッグ

・ふわふわフェイスポーチ

・ふわふわフェイスポーチ ポーラー

・スクエアポーチ

・ふた付きポーチ

・ポケットティッシュポーチ

●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年1月現在のものです。

『いたずらぐまのグルーミー』について

グルーミーはピティーくんの飼いぐま。

いつもいっしょの2人だけど、ちょっと遊ぶだけでピティーくんは満身創痍。

くまと暮らすってたいへんだね。

今日もピティーくんは大好きなグルーミーとの

共存を試みるのでした。

(C)2000-2026 MORI CHACK All Rights Reserved.

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp