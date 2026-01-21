『いたずらぐまのグルーミー』からポーチ＆トートバッグのアソートコレクション 第２弾がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「いたずらぐまのグルーミー　バラエティーコレクション2」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年1月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品概要】


2025年で誕生25周年を迎えた『いたずらぐまのグルーミー』から、ポーチ＆トートバッグのアソートコレクションの第二弾がカプセルトイに登場！
第一弾のご好評を受けて、よりエッジの効いたデザインでカムバックしました。

A4サイズが嬉しい「エコバッグ」をはじめ、デイリー使いにぴったりなアイテムが目白押しの全6種展開です！


ふわふわなボア生地を使用した「ふわふわフェイスポーチ」にはシロクマのポーラーが仲間入り！
グルーミーと飼い主のピティー君の密着ショットが可愛い、両面別デザイン仕様の「スクエアポーチ」はお持ち歩きにぴったりなサイズ感です。
「ふた付きポーチ」はマチがついており、大容量で小物整理に便利！
「ティッシュケースポーチ」はファスナー付きでティッシュ以外の小物も収納できるので、お出かけ先での身だしなみチェックにぴったりです◎

日常使いのアイテムをグルーミーで揃えて、ちょっぴり刺激的な毎日を送っちゃおう！
ぜひこの機会にゲットしてみてください。



【商品説明】


●商品名：いたずらぐまのグルーミー　バラエティーコレクション2


●発売日：2026年1月下旬から順次発売予定


●価格：1回400円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全6種


・エコバッグ


・ふわふわフェイスポーチ


・ふわふわフェイスポーチ　ポーラー


・スクエアポーチ


・ふた付きポーチ


・ポケットティッシュポーチ


●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）


●生産国：中国


●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


『いたずらぐまのグルーミー』について


グルーミーはピティーくんの飼いぐま。


いつもいっしょの2人だけど、ちょっと遊ぶだけでピティーくんは満身創痍。


くまと暮らすってたいへんだね。


今日もピティーくんは大好きなグルーミーとの


共存を試みるのでした。



【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

　事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

