株式会社クラブコスメチックス（本社：大阪市／代表取締役：中山ユカリ）は、DAISY DOLL by MARY QUANT より、“バズりグロス”として話題の「デイジードール ジュエリー シロップ グロス」の新色4色を2026年3月17日(火)に発売いたします。2025年10月の発売前から、思わず手に取りたくなる可愛らしい見た目と手に届きやすい価格、そして宝石のようにきらめくラメと絶妙なニュアンスカラーがSNSで注目を集め大きな話題に。「唇ぷるっぷるでかわいすぎる！」「キラッキラのラメがズルい！」といった投稿が急増し、投稿合計で約10万いいねを超える圧倒的な支持を集め大きな反響を呼びました。そんな“バズりグロス”に、この春さらに使いやすくトレンド感あふれる新色が仲間入り。透明感×血色感を引き出すカラーや、印象をさりげなく格上げするシックなニュアンスカラーなど1本で旬のムードをまとえるラインアップです。たっぷりのラメと、とろけるようなツヤ膜が重なり合い、ぷるんとした粘膜ニュアンスを演出。保湿力や唇へのうれしさはそのまま。うるおいベールがまるでリップパックのように密着し、ハチミツや5種の植物オイルなどの保湿成分配合で乾燥や荒れを防ぎます。「ラメ× ツヤ× ニュアンスカラー」の絶妙なバランスで、あなたにぴったりの1本をぜひ見つけてお楽しみください。全国のロフト、ドン・キホーテ、バラエティショップ、Amazon、Qoo10等で販売いたします。

ぷるツヤときめきとろLip

DAISY DOLL JEWELRY SYRUP GLOSS

デイジードール ジュエリー シロップ グロス新色〈全4色〉価格：1,760円（税込）

＜商品特長＞

①リップパックをしているかのようなうるおい感

・美容保湿成分*配合で唇をケアしてしっかり保湿し、しっとりなめらかな唇に整えます。・リップパックのような膜が唇を優しく包み込み、ぷるんとした理想的な唇に仕上げます。＊パルミトイルトリペプチド-1

②ハチミツと5種の植物オイルで塗るたびに唇ケア

・唇をいたわるようなやさしい使い心地で、唇の乾燥や荒れが気になる方にはリップの下地としてもおすすめです。・気になる唇の乾燥や縦ジワをカバーし、ぷるんと弾むような唇に導きます。

③たっぷりのラメ配合！

・トレンド感のあるラメを贅沢に配合し、ツヤ感と透明感のある唇を演出します。・カラーごとに異なるラメを配合し、自然に肌になじむ、こだわりのカラー展開です。

④時間が経ってもぷるツヤキープ！

・うるおいベールがピタッと唇に密着し、ぷるぷるの唇が長時間続きます。

⑤デリケートな唇にうれしいフリー処方

＜How to use＞

チップに適量を取り、唇の中心から外側に向かって優しく塗布してください。**＼こんな方におすすめ！／**✅唇の乾燥が気になる方✅手持ちのリップのニュアンスを変えたい方✅自分に似合うリップが見つからない方

＜カラー展開（全8種）＞

・01 クリスタルフィズ・02 ミッドナイトロゼ・03 トワイライトピーチ・04 ルビーベリー・05 チェリーミラージュ（NEW）・06 シトラスキス（NEW）・07 ストロベリーモア（NEW）・08 ラズベリージェム（NEW）

DAISY DOLL by MARY QUANTについて

DAISY DOLL by MARY QUANTは、ロンドン発のコスメファッションブランド MARY QUANTが日本上陸50周年を迎えたことを機に、さらに多くの人に自分らしくいきいきと輝いてほしいという願いを込め、新たな解釈で立ち上げられたブランドです。MARY QUANTの「自由に 自分らしく」というスピリットを受け継ぎ、遊び心にあふれたアイテム (パーツ )を提供することで、お客様自身が自分に合った好きなアイテムを組み合わせて楽しんでもらいたいと考えています。

◆ブランド公式ブランドサイト：https://daisydoll.jpInstagram：https://www.instagram.com/daisydoll.jpX：https://x.com/daisydolljp◆会社概要〇会社名：株式会社クラブコスメチックス〇本社所在地：大阪市西区西本町2-6-11〇代表者：代表取締役社長 中山 ユカリ〇会社HP：https://www.clubcosmetics.co.jp◆お客様からのお問合せ先株式会社クラブコスメチックスフリーダイヤル：0120-16-0077