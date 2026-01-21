「ときめきメモリアル Girl′s Side」ぬいぐるみSHOPの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年1月21日(水)より「ときめきメモリアル Girl's Side」ぬいぐるみSHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

東京・大阪にて開催しておりました「ときめきメモリアル Girl's Side」ぬいぐるみSHOP商品の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて注文受付中です！

過去に販売していたぬいぐるみキーホルダーも再登場！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4423

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年1月21日(水)12:00～2月9日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年5月下旬～6月上旬以降順次発送



【製品情報】

ときめきメモリアル Girl's Side1st Love ぬいぐるみキーホルダークリスマス

価格：各2,530円（税込）

種類数：全8種

ときめきメモリアル Girl's Side2nd Seasonぬいぐるみキーホルダー クリスマス

価格：各2,530円（税込）

種類数：全7種

ときめきメモリアル Girl's Side3rd Story ぬいぐるみキーホルダー クリスマス

価格：各2,530円（税込）

種類数：全6種

ときめきメモリアル Girl's Side4th Heart ぬいぐるみキーホルダー クリスマス

価格：各2,530円（税込）

種類数：全7種

ときめきメモリアル Girl's Side1st Loveスクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス

価格：550円（税込）

種類数：全8種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side2nd Seasonスクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス

価格：550円（税込）

種類数：全7種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side3rd Storyスクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス

価格：550円（税込）

種類数：全6種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side4th Heartスクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス

価格：550円（税込）

種類数：全7種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side1st Love クリアブロマイド(ランダム) クリスマス

価格：550円（税込）

種類数：全8種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side2nd Season クリアブロマイド(ランダム) クリスマス

価格：550円（税込）

種類数：全7種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side3rd Story クリアブロマイド(ランダム) クリスマス

価格：550円（税込）

種類数：全6種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side4th Heart クリアブロマイド(ランダム) クリスマス

価格：550円（税込）

種類数：全7種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side1st Love オーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス

価格：880円（税込）

種類数：全8種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side2nd Seasonオーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス

価格：880円（税込）

種類数：全8種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side3rd Story オーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス

価格：880円（税込）

種類数：全6種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side4th Heart オーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス

価格：880円（税込）

種類数：全9種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side1st Loveアクリルスタンド クリスマス

価格：各1,650円（税込）

種類数：全8種

ときめきメモリアル Girl's Side2nd Seasonアクリルスタンド クリスマス

価格：各1,650円（税込）

種類数：全7種

ときめきメモリアル Girl's Side3rd Storyアクリルスタンド クリスマス

価格：各1,650円（税込）

種類数：全6種

ときめきメモリアル Girl's Side4th Heartアクリルスタンド クリスマス

価格：各1,650円（税込）

種類数：全7種

ときめきメモリアル Girl's Sideラバーデスクマット

価格：各3,850円（税込）

種類数：全2種

ときめきメモリアル Girl's Side1st Love マグネット(ランダム)ミニキャラサンタ

価格：385円（税込）

種類数：全10種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side2nd Season マグネット(ランダム) ミニキャラサンタ

価格：385円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side3rd Story マグネット(ランダム)ミニキャラサンタ

価格：385円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side4th Heart マグネット(ランダム)ミニキャラサンタ

価格：385円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

【権利表記】

(C)Konami Digital Entertainment



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売