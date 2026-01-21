卒制を、そのまま提出!! 今しか描けない、渾身の作品を週刊少年マガジン編集部に見せてください！ 好評につき、第2回 美大芸大限定!!「卒業制作漫画賞」の開催が決定！

「週刊少年マガジン」編集部から今年もラブコール！第2回 美大芸大限定!!「卒業制作漫画賞」の開催が決定！

株式会社講談社

昨年初開催したこの漫画賞、「美大・芸大」の学生限定な上、「卒業制作」限定と、限定しすぎて応募者ゼロも覚悟の上でしたが、そんな心配とは裏腹に、第１回は多くの皆さまにご応募いただきました！

おかげさまで、さらにパワーアップして第２回を開催することが決定いたしました！

昨年も好評だった「先着でのAmazonギフトカード2万円分プレゼント」に加え、新制度として「友達紹介ボーナス」を追加！さらなるアマギフを稼ぐチャンス！編集部としてもさらなる盛り上がりを期待しております！

あなたが学生生活の時間を注ぎ込んだ一作を、ぜひ「週刊少年マガジン」編集部にもお見せください！

皆様のご応募、お待ちしております。

応募方法

2026年2月4日（水）10:00より「マガジンで描く！(https://debut.shonenmagazine.com/)」内に特設サイトがオープンします。

サイト内にある応募リンクからご応募ください。

今回は「WEB応募限定」とさせていただきますので、ご注意ください。

なお、先着のAmazonギフトカードのプレゼントは、「2026年2月4日（水）10:00」以降にご応募いただいた作品に限ります。予めご了承ください。

【特設サイトはこちら】

https://debut.shonenmagazine.com/prize/bidaigeidai2/

*2026年2月4日（水）10:00オープン



あなたのお悩みに答えます！質問箱を期間限定で設置！

届いた質問から毎週１つ選んで、編集者が答えます。直接マガジン編集に質問ができるチャンス！

本日、1月21日（水）より質問を募集します。

漫画制作のお悩みを編集者に直接聞けるチャンス！ぜひご利用ください。

https://mond.how/ja/magayomi

*お答えする質問は編集部で選定させていただきます。すべての質問にはお答えできませんのでご了承ください。

質問への回答は下記アカウントにて、随時発信いたします。

https://x.com/magayomi

■美大芸大限定!!「卒業制作漫画賞」とは

美術大学、芸術大学に通う学生の皆様限定。

大学の卒業制作で作った漫画作品をそのまま賞に応募可能。

16ページ以上の漫画であれば、他媒体で受賞した作品も応募可能です。

■先着でAmazonギフトカードプレゼント

先着30名限定で応募者全員に「2万円分のAmazonギフトカード」を贈呈！

～新制度～

本賞を誰かに紹介した場合、紹介者1名につきAmazonギフトカード3000円分をお送りいたします。

１名紹介で3000円分、10名紹介すれば3万円分プレゼントいたします！

※ボーナスがもらえるのは本賞への投稿者に限ります。

■昨年の受賞作はこちら

https://debut.shonenmagazine.com/prize/bidaigeidai/