ヘリテージ・オークションズ（本社：米国テキサス州）の2025年における年間総売上は、21億5,820万4,321ドル（約3,400億円）に達し、2024年の18億6,700万ドル（約2,910億円）を大きく上回りました。これにより、当社は5年連続で年間売上記録を更新しました。また2025年は、コミック、エンターテインメント、アメリカ美術、スポーツ、貨幣、ジュエリー、ラグジュアリー、アニメーション、トレーディングカードゲームなど、幅広い分野で躍進が見られ、世界中のコレクターの注目を集めた一年となりました。

●映画関連アイテムの躍進

2025年7月には、映画史を象徴する小道具の一つである『市民ケーン』の「ローズバッド」のそりがオークションに出品され、1,475万ドル（約22億1,000万円）で落札されました。この落札結果は、映画関連メモラビリアとしてオークション落札最高価格帯となり、エンターテインメント部門におけるヘリテージ・オークションズの存在感を改めて示す出来事となりました。

加えて12月には、映画史において最も長く愛されてきたSF映画の一つ、『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』（1977年）のためにイラストレーターのトム・ユング氏が制作したポスター原画が、約387万ドル（約5億8,000万円）で落札されました。この結果、本作品はスター・ウォーズ関連メモラビリアとして史上最高額を記録するとともに、映画ポスター作品としてもオークション史上最高額となりました。映画関連アートが文化的に重要であるだけでなく、真の美術品として評価されつつあることを示す結果となりました。

また、12月開催の希少本のオークションでは、J.R.R.トールキンによる『ロード・オブ・ザ・リング』の初版本3巻セットが約25万ドル（約3,750万円）で落札され、未署名セットとしてオークション史上最高額を達成しました。 書籍を含む歴史部門は2025年に総売上約1,580万ドル（約24億円）を記録し、好調のうちに年を締めくくりました。

さらに、映画メモラビリアを含むポップカルチャー関連分野全体において、2025年は記録的な一年となり、総売上は約9,470万ドル（約142億円）に達しました。

●コミック＆コミックアート部門

9月には、フランク・フラゼッタによる『コナン』小説表紙原画が 1,350万ドル（約20億2,500万円）で落札され、コミックアートとしての世界記録を樹立しました。 そして、11月には、現在の最高鑑定であるCGC 9.0評価の『スーパーマン No.1』（DC, 1939年発行）が912万ドル（約13億7,000万円）で落札されました。コミック本としてオークション史上最高額を記録し、2024年にヘリテージ・オークションズが樹立した『アクション・コミックス No.1』の600万ドル（約9億円）の記録を塗り替えました。これらの成果により、コミック＆コミックアート部門は総売上約2億1,620万ドル（約324億円）を達成し、部門史上2番目の年間実績を記録しました。

●スポーツ部門

スポーツ部門は夏のオークションで好成績が数多く生み出されました。5月には、シカゴ・ブルズが初の3連覇を達成した1992-93年シーズンの17試合で実使用されたマイケル・ジョーダン着用ユニフォームが、262万3,000ドル（約3億9,000万円）で落札されました。

続く8月には、2007-08年 アッパーデック「エクスクイジット・コレクション」デュアル・ロゴマン サイン入りカードが出品され、マイケル・ジョーダンとコービー・ブライアントの両名がサインした世界唯一の1/1カードは、1,293万2,000ドル（約20億3,750万円）で落札され、スポーツカードのオークション史上最高額を記録しました。

また、1960年のオールスターゲームを含む複数試合で使用されたミッキー・マントル着用、直筆サイン入り・フォトマッチ済みのニューヨーク・ヤンキースのジャージが、524万6,000ドル（約7億9,000万円）で落札され、スポーツファンから注目を集めました。こうした数々の高額落札により、スポーツ部門は年間総売上1億8,920万ドル（約284億円）を記録し、圧倒的な実績をもって一年を締めくくりました。

●アメリカ美術部門

アメリカ美術部門では、40年以上にわたりホワイトハウスに貸与展示され、歴代大統領や来訪者に親しまれてきたノーマン・ロックウェルの《So You Want to See the President!》（1943年）が、725万ドル（約10億9,000万円）で落札されました。本オークションは、同社史上最も成功したアメリカ美術オークションとなり、総売上は1,476万ドル（約22億1,000万円）に達しました。

●コイン・紙幣部門

1976年に貨幣オークションハウスとして創業したヘリテージ・オークションズは、現在も同分野にて卓越した実績を誇ります。2025年の貨幣オークションの年間総売上は、4億7,000万ドル超（約705億円）に達しました。アメリカコイン部門は最も大きな実績を誇り、 総売上2億5,490万ドル（約401億円）を達成。中でも、PCGSによる MS65+ の評価と、CACの認証を受けた1927-セント・ゴーデンス・ダブルイーグル金貨は、384万ドル（約6億円）で落札されました。

世界・古代コイン部門は、総売上1億5,370万ドル（約242億円）を記録し、部門史上最高の実績となりました。12月には、「白家コレクション（The Peh Collection）」の1927年 張作霖 試鋳ドル銀貨が、432万ドル（約6億8,000万円）で落札され、注目を集めました。同コレクションからは、日本の希少な試鋳貨幣も多数出品されました。また、紙幣オークションも 6,190万ドル（約97億円）を売り上げ、貨幣部門全体として、2025年も力強い成果を収めました。

●パルプ・マガジン - 眠っていたカテゴリーの新たな市場を開拓

12月には、初開催となる Pulps Signature® オークションが実施され、総売上184万ドル（約 2億8,990万円）を記録しました。コレクターのリチャード・メリ博士のコレクションを中心に構成された本オークションでは、1935年6月創刊号『Spicy Mystery Stories』が15万6,000ドル（約2,450万円）で落札されたほか、“バット・ウーマン”表紙で知られる『Weird Tales』第118号が10万5,000ドル（約1,650万円）で落札され、見過ごされてきた分野に新たな市場価値を確立しました。

●トレーディング・カード・ゲーム（TCG）部門

トレーディングカードゲーム（TCG）部門でも記録的な成果が続き、12月のオークションは 総売上528万ドル（約8億3,240万円）と、TCGオークション史上最高額を記録しました。中でも、 PSAにより鑑定された世界唯一のポケモン「ベースセット プレリリース ライチュウ」カードは、55万ドル（約8,660万円）で落札され、英語版ポケモンカードとして、世界最高額の記録を達成しました。

●アニメーション部門

12月には、『チャーリー・ブラウンのクリスマス』のセル画が10万2,000ドル（約1,607万円）で落札され、「ピーナッツ」アニメーションセルとして世界最高額を記録しました。アニメーションアートの2025年の売上は1,660万ドル超（約26億1,550万円）を記録し、部門史上最高の実績を達成しました。さらにアニメおよびノン・ディズニー作品を含むアニメーション・オークションも史上最高額となる320万ドル（約5億420万円）を記録しました。これらの成果は、本カテゴリーが持つ市場価値が着実に高まっていることを示しています。

●ラグジュアリー部門

ラグジュアリー部門では、9月に過去最大規模となるファイン・ジュエリーオークションを開催し、総売上920万ドル（約 14億4,950万円）を記録しました。さらに12月には6.17カラットのファンシー ピンク ダイヤモンド リングが218万ドル（約 3億4,300万円）で落札され、同社史上最高額のジュエリーとなりました。年間では、ファインジュエリー＆時計部門が総売上4,840万ドル（約76億2,770万円）を達成し、過去最高記録を更新しています。

また、2011年にヘリテージが業界に先駆けて立ち上げたラグジュアリー・アクセサリー部門も、年間売上1,290万ドル（約 20億3,250万円）と過去最高を更新しました。5月には「世界最高峰のシャネル・ハンドバッグ・コレクション」が81万1,000ドル（約 1億2,778万円）を記録し、同日のオークション全体では、1日で336万ドル超（約5億2,940万円）の売上を達成しました。本オークションには、人気の高いシャネルのミノディエール（落札額5万ドル／約 787万円）や、ダイヤモンドを施したエルメス・ポロサス・クロコダイルのバーキン（落札額11万2,500ドル／約1,770万円）などが含まれていました。

●信頼によって築かれた一年

ヘリテージ・オークションズCEOのスティーブ・アイビーは、2025年の実績について「注目すべきなのは数字だけではなく、分野を超えて示された、ヘリテージの一貫した強さと層の厚さです」とコメントしました。これは、同社の総合力と、世界中のコレクターから寄せられる高い信頼を裏付けるものです。今後も、世界規模での参加者の拡大と、分野ごとの専門性の強化を進めていきます。2026年も数多くの重要なオークションを開催予定です。ヘリテージ・オークションズは強固な基盤のもとさらなる飛躍となる一年へと歩みを進めていきます。 数々の新記録を打ち立て、業界のリーダーとしてその地位を一層強化する形となったヘリテージ・オークションズは、今後もグローバルな展開を拡大し、世界中のコレクターとつながりながら、希少価値の高いアイテムを市場に送り出してまいります。2026年もオークション業界で躍進を続けるヘリテージ・オークションズの今後の動向に引き続きご注目ください。

【ヘリテージ・オークションズ（Heritage Auctions）について】

ヘリテージ・オークションズは、米国で設立された最大の美術品・収集品オークションハウスであり、最も高いオンライントラフィックと取引額を誇る、世界最大の収集品オークショニアです。(Similar WebおよびHiscox Reportより) ニューヨーク、ダラス、ビバリーヒルズ、シカゴ、パームビーチ、ロンドン、パリ、ジュネーブ、アムステルダム、ミュンヘン、香港、東京にオフィスを構えています。オフィシャルのウェブサイトでは、200万人以上のオンライン入札会員を擁しております。約700万点以上の商品の写真や詳細を遡って検索することが出来ます。また、無料のオンラインアカウントをご登録いただくことで、700万点を超える落札実績をご覧いただけます。（※メディア関係者には、写真のクレジットを明記することで複製権が付与されます。）2024年に東京オフィスを開設し、オークション参加、出品、査定、輸送手配などについて、日本語でのサポートを提供しています。