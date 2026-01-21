CS放送「衛星劇場」では、2025年11月24日に神奈川・ぴあアリーナMMで行われた「2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR “RE:VERIE”」を、1月31日(土)午後8時にテレビ初放送します。2025年10月・11月に東京・福岡・神奈川・大阪の4都市で行われたJAEJOONG(ジェジュン)の日本アリーナツアーの神奈川公演。「もう一度夢と向き合う」という意味のサブタイトル“RE:VERIE”を冠した本ライブで、JAEJOONGはロックナンバーを中心に熱いパフォーマンスを披露。会場に集まったファンを魅了しました。さらに、「JAEJOONG(ジェジュン) スペシャル」と題して、JAEJOONGが2010年に出演した北川悦吏子脚本のドラマ「素直になれなくて」の放送も同日にスタートしますので、あわせてお楽しみください！

JAEJOONG(ジェジュン) スペシャル

2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR “RE:VERIE”

★CS衛星劇場にて、 1月31日(土)午後8:00～ テレビ初放送！2025年11月24日/ぴあアリーナMM[出演]JAEJOONG(ジェジュン)2025年10月・11月に東京・福岡・神奈川・大阪の4都市で行われたJAEJOONGの日本アリーナツアーから、神奈川・ぴあアリーナMMでの公演をテレビ初独占放送！25年5月にはアジア6都市を巡る 「2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT “Beauty in Chaos”」 を開催するなど、ソロアーティストとして変わらぬ存在感を放ち続けているJAEJOONG。近年はバラエティ番組への出演や事務所の代表としてガールズグループのプロデュースに取り組むほか、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET C』ではマスターを務めるなど、後進の育成にも力を注いでいる。そんなJAEJOONGが25年10月に2年ぶりに日本でニューアルバム『Rhapsody』をリリースし、このアルバムを携えて臨んだ日本アリーナツアー。 『Rhapsody』の収録曲をはじめ、多彩な楽曲を披露した。

素直になれなくて

★CS衛星劇場にて、1月31日(土)午後11:00～ 放送スタート！毎週(土)午後11：00～ ※2話連続放送2010年/全11話[演出]光野道夫[脚本]北川悦吏子[出演]瑛太、上野樹里、JAEJOONG(ジェジュン) 、関めぐみ、玉山鉄二 ほかJAEJOONGが日本のドラマに初出演！Twitterを通して知り合った男女5人の友情を描いた青春群像劇。

