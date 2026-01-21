岡山デニムを採用した日本製2WAYビジネスバッグを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、岡山デニム×豊岡縫製の組み合わせで仕立てた、高品質な日本製ビジネスバッグ「200-BAG185BK（ブラック）」「200-BAG185NV（ネイビー）」を発売しました。

ビジネスバッグ 日本製 岡山デニム 2WAY 手持ち 肩掛け ショルダー 防水加工生地 A4対応 14ポケット ブラック

型番：200-BAG185BK

販売価格：18,909円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAG185BK

ビジネスバッグ 日本製 岡山デニム 2WAY 手持ち 肩掛け ショルダー 防水加工生地 A4対応 14ポケット ネイビー

型番：200-BAG185NV

販売価格：18,909円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAG185NV

おすすめポイント

・岡山産児島デニム×豊岡縫製の日本製品質で、長く使える上質感

・A4ファイルや14型までのパソコンの収納に対応

・手提げ・ショルダーの2WAYで使える

特長

岡山本社のサンワが贈る。岡山デニム×豊岡縫製

国産ジーンズの発祥地とされる、児島の岡山デニムを使用し、兵庫県豊岡市で丁寧に縫製しています。

また、サンワサプライがマウスやキーボードなど、PC周辺機器づくりで培ってきた「使いやすさ」にこだわりました。

2つの大きなメインルームで収納力抜群

2つの大きなメインルームで収納力は抜群。A4書類はもちろん、必要なアイテムをまとめて整理できます。さらに三方ファスナー仕様で開口部が大きく開き、上開きタイプに比べて中身が見やすく取り出しやすいのも特長。移動中でも欲しいものにすぐ手が届き、商談前の準備やデスク脇での出し入れもスマートにこなせます。

合計14ポケットで荷物を綺麗に収納

名刺入れ、財布、充電器、ペン、ケーブル類…増えがちな必携品を、合計14ポケットで細かく整理。前面・背面のあおりポケットは、ファスナーを開けずに出し入れできて時短に貢献します。フロントはファスナー付きポケットも搭載。

手提げ・ショルダーの2通りで使える

シーンに合わせて選べる手提げ・ショルダーの2WAY仕様。付属のショルダーベルト（長さ約73～120cm）で肩掛けすると両手が空きます。オンの装いに馴染むブラックカラーで、毎日の通勤から出張まで幅広く対応します。

急な雨も、置き場所も。気を遣わない

表面生地は防水加工済み。天候が読めない日でも気兼ねなく持ち歩けます。さらに、置いてもへたらない自立式だから、商談先やデスク脇でも“きちんと感”をキープ。床に置いた瞬間のだらしなさを回避し、立ち姿までスマートに見せてくれるのが嬉しいポイントです。

サイズ詳細

