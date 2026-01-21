自分を大切にする、チッタの春時間　MIMOSA FESTA 2026 in KAWASAKI 開催決定！　川崎の街から広がる、女性が自分らしく咲ける社会

株式会社 チッタ エンタテイメント

川崎駅前の複合商業施設『ラ チッタデッラ』（神奈川県川崎市川崎区、運営︓株式会社 チッタ エンタテイメント／代表取締役社長︓美須アレッサンドロ）は、2026年2月16日（月）～3月22日（日）の約１ヶ月間、「女性が自分を大切にできる社会へ」をコンセプトに『MIMOSA FESTA 2026 in KAWASAKI』を開催します。

「女性が自分を大切にできる社会へ」

ミモザのやさしさに包まれながら、自分らしく咲ける瞬間を届ける

本年のメインビジュアル

3月8日は「国際女性デー」。イタリアでは「Festa della Donna」と呼ばれ、日頃の感謝を込めて女性にミモザの花を贈る文化があります。ラ チッタデッラでは、この素敵な文化を受け継ぎながら「女性が自分を大切にできる社会へ」をコンセプトに『MIMOSA FESTA 2026 in KAWASAKI（以下、ミモザフェスタ）』を開催します。イタリアのヒルタウンをモチーフにした街並みに、今年も鮮やかなミモザの花が咲き誇り、ラ チッタデッラ全体が、春のあたたかいミモザイエローに包まれます。

本年のメインビジュアルは、アパレルブランドやプロダクトメーカーとのコラボレーション、雑誌・書籍のイラストなど幅広く活躍するアーティスト・ヨシダエリが描き下ろしました。期間中は、メインビジュアルの世界観を活かしつつ、ラ チッタデッラが大切に育ててきた生のミモザと、ゲストが思わず写真を撮りたくなるような仕掛けで施設全体を華やかに演出します。さらに、ミモザをテーマにするフェア展開や、3月14日（土）・15日（日）に実施するマルシェやワークショップなど、“Be kind to yourself（自分にやさしく）”を感じられるコンテンツの展開にくわえ、アトレ川崎や川崎モアーズ、川崎ルフロンなど、川崎駅周辺の各施設や企業とも連動し、街全体で「女性が自分らしく咲ける時間」をお届けします。

私たちはこのイベントを通して、ミモザのやさしさに包まれながら、ひとりひとりが自分を大切にできる社会を広げていきたいと考えています。

ヨシダエリ

＜コメント＞

女性が日々の生活を楽しみ自分を大切に生きる様子を、美しいミモザとともに描かせていただきました。キャッチコピーの「Bloom in your own way.」の言葉のように、みなさんそれぞれが自分らしく咲くことを願っています。

＜プロフィール＞

アパレルブランドやプロダクトメーカーとのコラボレーション、雑誌・書籍のイラスト制作をはじめさまざまなブランドでのポートレートイベントやライブペイントなど多方面に精力的に活動中。

＜ミモザフェスタ ポイントその１＞

春の訪れを感じさせるスペシャルフェアを開催！

イメージ

ミモザフェスタ期間中に、ラ チッタデッラで展開される「ミモザフェア」では、各店舗が春の訪れを感じさせるスペシャルメニューやアイテムを提供します。「PIZZA SALVATORE CUOMO & GRILL」

「LIZARRAN」「Lanapia」「ペゴッパヨ」「ヴィレッジヴァンガード」など、ミモザをテーマにした彩り豊かな限定メニューやアイテムが勢揃い。対象メニューのご注文または対象アイテムのご購入で、フェア期間限定のノベルティをプレゼント！ミモザフェアの詳細はオフィシャルHPをご覧ください。

ミモザフェア開催期間︓2026年2月16日（月）～3月22日（日）

※2026年3月14日（土）～3月15日（日）はミモザブーケをプレゼント

HP︓https://lacittadella.co.jp/lp/mimosa/mimosafair/

＜ミモザフェスタ ポイントその２＞

館内がミモザイエローに染まる、春のフォトジェニック空間へ

イメージ

春の訪れとともに、ラ チッタデッラ全体があたたかいミモザイエローに染まり、イタリアの街角に迷い込んだような華やかな装飾が街を包みます。今年はブルーのアイテムを各所に散らしイタリアらしい遊び心溢れる、ちょっとユニークなフォトスポットが登場。さらに、素敵な写真を投稿するとプレゼントがもらえる「フォトコンテスト」も実施予定です。

フォトコンテスト開催期間︓2026年2月16日（月）00:00～3月22日（日）23:59

応募方法︓「#ミモザフェスタ2026」を付けてSNS（X / Instagram / TikTok）に投稿！

賞品ラインナップは随時公開予定です。

＜ミモザフェスタ ポイントその３＞

初の試み！女性のリアルな声を募る「REAL VOICE 2026」を実施

ミモザフェスタでは、今回初の試みとして、アンケート企画「REAL VOICE 2026」を実施します。“今、女性たちが大切にしたいこと”や“これからの人生で育てていきたい価値観”を可視化し、より暮らしやすく、働きやすく、立ち寄りやすい街づくりへとつなげていくことを目的とした取り組みです。

寄せられた声は、今後ラ チッタデッラが展開していく女性応援企画や施設づくりの参考とし、より“自分らしく過ごせる街・川崎”を目指して、今後のまちづくりに反映してまいります。

イメージ

アンケート回答期間︓2026年1月21日（水）～2月1日（日）

アンケート回答先︓https://forms.gle/oDyxeSCAtGSBTmup6

※回答していただいた方には抽選でReFa美容ギアを3名様にプレゼントします。

＜ミモザフェスタ ポイントその4＞

川崎の街がひとつに。街全体で「女性が自分らしく咲ける時間」を祝福！

ミモザフェスタでは、ラ チッタデッラを中心に、川崎駅周辺の商業施設と連動した特別企画を多数実施。「ミモザスタンプラリー」では、アゼリア、アトレ川崎、ウィングキッチン京急川崎、川崎DICE、川崎モアーズ、川崎ルフロン、ミューザ川崎、ラゾーナ川崎プラザ、そしてラ チッタデッラの全9スポットを巡り、各施設でスタンプを重ねて捺すたびに⾊が広がり、最後にはカラフルな1枚の作品が完成します。全スタンプを集めた方には、各施設で使える商品券やチケットが当たる抽選にご参加いただけます。さらに、毎年好評の「ミモザミニブーケ」のプレゼントも、ラ チッタデッラをはじめとした複数施設で実施予定。川崎の街全体がミモザの彩りとやさしさに包まれ、“春を感じる特別なひととき”をお届けします。

【ミモザスタンプラリー】

実施期間︓2026年2月17日（⽕）～3月22日（日）

実施施設︓ラ チッタデッラ、アゼリア、アトレ川崎、

ウィングキッチン京急川崎、川崎DICE、

川崎モアーズ、川崎ルフロン、ミューザ川崎、

ラゾーナ川崎プラザ

参加方法︓https://lacittadella.co.jp/lp/mimosa/collaboration/

【ミモザミニブーケプレゼント】

※施設によりプレゼント条件が異なります。近日オフィシャルHPにてお知らせいたします。

●ラ チッタデッラ

3月14日(土)・15日(日)

●アトレ川崎

2月28日(土)

●川崎モアーズ

3月14日(土) ・15日(日)

●川崎ルフロン

3月14日(土) ・15日(日)

イメージ

『MIMOSA FESTA 2026』の詳細は、順次WEBサイトやSNSにてUP予定です

『MIMOSA FESTA 2026 in KAWASAKI 』開催概要

『MIMOSA FESTA 2026』特設サイト︓https://lacittadella.co.jp/lp/mimosa/

［日程］2026年2月16日（月）～3月22日（日）

［会場］ラ チッタデッラ（ 〒210-0023 神奈川県川崎市川崎区小川町4-1）

［主催］株式会社 チッタ エンタテイメント／チネチッタ通り商店街振興組合

［後援］川崎市/ イタリア大使館/ イタリア政府観光局/ イタリア文化会館

［協賛］アゼリア/ アトレ川崎/ ウィングキッチン京急川崎/ 川崎DICE / 川崎モアーズ/

川崎ルフロン/ ミューザ川崎/ ラゾーナ川崎プラザ/川崎商工会議所

ラ チッタデッラは、イタリアの丘陵に造られた街、“ヒルタウン”をモチーフとした建築様式の複合商業施設です。⾸都圏内において最大級のスクリーン数を誇るシネマ・コンプレックス「チネチッタ」や、国内外のトップアーチストのライブが楽しめる大型ライブホールの先駆「クラブチッタ」、5つのサウナと4つの水風呂を男女同スペックで完備するシン・都市型サウナ「saunahouse」のほか、人気のレストランやカフェ、ショップ、ヘアサロン、バスケットボー

ルコート、ウェディングなどからなる、エンターテインメント施設です。

ラ チッタデッラ外観