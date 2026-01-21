ネクスパート法律事務所、AI活用に関する「AIポリシー」を策定。

弁護士法人ネクスパート法律事務所

ネクスパート法律事務所（本店：東京都中央区、代表弁護士：佐藤 塁・寺垣 俊介 https://nexpert-law.com/ ）は、AI技術の進展を踏まえ、当事務所におけるAI活用の基本方針および情報の取り扱いについて定めた「AIポリシー」を策定し、2026年1月15日付で公開いたしました。

近年、生成AIをはじめとするAI技術は、リーガルサービスの在り方そのものを大きく変えつつあります。一方で、「AIに個人情報を入力しても大丈夫なのか」「AIが作成した内容の正確性は担保されるのか」といった不安の声も少なくありません。

ネクスパート法律事務所では、「ネクスパートにかかわる人を幸せにする」というPurposeのもと、AIを単なる効率化の道具ではなく、依頼者の皆様により高い価値を提供するためのパートナーと位置付けています。本AIポリシーでは、AI活用における基本姿勢、安全性、品質管理、弁護士による最終責任の所在などを明確に定めています。

特に、当事務所が利用するAI環境は、入力情報が学習に利用されない法人専用の隔離環境で運用されており、弁護士法上の守秘義務と同等の水準で情報管理を行っています。また、AIが生成した内容については、必ず弁護士が最終確認を行い、提供するリーガルサービスの品質と責任を担保しています。

ネクスパート法律事務所は、テクノロジーと人の専門性を融合させることで、依頼者一人ひとりに寄り添い、期待を超える結果を提供し続ける「次世代型総合プロフェッショナルファーム」を目指してまいります。

■ AIポリシー全文

https://nexpert-law.com/ai-policy/

◆ネクスパート法律事務所について◆

2016年1月 佐藤塁と寺垣俊介にて共同で東京 市ヶ谷に設立。その後、積極的な支店展開を行い、現在は全国13支店1支部（八重洲 立川 横浜 大宮 西船橋 高崎 太田 仙台 名古屋 福岡 北九州 那覇 札幌 大阪）で営業。個人、法人を問わず、様々な分野に対応。注力分野としては、相続 離婚 不貞 刑事 交通事故 債務整理 企業法務 薬機法医療法関連 Web3関連など。「ネクスパートにかかわる人を幸せにする」というスローガンを掲げ、先進的な存在としての地位の確立を目指す。

主事務所：東京都中央区八重洲一丁目3-18 VORT東京八重洲maxim7階

所属弁護士数：56名 ※2026年1月現在

代表弁護士：佐藤塁（東京弁護士会所属） 寺垣俊介（第二東京弁護士会所属）