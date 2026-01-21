HeartLanguage、グループ会社に『株式会社HLコミュニケーションズ』を設立し、デザイン・クリエイティブ事業を拡大

株式会社HeartLanguage

デジタルソリューションを提供する株式会社HeartLanguage（本社：石川県河北郡内灘町、代表取締役：田中瑞規、以下HeartLanguage）は、2026年1月21日にデザイン・クリエイティブ領域を専門に担うグループ会社、株式会社HLコミュニケーションズ(以下、HLコミュニケーションズ)を設立したことをお知らせいたします。

HLコミュニケーションズについて

株式会社HLコミュニケーションズは、ブランド戦略の立案から、コンテンツの企画・制作、デジタル体験の設計、ビジュアル表現までを一貫して手がけ、目的や課題の本質を見極めながら表現手法を柔軟に組み合わせることで、伝えるべき価値を具体的な形へと落とし込み、企業や事業そのものの可能性を拡げることを目的としたデザイン会社です。

これまでHeartLanguageが担ってきたデザイン部門を独立させ、ビジネスにおける「コミュニケーションの課題を、デザインで解決する」という想いのもと、企業や事業が持つ本来の価値・想い・方向性を、最適なかたちで社会に届けるデザイン設計を中核事業とします。

HeartLanguageのグループ会社として、生成AIやデータ活用などのデジタル技術とも連携しながら、デザインを軸に事業を展開し、地域社会をはじめ、さまざまなビジネスの持続的な成長に貢献してまいります。

HLコミュニケーションズ 企業概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/17448/table/11_1_ac2d2081b57c7b9b243771209323cfc9.jpg?v=202601210151 ]

HeartLanguageについて

株式会社HeartLanguage（ハートランゲージ）は、石川と東京を拠点に、AI・データ活用をはじめ、デジタル分野に関わる ビジネスソリューション開発を得意とするテックベンチャーです。「みずみずしい愛で、私たちの世界を明るくする」をパーパスに掲げ、卓越した製品やサービスの開発を通じて、社会に貢献することを目指しています。

会社名：株式会社HeartLanguage

代表取締役：田中 瑞規

本社オフィス：石川県河北郡内灘町向陽台1-238-2

東京オフィス：東京都中央区晴海3-13-1

設立：2016年1月21日

事業内容：ソフトウェア開発、デジタルマーケティング、インターネット関連事業

URL：https://heart-language.jp